Balesetek lassítják a forgalmat Budapest felé
Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán két baleset is történt a péntek reggeli órákban, ezért torlódásra kell készülni - közölte az Útinform.

Mint írták, a Herceghalom-Zsámbék csomópontnál két személyautó ütközött össze. A 26-os kilométernél a belső sávot lezárták,

az egy sávra szűkült pályaszakaszon a torlódás már közel 7 kilométeres.

A másik baleset a 61-es Tatabánya-centrum csomópontnál történt, a belső sávot lezárták, a torlódás emiatt már meghaladta a 3 kilométert - közölte az Útinform.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

