Palackba zárt műanyaghalált iszunk minden nap, és most újabb lesújtó hír érkezett

Nem sikerült megállapodásra jutniuk az ENSZ globális műanyagszennyezés csökkentéséről folytatott genfi tárgyalásain résztvevő országoknak, így az ismét eredménytelenül zárult pénteken - közölték a delegációk tagjai.

Háromévnyi egyeztetést követően a megállapodás szövegéről folyó tárgyalásokat több mint 180 ország részvételével augusztus 5-én kezdték meg az ENSZ genfi székházában.

A delegációk csütörtökön egész éjszaka tanácskoztak, ám pénteken kora reggel,

a záró plenáris ülésen közölték, hogy nem jutottak konszenzusra a megállapodás szövegéről.

Egyelőre nem világos, hogyan folytatódhat a folyamat. Az országok megosztottsága a műanyagszennyezés csökkentésével kapcsolatban már szerdán nyilvánvalóvá vált. A megállapodásnak azt a beterjesztett változatát, amely szinte minden kötelező érvényű vállalást eltávolított a szerződéstervezetből több tucatnyi ország utasította el. Végül a péntek reggel benyújtott új verzió sem nyerte el az egyhangú jóváhagyást - közölte a konferencia elnöke.

Az ENSZ eredetileg 2022-re tűzte ki egy olyan egyezmény elfogadását, amely szabályozza a műanyag-felhasználás teljes folyamatát a termeléstől a tervezésig és a hulladékkezelésig, de a témáról a tavaly decemberben a dél-koreai Puszanban tartott konferencia is kudarccal végződött. Ahogyan azt korábban megírtuk, kutatók szerint a műanyagok komoly aggodalomra adnak okot az emberi egészség szempontjából, mert körülbelül 16 ezer vegyi anyagot tartalmaznak, és ezek negyede bizonyítottan veszélyes az emberi egészségre.

Az OECD szerint beavatkozás nélkül a műanyaggyártás 2060-ra megháromszorozódhat,

ami súlyosbítja az óceánok szennyezését, károsítja az emberi egészséget és felgyorsítja a klímaváltozást.

A kis szigetállamokat különösen érinti a partjaikra mosódó műanyaghulladék, amely veszélyezteti halászati és turisztikai gazdaságukat. Ezek az országok hangsúlyozzák, hogy sürgősen szükség van nemzetközi finanszírozásra a meglévő szennyezés felszámolásához. lana Seid, Palau állandó képviselője és a Kis Szigetállamok Szövetségének (AOSIS) elnöke korábban úgy fogalmazott, hogy a genfi tárgyalás az utolsó esély. Míg például Philippe Bolo francia politikus, a műanyagszennyezés megszüntetésére irányuló globális Interparlamentáris Koalíció tagja úgy vélte, hogy el kell kerülni egy olyan gyenge egyezményt, amely csak a hulladékgazdálkodásra összpontosít, az Egyesült Államok külügyminisztériuma közölte, hogy olyan egyezményt támogat, amely nem ró túlzott korlátozásokat a gyártókra.

Egy francia kutatás nemrég azt is feltárta, miszerint az üvegpalackos italok tartalmazzák a legtöbb mikroműanyagot, elsősorban a kupakok festékrétegéből származó szennyezés miatt.

Az ANSES adatai szerint egyes üvegben tárolt italokban akár ötvenszer több részecske található, mint műanyag palackban, kartonban vagy fémdobozban. A hivatal szerint egyszerű ipari intézkedésekkel a szennyezettség akár 60 százalékkal is csökkenthető lenne, addig viszont isszuk az egészségkárósító aprószemetet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images