Riasztás jött: Magyarországra is érkezett a gyilkos sajtból!
Riasztás jött: Magyarországra is érkezett a gyilkos sajtból!

Listeria monocytogenes baktériummal szennyezett francia sajtokat hívnak vissza a magyar piacról. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azonnali intézkedéseket kezdeményezett a fogyasztók egészségének védelme érdekében - számolt be a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Franciaországból származó pasztőrözött tehén- és kecskesajtokban mikrobiológiai szennyeződést azonosítottak, derült ki az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett bejelentésből. A Listeria monocytogenes baktériummal fertőzött termékekből Magyarországra is szállítottak.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság haladéktalanul felvette a kapcsolatot az érintett forgalmazókkal, akik együttműködve a hatósággal, azonnal megkezdték a kifogásolt tételek visszahívását a fogyasztóktól.

A hatóság folyamatosan ellenőrzi a vállalkozások által tett intézkedéseket és nyomon követi a visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását.

A visszahívás három terméket érint: a "BUCHE CHEVRE LA BELLE DU BOCAGE 1KG" kecskesajtot három különböző tételszámmal (C5170130, C5154101, C5168109), az Everyday márkájú 250 grammos Camembert sajtot (minőségmegőrzési idő: 2025.08.13.), valamint a "CAM.PERE ALEXANDRE *BOITE BOIS* 240G X12" terméket (tételszám: C5155106, minőségmegőrzési idő: 2025.07.24.).

A Listeria monocytogenes baktérium liszteriózist okozhat, amely egészséges emberekben gyakran tünetmentes marad, azonban

veszélyes lehet a legyengült immunrendszerű személyek, várandós nők és csecsemők számára, akiknél súlyos lefolyású betegség alakulhat ki.

A hatóság kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben a fenti tételazonosítókkal rendelkező termékekből vásároltak és azok még birtokukban vannak, ne fogyasszák el azokat.

