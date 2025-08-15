Nagy meglepetés az amerikai fogyasztásban

Megérkeztek az amerikai fogyasztási adatok egy olyan helyzetben, amikor mindenki a lassuló amerikai gazdaság és a növekvő inflációs nyomás miatt aggódik. Egy ilyen helyzetben a mai adatnak külön pikantériája lehet.

A kiskereskedelmi forgalom éves alapon 3,9 volt az előző havi 4,4% után. Havi alapon 0,5% volt a növekedés.

Az export infláció júliusban az előző havi 2,8% után 2,2% volt, míg az import árak az előző havi 0,2%-os csökkenés után júliusban is 0,2%-kal csökkentek az import árak.

