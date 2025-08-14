Teljes blokád jöhet az EU nagyhatalmában, akkora a felháborodás a kormány terve miatt

Az első utalások erre a dátumra már májusban megjelentek, de igazán júliusban, a miniszterelnök által bejelentett költségcsökkentő intézkedések hatására kaptak nagyobb figyelmet. A kezdetben egy kisebb Telegram-csatornán indult, majd a Les essentiels France oldalon terjesztett felhívást ma már különböző vitacsoportok közvetítik, köztük az Indignons-nous nevű fő szervezőcsatorna, amely több ezer internetezőt tömörít.

A mozgalom követelései között szerepel a népszavazási kezdeményezés (RIC), béremelés, nyugdíjemelés, valamint ellenállásra, önkéntes bezárkózásra vagy általános sztrájkra való felhívás.

Jérôme Fourquet, az Ifop közvélemény-kutató intézet igazgatója szerint a közel hét évvel ezelőtti sárgamellényes mozgalom kiváltó okai – az alsó középosztály lecsúszása, a munkásosztály nehéz anyagi helyzete és az általános adóelégedetlenség – továbbra is jelen vannak.

Stéphane Sirot történész az AFP-nek nyilatkozva megjegyezte, hogy a sárgamellényesek óta lehetségesnek tűnik a hagyományos politikai vagy szakszervezeti szférán kívüli mozgósítás a közösségi hálózatok segítségével.

Ugyanakkor rámutatott, hogy szeptember 10. szerdára esik, míg a sárgamellényesek szombaton tüntettek, amikor a legtöbb alkalmazottnak szabadnapja volt.

A tervezett akciók között szerepelnek klasszikus megmozdulások, mint a sztrájkok, és kevésbé hagyományosak is, mint a bankkártyák használatának felfüggesztése vagy a szupermarketekben való vásárlás bojkottja.

Július végén Párizsban és Strasbourgban már több tucat ember gyűlt össze parkokban, hogy megvitassák a terveket.

A szakszervezetek szeptember 1-jén találkoznak, hogy megvitassák a teendőket, miután elítélték a két munkaszüneti nap eltörlésére vonatkozó javaslatot. Több megyei szakszervezet és CGT-szövetség, köztük a vegyipari és kereskedelmi ágazatok képviselői, már bejelentették részvételüket a szeptember 10-i megmozdulásban. A CGT Mines-Energies szövetsége szeptember 2-től sztrájkot hirdetett, míg a Force Ouvrière szeptember 1-jétől sztrájkfelhívást tett közzé, és a párizsi kórházakban is sztrájkot terveznek.

Egyes politikai vezetők, mint Clémentine Autain és Alexis Corbiere képviselők, a korábbi LFI-tagok támogatják a szeptember 10-i felhívást. Jean-Luc Mélenchon, a La France Insoumise vezetője blogján kijelentette, hogy elismeri az akció indokait, de hangsúlyozta függetlenségének fontosságát a siker feltételeként. A Szocialista Párt és a szélsőjobboldal képviselői óvatosabban nyilatkoztak a kezdeményezésről.

Egy kormányzati forrás az AFP-nek azt nyilatkozta, hogy nem gondolja, hogy a mozgalom sikeres lesz, de hozzátette: "Tévedhetünk, hiszen sokan nem érezték a sárgamellényesek érkezését sem, mégis megjelentek..."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images