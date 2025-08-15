Kiábrándító számok érkeztek Kínából - veszélyben a növekedési cél?

Kellemetlen adatok érkeztek ma reggel Kínából, az ipari termelés és kiskereskedelmi forgalom növekedése is jelentősen lelassult júliusban. Szakértők szerint ez fokozza a nyomást a döntéshozókon, hogy további gazdaságélénkítő intézkedéseket vezessenek be.

A Nemzeti Statisztikai Hivatal pénteken közzétett adatai szerint az ipari termelés júliusban 5,7%-kal nőtt éves összehasonlításban, ami elmarad a júniusi 6,8%-os bővüléstől és az elemzők által várt 5,9%-os növekedéstől - írja a Reuters.

Ez a legalacsonyabb érték 2024 novembere óta.

A fogyasztás mérőszámaként szolgáló kiskereskedelmi forgalom 3,7%-kal bővült, ami szintén lassulást jelent a júniusi 4,8%-hoz képest, és nem érte el a várt 4,6%-os növekedést. Ez 2024 decembere óta a leglassabb ütem.

Az állóeszköz-beruházások az év első hét hónapjában mindössze 1,6%-kal nőttek az előző év azonos időszakához képest, ami jelentősen elmarad a várt 2,7%-os emelkedéstől és a 2,8%-os első félévi bővüléstől.

A vállalatok inkább a meglévő kapacitásaikat használják, mintsem új üzemeket építenének

- nyilatkozta Yuhan Zhang, a The Conference Board kínai központjának vezető közgazdásza. Hozzátette, hogy az autógyártás, a vasúti, hajóépítési, légi és egyéb közlekedési eszközök gyártása továbbra is jelentős tőkét vonz.

A kínai gazdaság számos kihívással néz szembe, köztük

az amerikai kereskedelmi politikával,

a szélsőséges időjárással,

a belföldi piaci túlzott versennyel

és az ingatlanpiac krónikus gyengeségével.

Az USA és Kína között májusban kötött ideiglenes kereskedelmi fegyverszünetet nemrég további 90 nappal meghosszabbították.

Az ingatlanpiaci válság továbbra is nyomást gyakorol a fogyasztói kiadásokra. "Nehéz elvárni, hogy a fogyasztók nagyobb bizalommal költsenek, ha legnagyobb vagyontárgyuk értéke továbbra is csökken minden hónapban" - figyelmeztetett Lynn Song, az ING Nagy-Kínáért felelős vezető közgazdásza.

A Reuters legfrissebb felmérése szerint Kína GDP-növekedése várhatóan 4,5%-ra lassul a harmadik negyedévben és 4,0%-ra a negyedikben. A 2025-ös teljes évi növekedés előrejelzése 4,6%, ami elmarad a kormány körülbelül 5%-os céljától.

"Kevés okunk van arra számítani, hogy az év hátralévő részében jelentős gazdasági fellendülés következne be" - vélekedett Zichun Huang, a Capital Economics Kína-szakértője, hozzátéve, hogy a legutóbbi Politbüró-ülésen nem vállaltak kötelezettséget további költségvetési támogatásra.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images