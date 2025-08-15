Japán szerint nem mondta az USA nem azt mondta, amit valójában mondott

Ryosei Akazawa, Japán vezető kereskedelmi tárgyalója szerint Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter nem kérte közvetlenül Japántól a kamatemelést. Akazawa hangsúlyozta: Bessent csupán azt mondta, hogy a japán jegybank lemaradásban van az infláció elleni küzdelemben, de nem adott utasítást a kamatpolitikára vonatkozóan.

„Figyelmesen megnézem, mit mondott, de tényleg azt mondja, hogy Japánnak kamatot kell emelnie? Nem” – mondta Akazawa pénteken újságíróknak.

„Azt mondja, szerinte Japán le van maradva, de Japán valószínűleg folytatja a kamatemeléseket. Nem mondja, hogy Japánnak bármit is kellene tennie a kamatokkal.”

Akazawa cáfolata, miszerint az Egyesült Államok nyomást gyakorolna a hitelköltségek emelésére, Bessent szerdai Bloomberg TV-interjúját követte, amely csütörtökön az ázsiai piacnyitáskor erősen megmozgatta a piacokat. A pénzügyminiszter akkor azt mondta, hogy a japán jegybank le van maradva, Japánnak inflációs problémája van, és ő maga kamatemelést vár a BOJ-tól. Akazawa több alkalommal találkozott Bessenttel amerikai útjai során, amelyek célja a július 22-én bejelentett kereskedelmi megállapodás előkészítése volt.

A jen csütörtökön minden főbb devizával szemben erősödött Bessent kijelentései után, amelyek a Federal Reserve politikájára is kitértek. Katsunobu Kato japán pénzügyminiszter pénteki sajtótájékoztatóján nem kívánta kommentálni Bessent szavait, de hozzátette: a monetáris politika részleteit a japán jegybankra kell bízni.

Nehéz látni, mire gondolhat az amerikai pénzügyminiszter. Tegnap előtt azt mondta, hogy a Fed-nek 175 bázisponttal kellene kamatot csökkentenie, de aztán nem sokkal később kiderült, hogy ezalatt azt értette, hogy a modellek ezt mondják. Aztán most ugyanez a japán kamatokkal is. Azt mondta az amerikai pénzügyminiszter, hogy japán le van maradva a kamatemelésekkel, de ma kiderült, hogy igazából ez nem azt jelenti. Nehéz kitalálni mire gondolhat Soros egykori embere.

