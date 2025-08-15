2026-tól korszakváltás a cégekkel szembeni büntetőjogi intézkedések területén

Természetes személy elkövetők mellett cégek is lehetnek a vádlottak padlán. Ennek indoka, hogy vannak olyan bűncselekmények - gondoljunk például áfacsalásra - ahol valójában a cég gazdagodik. Emiatt a magyar jogszabályok régóta lehetővé teszik, hogy a cégeket is felelősségre lehessen vonni. Ezek a szabályok ugyanakkor 2026. január 1-től jelentősen megváltoznak.

Kezdjük az elején: mik a keretek, mikor büntethető egy cég?

Egy cég egyrészt akkor felelhet bűncselekmény elkövetéséért, ha a vezetője a cég tevékenységi körében korrupciós bűncselekményt követ el, vagy a cég működésének, eszközeinek vagy erőforrásainak felhasználásával követ el bűncselekményt. Szintén felelősség terhelheti a céget, ha az egyik munkavállalója vagy maga a tulajdonos követi el ily módon a korrupciós vagy más bűncselekményt, és habár a vezetőség megakadályozhatta volna az elkövetést, de elmulasztotta a megfelelő ellenőrzést és irányítást. Végül, de nem utolsó sorban akkor is felelhet a cég, ha a bűncselekményt a vezetők tudomásával más személy követi el.

Hazánkban egyébként a cégekkel szembeni büntetőjogi intézkedések igen gyakran költségvetési csalás (egyszerűbben: adócsalás) miatt kerülnek alkalmazásra. Erre jó példa, amikor a cég áfakörhintában több millió forint értékben fogad be olyan fiktív számlákat, amelyek mögött nem áll valós teljesítés. A visszaigényelt áfa igen magas hiányt jelenthet az államkasszának. Szintén gyakoriak a cégek tevékenységi körében elkövetett korrupciós bűncselekmények. Erre eklatáns példa, amikor a cég vezetője pénzt ajánl a közbeszerzési eljárás ajánlattevőjének annak érdekében, hogy a cég nyerje meg a pályázatot.

A kiszabható szankcióknak arányosnak kell lenniük

A büntetőbíróság az eljárás alá vont céggel szemben háromféle intézkedést alkalmazhat: pénzbírságot szabhat ki, a cég tevékenységét korlátozhatja, vagy a legsúlyosabb esetben akár a cég megszüntetéséről is dönthet. Jelenleg nincs szabályozva, hogy a büntetőbíróságok milyen szempontok mérlegelése alapján dönthetnek az intézkedésekről.

Ez azért kockázatos, mert keretek nélkül kiszámíthatatlannak tűnik az, hogy mi történik az eljárás végén, sőt, egy magasabb összegű pénzbírság akár egy egyébként jogszerű tevékenységet végző cég felszámolásához is vezethet. Ez most változni fog, mert 2026. január 1-től a szankciót minden esetben a cég pénzügyi helyzetét, és vezetőjének bűnösségét szem előtt tartva, a bűncselekmény tárgyi súlyához, az okozott kár, vagyoni hátrány mértékéhez arányosan kell megállapítani.

Ugyanúgy a pénzbírságnál maradva, a kiszabható összegek is változnak. Jövő évtől a kiszabható pénzbírság legalacsonyabb összege a jelenlegi 780 ezer forintról 1 millió forintra emelkedik, legmagasabb összege pedig a cég az elkövetést megelőző évben elért árbevételének 5%-a lehet, ha három évet meghaladó tartamú szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követtek el.

A cég pedig akár meg is úszhatja a bírságot, ha azonos ügyben vele szemben már joghátrányt alkalmaztak közigazgatási hatóságok vagy bíróságok, és erre tekintettel már nem indokolt a büntetőjogi intézkedés alkalmazása. Ennek megfelelően, ha áfacsalás esetén az adóhatóság már megfizettette az adóhiányt a céggel, akkor annak összegét a büntetőbíróságnak figyelembe kell venni a céggel szemben kiszabható pénzbírság meghatározásánál.

A pénzbírságtól hátralépve, a többi szankció, azaz tevékenység korlátozása és a cég megszüntetése körüli szabályok is változnak. Ez előbbi 2026-tól csak akkor lesz alkalmazható, ha nem állnak fenn a megszüntetés feltételei és anélkül nem biztosítható a törvényes működés helyreállítása. A legsúlyosabb intézkedésre, azaz a cég megszüntetésére pedig csak akkor kerülhet sor, ha a cég eleve bűncselekmény eredményeképpen vagy annak leplezésére jött létre, és nincs reális esély a jogsértő működés helyreállítására, vagy más módon nem biztosítható, hogy ne történjen bűnismétlés. A bíróság a szankció alkalmazásánál egyéb körülményeket is mérlegelhet, így például természetkárosítás esetén enyhítheti a szankció mértékét, ha a cég helyreállította az okozott káros következményeket.

Új szabályok a zár alá vétel és a cégjegyzék-bejegyzésekre nézve

A cég vagyonára zár alá vételt jelenleg akkor lehet elrendelni, ha megalapozottan lehet tartani attól, hogy a valószínűleg alkalmazásra kerülő pénzbírság végrehajtását meghiúsítják, például vagyonkivonással. Jövőre annak érdekében, hogy a kisebb vagyoni sérelmet okozó esetekben ne kerüljön sor a zár alá vételre, illetve ne legyen indokolatlanul magas a zár alá vett vagyon összege, a büntetőbíróságnak először meg kell vizsgálnia a cég magatartását és vagyonkezelésének körülményeit annak megállapítása végett, hogy indokolt-e a zár alá vétel elrendelése.

Szintén változnak az arra vonatkozó szabályok, miszerint minden esetben be kellett jegyezni a cégjegyzékbe, ha a céggel szemben büntetőjogi intézkedés alkalmazásának lehet helye. Egy kisebb tárgyi súlyú bűncselekmény esetén ugyanis aránytalanul súlyos gazdasági következményekkel járhat az, ha publikus – azaz a cégkivonaton látszik – a "stigma", hiszen magas reputációvesztést eredményez az üzleti partnerek előtt az, ha a cégre akárcsak a bűncselekmény elkövetésének árnyéka is rávetül. Ezen változtatva, a pénzbírság biztosítása érdekében elrendelt zár alá vételt jövő évtől majd csak abban az esetben kell feltüntetni a cégjegyzékben, ha megalapozottan feltehető, hogy a cég megszüntetése nem mellőzhető. Dióhéjban tehát a kisebb súlyú bűncselekmények esetén nem kerül stigmatizáló bejegyzés a cégjegyzékbe. Lényeges újítás továbbá az is, hogy ezek a bejegyzések ellen jogorvoslati lehetőség is biztosított lesz a cégek számára.

Figyelemmel arra, hogy 2026. január 1-től a jogszabályváltozás fényében nagyobb súlya lesz annak, hogy a cégek hogyan járnak el, ha büntetőeljárásba keverednek, mindenképpen érdemes időben és megfelelő jogi segítséget kérni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images