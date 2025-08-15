Hiába erősödik a vámháború hatása, Japán ellenáll

Felülmúlta a várakozásokat a japán bruttó hazai termék (GDP) második negyedéves növekedése. A statisztikai hivatal adatai szerint az április és június közti GDP 0,3 százalékkal haladta meg az év első három hónapjának kibocsátását, amely évesítve 1 százalékos növekedésnek felel meg (várakozás: 0,4 százalék). Ezzel párhuzamosan a statisztikusok felülvizsgálták az első negyedéves adatokat is, és a korábbi zsugorodás helyett végül 0,1 százalékos bővülést állapítottak meg. Mindez azt jelenti, hogy a japán gazdaság már sorozatban 5 negyedévben bővült.
A hírre a jen erősödött a dollárral szemben.
Az elemzőket is meglepő növekedés fő motorja a stabil belső kereslet volt, amely a beruházások 1,3 százalékos (várakozás: 0,7 százalék) és a lakossági fogyasztás 0,2 százalékos bővülésében mutatkozott meg leginkább.
A friss adat egyik fő üzenete a japán gazdaság vámokkal szembeni ellenállósága lehet, a japán-amerikai kereskedelmi megállapodás keretében véglegesített terhek hatása ugyanis már egyre jobban érezteti hatását az ázsiai ország gazdaságán.
(A második negyedévben már megváltozott kereskedelmi környezettel nézett szembe Japán, mert életbe léptek a Donald Trump amerikai elnök által kivetett 10 százalékos általános, és az autókra vonatkozó 25 százalékos vámok. A két fél júliusi megállapodása végül 15 százalékos vámokat tartalmazott, de ezek hatása csak az év második felében érződik majd.)
A kedvező GDP-adat jó hírt jelent Shigeru Ishiba miniszterelnök és a Bank of Japan (BoJ) számára is. Előbbi végre sikerekről tud beszámolni a választóknak, míg utóbbi úgy koncentrálhat döntése során az inflációra, hogy nem kell azonnali recessziótól tartania. Japánban az infláció az elmúlt hónapok csökkenő tendenciája ellenére továbbra is 3 százalék felett van, amely jócskán meghaladja a jegybank árstabilitási célját (2 százalék). Emiatt az elemzők már hosszabb ideje kamatemelést várnak, amelynek esélyét a mai GDP-adat csak még tovább növeli.
Kazuo Ueda, a jegybank elnöke júliusban azt nyilatkozta, hogy a BoJ kész emelni a kamatokat, ha bebizonyosodik, hogy a belső kereslet elég erős marad. Márpedig a mai adatok egyértelműen ezt támasztják alá.
Az amerikai vámok ellenére meglepően erős gazdasági teljesítmény jó hír a kamatemelésre készülő japán jegybank számára, amely így akár már a közeljövőben is bekövetkezhet
- nyilatkozta a Bloombergnek Taro Kimura, a portál közgazdásza.
Hasonló véleményt formált Hiromu Komiya, a Japan Research Institute elemzője is, aki szerint
a japán gazdaság a vámháború-okozta bizonytalanság ellenére is folyamatos, stabil növekedést mutat.
További optimizmusra adhat okot a vállalati szektor beruházásai, melynek növekedési üteme a jegybank legfrissebb felmérése szerint a tavalyi 3,1 százalékhoz képest idén 11,5 százalék lesz.
A becslések szerint a nettó export (azaz az export és import különbsége) éves alapon 0,3 százalékponttal járult hozzá a kibocsátás bővüléséhez, amely a teljes növekedés közel harmadát jelenti.
Ez főleg annak köszönhető, hogy a piaci részesedésük megőrzéséért a vállalatok többsége alacsonyabb profitráták mellett is folytatta eladásait, mely az export bővülését okozta az elmúlt negyedévben (+2 százalék). A havi adatok azt mutatják, hogy az export érték alapon májusban és júniusban is csökkent, de termékmennyiségben ez a visszaesés észrevehetően nem mutatkozott meg.
Előretekintve éppen az export az, ami a legtöbb kérdést felveti, a vámháború miatti előrehozott megrendelések ugyanis mostanában futnak ki. Ezek a hatások várhatóan a harmadik negyedéves adatokban mutatkozik meg először, így a gazdaság valós állapotáról csak három hónap múlva kapnak pontosabb képet a gazdaságpolitikai döntéshozók és a piaci szereplők.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
