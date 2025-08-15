Elesett a Keleti pályaudvar: egy biztosítóberendezési hiba borzolja a kedélyeket a MÁV-nál

Biztosítóberendezési hiba lassítja a vonatok fogadását és indulását a budapesti Keleti pályaudvarnál. A vasúttársaság folyamatosan frissíti az egyes vonalakat érintő változásokat - közölte az MTI.

A MÁV közlése szerint a szakemberek már dolgoznak a hiba beazonosításán és kijavításán.

addig a Keleti pályaudvarról induló, valamint oda érkező járatok esetén hosszabb menetidőre kell számítani.

Az Örs vezér tere és Kőbánya-felső között pótlóbuszok is közlekednek, amelyek az Örs vezér terén a metró melletti Volán-megállóból indulnak.

Az érintett vonalak:

A Budapest–Hatvan–Miskolc vonalon a gödöllői S80-as vonatok nem közlekednek.

Az egri Agria, valamint a gyöngyösi Mátra InterRégió vonatok Budapest és Gödöllő között minden állomáson és megállóhelyen megállnak.

A Budapest–Újszász–Szolnok–Békéscsaba vonalon az S60-as vonatok a Keleti pályaudvar helyett Rákosról indulnak és oda is érkeznek.

A Budapest és Békéscsaba közötti InterCity és InterRégió vonatok Kőbánya-felsőn és Rákoson is megállnak.

A Budapest–Győr–Bécs/Sopron/Szombathely vonalon a Lehár EC Bécsből csak Kelenföldig közlekedik és onnan is indul.

A Mecsek InterCity Pécsről szintén csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, és onnan is indul.

Címlapkép forrása: bfk