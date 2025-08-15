A sorozatos csapások ellenére még áll az európai ország gazdasága

Az első adatok szerint az idei év második negyedében is bővülhetett a svájci gazdaság. A Donald Trump által Svájcra kivetett rekordmagas, 39 százalékos vám és az elmúlt hónapok világgazdasági bizonytalansága miatt ez komoly meglepetésként érte a piaci szereplőket, akik a 0,1 százalékos negyedéves növekedés helyett ugyanekkora zsugorodásra számítottak. A vámháború igazi hatásai azonban csak a következő hónapokban jelentkeznek majd, a gazdaság jövője pedig leginkább a gyógyszeripar kezében van.

A Donald Trump amerikai elnök által kivetett 39 százalékos vámok miatt Svájc jelenleg az elmúlt évek egyik legsúlyosabb válságával néz szembe. Ha a vámok maradnak, az USA-ba exportáló vállalatok versenyképességük jó részét elveszíthetik, a nagyobbak pedig azt is megfontolhatják, hogy kapacitásaikat a jóval kedvezőbb feltételek mellett kereskedő Európai Uniós országokba telepítsék át. Bár az előzetes becslések szerint a gazdasági növekedést mindez nem befolyásolja számottevően, a vállalatok elvándorlása a mostaninál jóval nagyobb munkanélküliséget eredményezhet.

Ehhez képest meglepte a piacokat a ma közzétett GDP-gyorsjelentés, amely azt mutatja, hogy a mindenki által várt recesszió helyett az alpesi ország az idei év második negyedévében is növekedhetett.

Bár negyedéves alapon nagyot lassult a bővülés (az év első három hónapjában tapasztalt 0,8 százalék helyett április és június közt csak 0,1 százalék volt), ez még mindig felülmúlja a Bloomberg által megkérdezett elemzők várakozásait, akik 0,1 százalékos zsugorodást vártak.

A meglepetés oka a vámháború miatti általános raktárfeltöltés lehetett, amely a megrendelések előrehozásában, azaz rövid távú mesterséges keresletnövekedésben mutatkozott meg.

Az előrendelések azonban kifulladni látszanak, így a fejlett országok között rekord magasnak számító vám valós hatása a GDP-ben három hónap múlva már egyértelműen mutatkozni fog. A svájci államvezetés továbbra is igyekszik tárgyalások útján csökkenteni az Amerikába irányuló export vámterheit, mellyel azonban sietniük kell, Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint ugyanis az Egyesült Államok október végéig szeretne lezárni minden ilyen tartalmú tárgyalást.

A svájci államhoz közeli szervezetek az elmúlt hetekben többször is nyilatkoztak az ország gazdasági helyzetéről, melyek azonban némileg meglepően inkább pozitív jövőképet festettek. A gazdaságpolitikáért és külkereskedelemért felelős kormányhivatal véleménye szerint az ipar negatív teljesítményét képes lesz a szolgáltatószektor kompenzálni. A svájci kormány optimista módon fenntartotta júniusi hivatalos növekedési prognózisát, mely 1,4 százalékos éves bővülést vetít előre.

Egy Bloomberg által készített felmérés szerint a svájci gazdaság 1,4 százalékkal bővülhet idén (meghaladva ezzel az eurózónát), feltéve ha a gyógyszeripar továbbra is kivételt élvez az amerikai vámok alól és az ősszel a kormány képes lesz kedvezőbb kereskedelmi feltételeket kialkudni az USA-val.

Ellenkező esetben a bővülés akár 0,8 százalékig is lassulhat

- tették hozzá az elemzők.

Az, hogy az optimista vagy a pesszimista makropályák közül melyik fog megvalósulni, leginkább a gyógyszeriparon és a termékekre vonatkozó kereskedelmi feltételek alakulásán múlik. Trump korábban már többször beszélt arról a tervéről, hogy az USA-ba irányuló svájci export legnagyobb részét adó gyógyszerekre is külön vámot vetne ki, mely a szakértők szerint már rendkívül súlyos csapás lenne az alpesi ország gazdaságának.

Ebben az esetben a recessziós kockázat egyértelműen valós lenne

- jelentette ki Hans Gersbach, a zürichi székhelyű KOF kutatóintézet egyik vezetője.

Forrás: Bloomberg

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images