  • Megjelenítés
Kiábrándító számok érkeztek Kínából - veszélyben a növekedési cél?
Gazdaság

Kiábrándító számok érkeztek Kínából - veszélyben a növekedési cél?

Portfolio
Kellemetlen adatok érkeztek ma reggel Kínából, az ipari termelés és kiskereskedelmi forgalom növekedése is jelentősen lelassult júliusban. Szakértők szerint ez fokozza a nyomást a döntéshozókon, hogy további gazdaságélénkítő intézkedéseket vezessenek be.

A Nemzeti Statisztikai Hivatal pénteken közzétett adatai szerint az ipari termelés júliusban 5,7%-kal nőtt éves összehasonlításban, ami elmarad a júniusi 6,8%-os bővüléstől és az elemzők által várt 5,9%-os növekedéstől - írja a Reuters.

Ez a legalacsonyabb érték 2024 novembere óta.

A fogyasztás mérőszámaként szolgáló kiskereskedelmi forgalom 3,7%-kal bővült, ami szintén lassulást jelent a júniusi 4,8%-hoz képest, és nem érte el a várt 4,6%-os növekedést. Ez 2024 decembere óta a leglassabb ütem.

Az állóeszköz-beruházások az év első hét hónapjában mindössze 1,6%-kal nőttek az előző év azonos időszakához képest, ami jelentősen elmarad a várt 2,7%-os emelkedéstől és a 2,8%-os első félévi bővüléstől.

A vállalatok inkább a meglévő kapacitásaikat használják, mintsem új üzemeket építenének

- nyilatkozta Yuhan Zhang, a The Conference Board kínai központjának vezető közgazdásza. Hozzátette, hogy az autógyártás, a vasúti, hajóépítési, légi és egyéb közlekedési eszközök gyártása továbbra is jelentős tőkét vonz.

A kínai gazdaság számos kihívással néz szembe, köztük

  • az amerikai kereskedelmi politikával,
  • a szélsőséges időjárással,
  • a belföldi piaci túlzott versennyel
  • és az ingatlanpiac krónikus gyengeségével.

Az USA és Kína között májusban kötött ideiglenes kereskedelmi fegyverszünetet nemrég további 90 nappal meghosszabbították.

Az ingatlanpiaci válság továbbra is nyomást gyakorol a fogyasztói kiadásokra. "Nehéz elvárni, hogy a fogyasztók nagyobb bizalommal költsenek, ha legnagyobb vagyontárgyuk értéke továbbra is csökken minden hónapban" - figyelmeztetett Lynn Song, az ING Nagy-Kínáért felelős vezető közgazdásza.

Kapcsolódó cikkünk

Súlyos válságban a kínai ingatlanpiac

A Reuters legfrissebb felmérése szerint Kína GDP-növekedése várhatóan 4,5%-ra lassul a harmadik negyedévben és 4,0%-ra a negyedikben. A 2025-ös teljes évi növekedés előrejelzése 4,6%, ami elmarad a kormány körülbelül 5%-os céljától.

"Kevés okunk van arra számítani, hogy az év hátralévő részében jelentős gazdasági fellendülés következne be" - vélekedett Zichun Huang, a Capital Economics Kína-szakértője, hozzátéve, hogy a legutóbbi Politbüró-ülésen nem vállaltak kötelezettséget további költségvetési támogatásra.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
Flottafokusz_montazs_2025_1500x844_elektromos
Gazdaság
Flottafókusz: elektromos autók a flottában - a greenwashingon túl is van élet
Pénzcentrum
Ennyi pénzt keresnek a magyar cukrászok havonta: miért egy vagyon már minden sütemény?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility