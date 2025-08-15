  • Megjelenítés
Megjött a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjött a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

Holnap nem fognak változni az üzemanyagárak - írja a holtankoljak.

Szombaton az eddig megszokott csökkenések után

most nem változik sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára.

Így várhatóan a mai árakkal találkozhatunk a kutakon holnap is, amik a következők:

  • 95-ös benzin: 586 Ft/liter
  • Gázolaj: 590 Ft/liter 
