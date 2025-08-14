  • Megjelenítés
Újabb busz gyulladt ki, ezúttal az M0-son
Gazdaság

Újabb busz gyulladt ki, ezúttal az M0-son

MTI
Kigyulladt egy autóbusz az M0-s autóút déli szektorában, az M7-es autópálya csomópontjánál, az M1-es autópálya felé vezető oldalon - közölte az Útinform csütörtök este a honlapján.

Azt írták, a baleset miatt a 4-es kilométernél csak egy sávon haladnak a járművek, torlódik a forgalom, és az ellenkező irányban is lassítja a forgalmat a sok nézelődő.

Az elmúlt napokban több busz is kigyulladt:

  • ma reggel Budapest XII. kerületben, az Érdi út és a Süveg utca kereszteződésénél gyulladt ki egy autóbusz;
  • délben szintén a XII. kerületében, az Alkotás utcai megállóban kapott lángra egy jármű;
  • szerdán egy busz a József Nádor tér közelében gyulladt ki, a tűzoltóknak a szomszédos épülettel is volt dolguk, ugyanis a lángok átterjedtek egy használaton kívüli 2 emeletes épületre is. 
