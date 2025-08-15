Riasztás jött: Magyarországra is érkezett a gyilkos sajtból!

Franciaországból származó pasztőrözött tehén- és kecskesajtokban mikrobiológiai szennyeződést azonosítottak, derült ki az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett bejelentésből. A Listeria monocytogenes baktériummal fertőzött termékekből Magyarországra is szállítottak.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság haladéktalanul felvette a kapcsolatot az érintett forgalmazókkal, akik együttműködve a hatósággal, azonnal megkezdték a kifogásolt tételek visszahívását a fogyasztóktól.
A hatóság folyamatosan ellenőrzi a vállalkozások által tett intézkedéseket és nyomon követi a visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását.
A visszahívás három terméket érint: a "BUCHE CHEVRE LA BELLE DU BOCAGE 1KG" kecskesajtot három különböző tételszámmal (C5170130, C5154101, C5168109), az Everyday márkájú 250 grammos Camembert sajtot (minőségmegőrzési idő: 2025.08.13.), valamint a "CAM.PERE ALEXANDRE *BOITE BOIS* 240G X12" terméket (tételszám: C5155106, minőségmegőrzési idő: 2025.07.24.).
A Listeria monocytogenes baktérium liszteriózist okozhat, amely egészséges emberekben gyakran tünetmentes marad, azonban
veszélyes lehet a legyengült immunrendszerű személyek, várandós nők és csecsemők számára, akiknél súlyos lefolyású betegség alakulhat ki.
A hatóság kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben a fenti tételazonosítókkal rendelkező termékekből vásároltak és azok még birtokukban vannak, ne fogyasszák el azokat.
