Messze jobb a költségvetési helyzetük a vártnál, mégis elássák az országot a befektetők

Kisebbek az idei kamatterhek a vártnál, de a hosszú távú adósságpálya továbbra is meredeken emelkedik Franciaországban, ami egyre nagyobb terhet ró a költségvetésre. A kedvezőbb első féléves adatok mögött az Európai Központi Bank kamatcsökkentése és a mérsékeltebb infláció áll, ám a nemzetközi piacok szemében az ország pénzügyi megítélése romlik.

Franciaország államadósságának kamatterhe az idei év első felében mintegy 29,2 milliárd eurót tett ki, ami 6 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Bár ez jelentős emelkedés, a pénzügyminisztérium korábban 8,2 százalékos bővüléssel számolt, ami 29,8 milliárd eurós kamatkiadást jelentett volna – számolt be a Les Echos.

A különbség nagyjából 600 millió euró, amelyet főként az EKB 2025-ben négyszer végrehajtott kamatcsökkentése, valamint a vártnál alacsonyabb infláció okozott.

A költségvetési törvény 3,25 százalékról 3 százalékra csökkenő háromhónapos kamatszinttel számolt, ezzel szemben az EKB irányadó kamata június óta 2 százalék. Az infláció is mérsékeltebb lett a prognózisnál: júliusban éves szinten 1 százalék volt a várt 1,4 helyett.

Ezek a tényezők csökkentették az inflációhoz kötött állampapírok (a közép- és hosszú lejáratú francia kötvények mintegy 10 százaléka) kamatterhét is.

A 2025-ös költségvetési törvény 54,2 milliárd eurós éves kamatkiadással számol, amit a következő költségvetési tervezetnél frissítenek. Bár a mostani megtakarítás kedvező, a pénzügyminisztérium továbbra is küzd a GDP-arányos hiány 5,4 százalékra csökkentéséért. Az Állami Számvevőszék előrejelzése szerint az összes közszféra kamatterhe 2025-ben 67 milliárd euróról 2029-re 107 milliárd euróra nőhet.

A magas kamatköltségek következtében Franciaország megítélése romlik az eurózóna befektetői szemében: jelenleg 10 éves futamidejű kötvényeknél Spanyolország, Portugália és Belgium is olcsóbban jut forráshoz, a különbség Olaszországhoz képest pedig jelentősen csökkent. Egyes napokon Franciaország hozamai már a görög szint közelében mozognak, bár a görög adósság szerkezete miatt ez nem teljesen összevethető.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images