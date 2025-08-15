Kiábrándító számok érkeztek Kínából - veszélyben a növekedési cél?

A Nemzeti Statisztikai Hivatal pénteken közzétett adatai szerint az ipari termelés júliusban 5,7%-kal nőtt éves összehasonlításban, ami elmarad a júniusi 6,8%-os bővüléstől és az elemzők által várt 5,9%-os növekedéstől - írja a Reuters.
Ez a legalacsonyabb érték 2024 novembere óta.
A fogyasztás mérőszámaként szolgáló kiskereskedelmi forgalom 3,7%-kal bővült, ami szintén lassulást jelent a júniusi 4,8%-hoz képest, és nem érte el a várt 4,6%-os növekedést. Ez 2024 decembere óta a leglassabb ütem.
Az állóeszköz-beruházások az év első hét hónapjában mindössze 1,6%-kal nőttek az előző év azonos időszakához képest, ami jelentősen elmarad a várt 2,7%-os emelkedéstől és a 2,8%-os első félévi bővüléstől.
A vállalatok inkább a meglévő kapacitásaikat használják, mintsem új üzemeket építenének
- nyilatkozta Yuhan Zhang, a The Conference Board kínai központjának vezető közgazdásza. Hozzátette, hogy az autógyártás, a vasúti, hajóépítési, légi és egyéb közlekedési eszközök gyártása továbbra is jelentős tőkét vonz.
A kínai gazdaság számos kihívással néz szembe, köztük
- az amerikai kereskedelmi politikával,
- a szélsőséges időjárással,
- a belföldi piaci túlzott versennyel
- és az ingatlanpiac krónikus gyengeségével.
Az USA és Kína között májusban kötött ideiglenes kereskedelmi fegyverszünetet nemrég további 90 nappal meghosszabbították.
Az ingatlanpiaci válság továbbra is nyomást gyakorol a fogyasztói kiadásokra. "Nehéz elvárni, hogy a fogyasztók nagyobb bizalommal költsenek, ha legnagyobb vagyontárgyuk értéke továbbra is csökken minden hónapban" - figyelmeztetett Lynn Song, az ING Nagy-Kínáért felelős vezető közgazdásza.
A Reuters legfrissebb felmérése szerint Kína GDP-növekedése várhatóan 4,5%-ra lassul a harmadik negyedévben és 4,0%-ra a negyedikben. A 2025-ös teljes évi növekedés előrejelzése 4,6%, ami elmarad a kormány körülbelül 5%-os céljától.
"Kevés okunk van arra számítani, hogy az év hátralévő részében jelentős gazdasági fellendülés következne be" - vélekedett Zichun Huang, a Capital Economics Kína-szakértője, hozzátéve, hogy a legutóbbi Politbüró-ülésen nem vállaltak kötelezettséget további költségvetési támogatásra.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Máris patthelyzet jött a béketárgyalások kapcsán? Az oroszok hallani sem akarnak arról, hogy leüljenek Zelenszkijjel
Megint ismételgetik, hogy illegitim vezető.
Ezt a napot várta az egész világ: Trump és Putyin találkozóján ma eldőlhet Ukrajna sorsa
Lesz mit megtárgyalni.
Hiába az árréstop: jelentősen drágultak a legkedveltebb hústermékek a magyar boltokban
A szakértők szerint pedig még nincs az áremelkedésnek.
Hatalmas kozmikus robbanást azonosítottak a csillagászok: eddig sosem látott folyamat áll a hátterében
Fontos felfedezés a szakértők szerint.
Annyit késtek a vonatok, hogy kirúgták a vasút vezérigazgatóját
8 évig vezette a társaságot.
Riasztó térképek érkeztek Magyarországról és a helyzet csak egyre súlyosbodik
Nem enyhül a szárazság.
Donald Trump szerint Putyin kész megállapodni Ukrajnát illetően a holnapi alaszkai találkozón
Az amerikai elnök szerint az orosz vezető már döntést hozott.
Észak-Koreában találkozott Kim-Dzsongunnal Putyin egyik fontos szövetségese
Köszönetet mondott neki.
Így bukhatod el a támogatást: a projekt jelenléti ív rejtélyei
A támogatott kutatás-fejlesztési projektek egyik legfontosabb, mégis gyakran alábecsült dokumentuma a projekt jelenléti ív, pedig ezen is múlhat a sikeres elszámolás.
A külföldi beruházások és a klímacélok kapcsolata
A zöld-FDI-t vizsgálva már több kutatás megállapította a korrelációt a megújuló energiahordozókba történő befektetések és a klímaváltozás elleni hatékony fellépés között.
Tényleg a mohóság és lobbi miatt ilyen drága egy-egy gyógyszer?
Nehéz megdönteni azt a vélekedést, hogy a gyógyszergyártók mohósága miatt nagyon drága egy-egy gyógyszer ára. A valóság ennél bonyolultabb: a gyártók ugyanis még így kisebb... The post T
Az AI a kor vasútja, csak arányosan kevesebbet költenek rá
A 19. század amerikai vasútépítési láza a busás megtérülésekről és a kor technológiai fejlettségének kiaknázásáról szólt: a tengerentúlon a GDP nagyjából 6 százalékát beletolták
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Egyszerre két csapatnak - tisztességtelen játék a világ legnagyobb opciós piacán
A Jane Street kezdetben a hihetetlen magas, havi majdnem 8 millió forintos gyakornoki fizetéseiről híresült el. Az összeget egyedi stratégiák kidolgozására kapták a gyakornokok -... The post Egy
Égető kérdések Franciaország jövőjéről
A helyi infrastruktúrák és közszolgáltatások sebezhetőségének rendszerszintű felmérése nélkülözhetetlen a hatékony alkalmazkodáshoz.
Hozamot, de másképp? Certifikátok a portfólióban
2025 augusztusában a nemzetközi pénzpiacokat továbbra is fokozott volatilitás, a geopolitikai feszültségek és az inflációs várakozások körüli bizonytalanság jellemzi. Az európai és amerik
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.