Itt a figyelmeztetés: forgalomkorlátozás jön az M0-son
Itt a figyelmeztetés: forgalomkorlátozás jön az M0-son

MTI
Éjszakai munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható hétfőtől az M0-s autóúton Tétény és Halásztelek térségében - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a szakemberek hézagkiöntési és burkolatjavítási munkálatokat végeznek hétfőtől

szeptember 30-ig éjszakánként 21 és 6 óra között az M0-s autóúton az M3-as autópálya felé vezető oldalon.

A munkálatokat mobil terelés mellett végzik majd, a tereléseknél 60 kilométer per órás sebességkorlátozás lesz érvényben; a munkavégzés során kettő, illetve egy sávon lehet majd közlekedni - közölte a Magyar Közút.

