Palackba zárt műanyaghalált iszunk minden nap, és most újabb lesújtó hír érkezett

Háromévnyi egyeztetést követően a megállapodás szövegéről folyó tárgyalásokat több mint 180 ország részvételével augusztus 5-én kezdték meg az ENSZ genfi székházában.
A delegációk csütörtökön egész éjszaka tanácskoztak, ám pénteken kora reggel,
a záró plenáris ülésen közölték, hogy nem jutottak konszenzusra a megállapodás szövegéről.
Egyelőre nem világos, hogyan folytatódhat a folyamat. Az országok megosztottsága a műanyagszennyezés csökkentésével kapcsolatban már szerdán nyilvánvalóvá vált. A megállapodásnak azt a beterjesztett változatát, amely szinte minden kötelező érvényű vállalást eltávolított a szerződéstervezetből több tucatnyi ország utasította el. Végül a péntek reggel benyújtott új verzió sem nyerte el az egyhangú jóváhagyást - közölte a konferencia elnöke.
Az ENSZ eredetileg 2022-re tűzte ki egy olyan egyezmény elfogadását, amely szabályozza a műanyag-felhasználás teljes folyamatát a termeléstől a tervezésig és a hulladékkezelésig, de a témáról a tavaly decemberben a dél-koreai Puszanban tartott konferencia is kudarccal végződött. Ahogyan azt korábban megírtuk, kutatók szerint a műanyagok komoly aggodalomra adnak okot az emberi egészség szempontjából, mert körülbelül 16 ezer vegyi anyagot tartalmaznak, és ezek negyede bizonyítottan veszélyes az emberi egészségre.
Az OECD szerint beavatkozás nélkül a műanyaggyártás 2060-ra megháromszorozódhat,
ami súlyosbítja az óceánok szennyezését, károsítja az emberi egészséget és felgyorsítja a klímaváltozást.
A kis szigetállamokat különösen érinti a partjaikra mosódó műanyaghulladék, amely veszélyezteti halászati és turisztikai gazdaságukat. Ezek az országok hangsúlyozzák, hogy sürgősen szükség van nemzetközi finanszírozásra a meglévő szennyezés felszámolásához. lana Seid, Palau állandó képviselője és a Kis Szigetállamok Szövetségének (AOSIS) elnöke korábban úgy fogalmazott, hogy a genfi tárgyalás az utolsó esély. Míg például Philippe Bolo francia politikus, a műanyagszennyezés megszüntetésére irányuló globális Interparlamentáris Koalíció tagja úgy vélte, hogy el kell kerülni egy olyan gyenge egyezményt, amely csak a hulladékgazdálkodásra összpontosít, az Egyesült Államok külügyminisztériuma közölte, hogy olyan egyezményt támogat, amely nem ró túlzott korlátozásokat a gyártókra.
Egy francia kutatás nemrég azt is feltárta, miszerint az üvegpalackos italok tartalmazzák a legtöbb mikroműanyagot, elsősorban a kupakok festékrétegéből származó szennyezés miatt.
Az ANSES adatai szerint egyes üvegben tárolt italokban akár ötvenszer több részecske található, mint műanyag palackban, kartonban vagy fémdobozban. A hivatal szerint egyszerű ipari intézkedésekkel a szennyezettség akár 60 százalékkal is csökkenthető lenne, addig viszont isszuk az egészségkárósító aprószemetet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
