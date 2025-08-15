Kiadták a piros figyelmeztetést: erre készülhet most Magyarország

Szokatlanul meleg van Magyarországon
Már tegnap 7-8 fokkal volt melegebb az ilyenkor szokásosnál, de rossz hír, hogy ma és holnap is, ennél még magasabba értékeket mérhetünk
- figyelmeztet a HungaroMet.
Térképeik mellett megjegyezték, hogy az éjszaka is egyre kevésbé hoz felfrissülést, hiszen már nagy területen nem süllyedt 17-18 fok alá a hőmérséklet.
Időjárás pénteken
Csak kevés gomolyfelhő képződhet, de csapadék ezekből sem alakul ki, emellett a légmozgás gyenge, mérsékelt lesz
- közölte a meteorológiai szolgálat.
Tovább melegszik az idő, a délutáni órákban zömmel 33 és 38 fok között alakul a csúcsérték.
Kiemelten fontos a folyadékpótlás és a fényvédelem, valamint érdemes figyelni a meteorológiai szolgálat folyamatosan frissülő veszélyjelző térképeit.
Időjárás a Balaton és a Velencei-tó térségében
Pénteken zavartalanul napos idő várható, erős UV sugárzással. Délután helyenként már gomolyfelhők is képződhetnek, de csapadék nem lesz.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 35-36 fok körül valószínű, a vízparton lehet enyhébb a hőség.
Késő estére 26, 27 fok köré hűl le a levegő
Hány fokos a Balaton és a Velencei-tó?
A Balaton Siófoknál 24.5, a Velencei-tó Agárdnál 27 fokos.
Időjárás szombaton
Szombaton nappali gomolyfelhő-képződés várható sok napsütéssel. Az északnyugati tájakon nem kizárt egy-egy zápor, zivatar
- írja időjárás-előrejelzésében a HungaroMet.
A szél északnyugatira, északira fordul, az Észak-Dunántúlon több helyen megélénkül, néhol megerősödik, másutt többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 15-20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 10-14, a vízpartokon, magasan fekvő helyeken 20-23 fok is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 33-39 fok között várható.
Időjárás vasárnap
Gomolyfelhős, napos időre van kilátás helyenként - főként az ország keleti felén - záporral, zivatarral.
Az északkeleti, északi szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon néhol megerősödik.
A minimum-hőmérséklet 15-23, a csúcsérték 28-34 fok között valószínű
- áll a meteorológiai szolgálat prognózisában.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
