Súlyos válságban a kínai ingatlanpiac

Tovább csökkentek a kínai ingatlanárak júliusban, bár a nagyvárosokban enyhült a visszaesés üteme a helyi kormányzatok ösztönző intézkedéseinek köszönhetően.

A Kínai Nemzeti Statisztikai Hivatal (NBS) pénteken közzétett adatai alapján az új lakások árai 0,3%-kal csökkentek havi összevetésben júliusban, ami megegyezik a júniusi értékkel - számol be a Reuters.

A kínai ingatlanpiac immár több mint négy éve súlyos válságban van, ami az árak, az értékesítések, az új beruházások és az építkezések csökkenésében nyilvánul meg,

jelentősen visszafogva a gazdasági növekedést. Az elemzők bizonytalanok azzal kapcsolatban, mikor éri el a mélypontot a szektor.

"Tekintettel a kínai háztartások magas ingatlanpiaci kitettségére, az árak stabilizálása az egyik legfontosabb tényező a bizalom helyreállításához és a tartós fogyasztási fellendülés generálásához" - írta az ING egy ügyfeleknek szóló elemzésben.

A felmért 70 város közül 60-ban jelentettek havi szintű árcsökkenést, bár a legnagyobb városokban a visszaesés üteme némileg mérséklődött. Éves alapon az új lakások árai 2,8%-kal csökkentek júliusban, szemben a júniusi 3,2%-os eséssel.

Még nem látszik egyértelmű fordulat és stabilizáció. A kormánynak késlekedés nélkül teljes körű ingatlanpiaci stabilizációs intézkedéscsomagot kellene bevezetnie

- nyilatkozta Li Kai, a pekingi Shengao Fund Management Co. alapító partnere és befektetési igazgatója.

A használt lakások árai júliusban szintén tovább csökkentek mind éves, mind havi összevetésben, ebben szegmensben viszont épp a nagyvárosokban gyorsult a visszaesés.

Egy másik friss statisztikai jelentés szerint Kína ingatlanberuházásai 12%-kal csökkentek éves összevetésben január és július között, míg az ingatlanértékesítések alapterülete 4,0%-kal esett vissza.

A központi kormány az elmúlt hónapokban folyamatosan az ingatlanpiac stabilizálására szólított fel, további szakpolitikai támogatást jelezve előre. Egyre több helyi önkormányzat lazított a lakásvásárláshoz felhasználható lakásalap-pénzek felhasználási szabályain, néhányan pedig támogatásokat is kínáltak az otthonvásárlóknak.

Peking városi vezetése augusztusban eltörölte a korlátozásokat a külvárosi területeken történő lakásvásárlásra a megfelelő vevők számára, bár az ötödik körgyűrűn belüli területeken - amely a központi területet övező főbb autópálya - fenntartotta a korlátozásokat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ