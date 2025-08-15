A sorozatos csapások ellenére még áll az európai ország gazdasága

A Donald Trump amerikai elnök által kivetett 39 százalékos vámok miatt Svájc jelenleg az elmúlt évek egyik legsúlyosabb válságával néz szembe. Ha a vámok maradnak, az USA-ba exportáló vállalatok versenyképességük jó részét elveszíthetik, a nagyobbak pedig azt is megfontolhatják, hogy kapacitásaikat a jóval kedvezőbb feltételek mellett kereskedő Európai Uniós országokba telepítsék át. Bár az előzetes becslések szerint a gazdasági növekedést mindez nem befolyásolja számottevően, a vállalatok elvándorlása a mostaninál jóval nagyobb munkanélküliséget eredményezhet.
Ehhez képest meglepte a piacokat a ma közzétett GDP-gyorsjelentés, amely azt mutatja, hogy a mindenki által várt recesszió helyett az alpesi ország az idei év második negyedévében is növekedhetett.
Bár negyedéves alapon nagyot lassult a bővülés (az év első három hónapjában tapasztalt 0,8 százalék helyett április és június közt csak 0,1 százalék volt), ez még mindig felülmúlja a Bloomberg által megkérdezett elemzők várakozásait, akik 0,1 százalékos zsugorodást vártak.
A meglepetés oka a vámháború miatti általános raktárfeltöltés lehetett, amely a megrendelések előrehozásában, azaz rövid távú mesterséges keresletnövekedésben mutatkozott meg.
Az előrendelések azonban kifulladni látszanak, így a fejlett országok között rekord magasnak számító vám valós hatása a GDP-ben három hónap múlva már egyértelműen mutatkozni fog. A svájci államvezetés továbbra is igyekszik tárgyalások útján csökkenteni az Amerikába irányuló export vámterheit, mellyel azonban sietniük kell, Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint ugyanis az Egyesült Államok október végéig szeretne lezárni minden ilyen tartalmú tárgyalást.
A svájci államhoz közeli szervezetek az elmúlt hetekben többször is nyilatkoztak az ország gazdasági helyzetéről, melyek azonban némileg meglepően inkább pozitív jövőképet festettek. A gazdaságpolitikáért és külkereskedelemért felelős kormányhivatal véleménye szerint az ipar negatív teljesítményét képes lesz a szolgáltatószektor kompenzálni. A svájci kormány optimista módon fenntartotta júniusi hivatalos növekedési prognózisát, mely 1,4 százalékos éves bővülést vetít előre.
Egy Bloomberg által készített felmérés szerint a svájci gazdaság 1,4 százalékkal bővülhet idén (meghaladva ezzel az eurózónát), feltéve ha a gyógyszeripar továbbra is kivételt élvez az amerikai vámok alól és az ősszel a kormány képes lesz kedvezőbb kereskedelmi feltételeket kialkudni az USA-val.
Ellenkező esetben a bővülés akár 0,8 százalékig is lassulhat
- tették hozzá az elemzők.
Az, hogy az optimista vagy a pesszimista makropályák közül melyik fog megvalósulni, leginkább a gyógyszeriparon és a termékekre vonatkozó kereskedelmi feltételek alakulásán múlik. Trump korábban már többször beszélt arról a tervéről, hogy az USA-ba irányuló svájci export legnagyobb részét adó gyógyszerekre is külön vámot vetne ki, mely a szakértők szerint már rendkívül súlyos csapás lenne az alpesi ország gazdaságának.
Ebben az esetben a recessziós kockázat egyértelműen valós lenne
- jelentette ki Hans Gersbach, a zürichi székhelyű KOF kutatóintézet egyik vezetője.
Forrás: Bloomberg
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Robotizációs céget vesz a Delta Group
Aláírták az adásvételi szerződést.
A sorozatos csapások ellenére még áll az európai ország gazdasága
Mindenkit meglepve növekedett a svájci GDP.
Hamarosan találkozik Putyin és Trump - Elmondta Amerika erős embere, mire számít
Itt van Trump véleménye.
Váratlan bejelentés: Szerbia orosz segítséggel építene atomerőművet
Az orosz energiára teszi fel a jövőjét.
Nagy meglepetés az amerikai fogyasztásban
Kijöttek a külkereskedelmi árak is.
Titokzatos eszköz jelent meg az F-CK-1-eseken - Vajon mire készül a ROCAF?
Régi lemaradást hoznának be ezekkel.
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban már a nagyvárosok épületeinek szerkezetén is jól mérhető hatása
Most van csak igazán csúcson a piaci koncentráció
Az elmúlt évek már bőven arról szóltak az amerikai részvénypiacon, hogy pár nagy techcég dominálja az S&P500-at. De igazából az index koncentrációja csak most ért... The post Most van c
Aggasztó vélemény az Otthon Start programról
Ritkán szoktam hírekről írni, mert őszintén szólva a napi változásokról írnak eleget a híroldalak. Viszont az Otthon Start hitelprogrammal kapcsolatban szeretnék reagálni pár véleményre, a
Így bukhatod el a támogatást: a projekt jelenléti ív rejtélyei
A támogatott kutatás-fejlesztési projektek egyik legfontosabb, mégis gyakran alábecsült dokumentuma a projekt jelenléti ív, pedig ezen is múlhat a sikeres elszámolás.
A külföldi beruházások és a klímacélok kapcsolata
A zöld-FDI-t vizsgálva már több kutatás megállapította a korrelációt a megújuló energiahordozókba történő befektetések és a klímaváltozás elleni hatékony fellépés között.
Tényleg a mohóság és lobbi miatt ilyen drága egy-egy gyógyszer?
Nehéz megdönteni azt a vélekedést, hogy a gyógyszergyártók mohósága miatt nagyon drága egy-egy gyógyszer ára. A valóság ennél bonyolultabb: a gyártók ugyanis még így kisebb... The post T
Az AI a kor vasútja, csak arányosan kevesebbet költenek rá
A 19. század amerikai vasútépítési láza a busás megtérülésekről és a kor technológiai fejlettségének kiaknázásáról szólt: a tengerentúlon a GDP nagyjából 6 százalékát beletolták
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.