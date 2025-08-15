  • Megjelenítés
Elesett a Keleti pályaudvar: egy biztosítóberendezési hiba borzolja a kedélyeket a MÁV-nál
Gazdaság

Elesett a Keleti pályaudvar: egy biztosítóberendezési hiba borzolja a kedélyeket a MÁV-nál

Portfolio
|
MTI
Biztosítóberendezési hiba lassítja a vonatok fogadását és indulását a budapesti Keleti pályaudvarnál. A vasúttársaság folyamatosan frissíti az egyes vonalakat érintő változásokat - közölte az MTI.

A MÁV közlése szerint a szakemberek már dolgoznak a hiba beazonosításán és kijavításán.

addig a Keleti pályaudvarról induló, valamint oda érkező járatok esetén hosszabb menetidőre kell számítani.

Az Örs vezér tere és Kőbánya-felső között pótlóbuszok is közlekednek, amelyek az Örs vezér terén a metró melletti Volán-megállóból indulnak.

Az érintett vonalak:

  • A Budapest–Hatvan–Miskolc vonalon a gödöllői S80-as vonatok nem közlekednek.
  • Az egri Agria, valamint a gyöngyösi Mátra InterRégió vonatok Budapest és Gödöllő között minden állomáson és megállóhelyen megállnak.
  • A Budapest–Újszász–Szolnok–Békéscsaba vonalon az S60-as vonatok a Keleti pályaudvar helyett Rákosról indulnak és oda is érkeznek.
  • A Budapest és Békéscsaba közötti InterCity és InterRégió vonatok Kőbánya-felsőn és Rákoson is megállnak.
  • A Budapest–Győr–Bécs/Sopron/Szombathely vonalon a Lehár EC Bécsből csak Kelenföldig közlekedik és onnan is indul.
  • A Mecsek InterCity Pécsről szintén csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, és onnan is indul.

Címlapkép forrása: bfk

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
fehér ház amerika elnök fehérház
Gazdaság
Stagflációt várnak az amerikaiak
Pénzcentrum
Inget, sminket, hajhosszt is előírhat a főnököd? Ezt jó, ha tudod, sokszor visszaélnek vele
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility