Kiadták a piros figyelmeztetést: erre készülhet most Magyarország

Már tegnap 7-8 fokkal volt melegebb az ilyenkor szokásosnál, pénteken és szombaton pedig ennél még magasabba értékeket mérhetünk - figyelmeztet a HungaroMet. A meteorológiai szolgálat friss időjárás-előrejelzései mellett veszélyjelző térképeit is folyamatosan frissíti, a szombati napra számos megyére harmadik szintű (piros) figyelmeztetést adtak ki magas középhőmérséklet miatt, a többi megyében másodfokú (narancs) és elsőfokú (sárga) figyelmeztetés látható.

Szokatlanul meleg van Magyarországon

Már tegnap 7-8 fokkal volt melegebb az ilyenkor szokásosnál, de rossz hír, hogy ma és holnap is, ennél még magasabba értékeket mérhetünk

- figyelmeztet a HungaroMet.

Térképeik mellett megjegyezték, hogy az éjszaka is egyre kevésbé hoz felfrissülést, hiszen már nagy területen nem süllyedt 17-18 fok alá a hőmérséklet.

Időjárás pénteken

Csak kevés gomolyfelhő képződhet, de csapadék ezekből sem alakul ki, emellett a légmozgás gyenge, mérsékelt lesz

- közölte a meteorológiai szolgálat.

Tovább melegszik az idő, a délutáni órákban zömmel 33 és 38 fok között alakul a csúcsérték.

Kép forrása: HungaroMet

Kiemelten fontos a folyadékpótlás és a fényvédelem, valamint érdemes figyelni a meteorológiai szolgálat folyamatosan frissülő veszélyjelző térképeit.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás a Balaton és a Velencei-tó térségében

Pénteken zavartalanul napos idő várható, erős UV sugárzással. Délután helyenként már gomolyfelhők is képződhetnek, de csapadék nem lesz.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 35-36 fok körül valószínű, a vízparton lehet enyhébb a hőség.

Késő estére 26, 27 fok köré hűl le a levegő

Hány fokos a Balaton és a Velencei-tó?

A Balaton Siófoknál 24.5, a Velencei-tó Agárdnál 27 fokos.

Időjárás szombaton

Szombaton nappali gomolyfelhő-képződés várható sok napsütéssel. Az északnyugati tájakon nem kizárt egy-egy zápor, zivatar

- írja időjárás-előrejelzésében a HungaroMet.

A szél északnyugatira, északira fordul, az Észak-Dunántúlon több helyen megélénkül, néhol megerősödik, másutt többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 15-20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 10-14, a vízpartokon, magasan fekvő helyeken 20-23 fok is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 33-39 fok között várható.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás vasárnap

Gomolyfelhős, napos időre van kilátás helyenként - főként az ország keleti felén - záporral, zivatarral.

Az északkeleti, északi szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon néhol megerősödik.

A minimum-hőmérséklet 15-23, a csúcsérték 28-34 fok között valószínű

- áll a meteorológiai szolgálat prognózisában.

Kép forrása: HungaroMet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images