Stagflációt várnak az amerikaiak
Portfolio
Csökkent a fogyasztói bizalom az USA-ban és eközben az inflációs várakozás nagyot emelkedett.

A Michigani Egyetem felmérése szerint a fogyasztói bizalom 61,7 pontról 58,6 pontra esett (várakozás: 62 pont). Eközben a jelenlegi helyzet megítélése 68 pontról 60,9 pontra csökkent, a jövőbeli helyzet megítélése 57,7 pontról 57,2 pontra csökkent.

A lakosság egy éves inflációs várakozása 4,5%-ról 4,9%-ra nőtt, míg az 5 éves inflációs várakozás 3,4%-ról 3,9%-ra emelkedett.

