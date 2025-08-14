Teljes blokád jöhet az EU nagyhatalmában, akkora a felháborodás a kormány terve miatt

Az első utalások erre a dátumra már májusban megjelentek, de igazán júliusban, a miniszterelnök által bejelentett költségcsökkentő intézkedések hatására kaptak nagyobb figyelmet. A kezdetben egy kisebb Telegram-csatornán indult, majd a Les essentiels France oldalon terjesztett felhívást ma már különböző vitacsoportok közvetítik, köztük az Indignons-nous nevű fő szervezőcsatorna, amely több ezer internetezőt tömörít.
A mozgalom követelései között szerepel a népszavazási kezdeményezés (RIC), béremelés, nyugdíjemelés, valamint ellenállásra, önkéntes bezárkózásra vagy általános sztrájkra való felhívás.
Jérôme Fourquet, az Ifop közvélemény-kutató intézet igazgatója szerint a közel hét évvel ezelőtti sárgamellényes mozgalom kiváltó okai – az alsó középosztály lecsúszása, a munkásosztály nehéz anyagi helyzete és az általános adóelégedetlenség – továbbra is jelen vannak.
Stéphane Sirot történész az AFP-nek nyilatkozva megjegyezte, hogy a sárgamellényesek óta lehetségesnek tűnik a hagyományos politikai vagy szakszervezeti szférán kívüli mozgósítás a közösségi hálózatok segítségével.
Ugyanakkor rámutatott, hogy szeptember 10. szerdára esik, míg a sárgamellényesek szombaton tüntettek, amikor a legtöbb alkalmazottnak szabadnapja volt.
A tervezett akciók között szerepelnek klasszikus megmozdulások, mint a sztrájkok, és kevésbé hagyományosak is, mint a bankkártyák használatának felfüggesztése vagy a szupermarketekben való vásárlás bojkottja.
Július végén Párizsban és Strasbourgban már több tucat ember gyűlt össze parkokban, hogy megvitassák a terveket.
A szakszervezetek szeptember 1-jén találkoznak, hogy megvitassák a teendőket, miután elítélték a két munkaszüneti nap eltörlésére vonatkozó javaslatot. Több megyei szakszervezet és CGT-szövetség, köztük a vegyipari és kereskedelmi ágazatok képviselői, már bejelentették részvételüket a szeptember 10-i megmozdulásban. A CGT Mines-Energies szövetsége szeptember 2-től sztrájkot hirdetett, míg a Force Ouvrière szeptember 1-jétől sztrájkfelhívást tett közzé, és a párizsi kórházakban is sztrájkot terveznek.
Egyes politikai vezetők, mint Clémentine Autain és Alexis Corbiere képviselők, a korábbi LFI-tagok támogatják a szeptember 10-i felhívást. Jean-Luc Mélenchon, a La France Insoumise vezetője blogján kijelentette, hogy elismeri az akció indokait, de hangsúlyozta függetlenségének fontosságát a siker feltételeként. A Szocialista Párt és a szélsőjobboldal képviselői óvatosabban nyilatkoztak a kezdeményezésről.
Egy kormányzati forrás az AFP-nek azt nyilatkozta, hogy nem gondolja, hogy a mozgalom sikeres lesz, de hozzátette: "Tévedhetünk, hiszen sokan nem érezték a sárgamellényesek érkezését sem, mégis megjelentek..."
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megjósolta a magyar nagybank: már idén 50 százalékos robbanást hozhat az Otthon Start
Egy évtizedben egyszer adódik ilyen lehetőség a K&H szerint.
Összeomlás a frontvonalon: Ukrajna evakuál
Egy város és több tucat kisebb falu érintett.
A kínai elektromos autók bukása megmentette az európai gyártókat – másfél év alatt fordult a kocka
A francia márkák a legnagyobb nyertesei az uniós intézkedéseknek.
Októbertől indul a megújuló hőenergia származásigarancia-rendszere
Zöld fordulat a távhőben.
Erre senki sem számított: elkerülte a recessziót az európai ország
Mégis van növekedés az Egyesült Királyságban.
Óvatos nyitás a magyar tőzsdén
A BUX 0,1 százalékos pluszban van.
Kimondták az oroszok: holnap még biztosan nem lesz vége a háborúnak
Nagy az érdeklődés a Trump-Putyin csúcs iránt, de még nem lesz semmi konkrétum.
Eldurvulhat a szankciós adok-kapok Kínával, és ennek könnyen egy kis európai ország ihatja meg a levét
Új "európai" szankciók érkeztek Kínából.
A külföldi beruházások és a klímacélok kapcsolata
A zöld-FDI-t vizsgálva már több kutatás megállapította a korrelációt a megújuló energiahordozókba történő befektetések és a klímaváltozás elleni hatékony fellépés között.
Tényleg a mohóság és lobbi miatt ilyen drága egy-egy gyógyszer?
Nehéz megdönteni azt a vélekedést, hogy a gyógyszergyártók mohósága miatt nagyon drága egy-egy gyógyszer ára. A valóság ennél bonyolultabb: a gyártók ugyanis még így kisebb... The post T
Az AI a kor vasútja, csak arányosan kevesebbet költenek rá
A 19. század amerikai vasútépítési láza a busás megtérülésekről és a kor technológiai fejlettségének kiaknázásáról szólt: a tengerentúlon a GDP nagyjából 6 százalékát beletolták
Egyszerre két csapatnak - tisztességtelen játék a világ legnagyobb opciós piacán
A Jane Street kezdetben a hihetetlen magas, havi majdnem 8 millió forintos gyakornoki fizetéseiről híresült el. Az összeget egyedi stratégiák kidolgozására kapták a gyakornokok -... The post Egy
Égető kérdések Franciaország jövőjéről
A helyi infrastruktúrák és közszolgáltatások sebezhetőségének rendszerszintű felmérése nélkülözhetetlen a hatékony alkalmazkodáshoz.
Hozamot, de másképp? Certifikátok a portfólióban
2025 augusztusában a nemzetközi pénzpiacokat továbbra is fokozott volatilitás, a geopolitikai feszültségek és az inflációs várakozások körüli bizonytalanság jellemzi. Az európai és amerik
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Keddi agymenés
A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.