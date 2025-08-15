Súlyos válságban a kínai ingatlanpiac

A Kínai Nemzeti Statisztikai Hivatal (NBS) pénteken közzétett adatai alapján az új lakások árai 0,3%-kal csökkentek havi összevetésben júliusban, ami megegyezik a júniusi értékkel - számol be a Reuters.
A kínai ingatlanpiac immár több mint négy éve súlyos válságban van, ami az árak, az értékesítések, az új beruházások és az építkezések csökkenésében nyilvánul meg,
jelentősen visszafogva a gazdasági növekedést. Az elemzők bizonytalanok azzal kapcsolatban, mikor éri el a mélypontot a szektor.
"Tekintettel a kínai háztartások magas ingatlanpiaci kitettségére, az árak stabilizálása az egyik legfontosabb tényező a bizalom helyreállításához és a tartós fogyasztási fellendülés generálásához" - írta az ING egy ügyfeleknek szóló elemzésben.
A felmért 70 város közül 60-ban jelentettek havi szintű árcsökkenést, bár a legnagyobb városokban a visszaesés üteme némileg mérséklődött. Éves alapon az új lakások árai 2,8%-kal csökkentek júliusban, szemben a júniusi 3,2%-os eséssel.
Még nem látszik egyértelmű fordulat és stabilizáció. A kormánynak késlekedés nélkül teljes körű ingatlanpiaci stabilizációs intézkedéscsomagot kellene bevezetnie
- nyilatkozta Li Kai, a pekingi Shengao Fund Management Co. alapító partnere és befektetési igazgatója.
A használt lakások árai júliusban szintén tovább csökkentek mind éves, mind havi összevetésben, ebben szegmensben viszont épp a nagyvárosokban gyorsult a visszaesés.
Egy másik friss statisztikai jelentés szerint Kína ingatlanberuházásai 12%-kal csökkentek éves összevetésben január és július között, míg az ingatlanértékesítések alapterülete 4,0%-kal esett vissza.
A központi kormány az elmúlt hónapokban folyamatosan az ingatlanpiac stabilizálására szólított fel, további szakpolitikai támogatást jelezve előre. Egyre több helyi önkormányzat lazított a lakásvásárláshoz felhasználható lakásalap-pénzek felhasználási szabályain, néhányan pedig támogatásokat is kínáltak az otthonvásárlóknak.
Peking városi vezetése augusztusban eltörölte a korlátozásokat a külvárosi területeken történő lakásvásárlásra a megfelelő vevők számára, bár az ötödik körgyűrűn belüli területeken - amely a központi területet övező főbb autópálya - fenntartotta a korlátozásokat.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Máris patthelyzet jött a béketárgyalások kapcsán? Az oroszok hallani sem akarnak arról, hogy leüljenek Zelenszkijjel
Megint ismételgetik, hogy illegitim vezető.
Ezt a napot várta az egész világ: Trump és Putyin találkozóján ma eldőlhet Ukrajna sorsa
Lesz mit megtárgyalni.
Hiába az árréstop: jelentősen drágultak a legkedveltebb hústermékek a magyar boltokban
A szakértők szerint pedig még nincs az áremelkedésnek.
Hatalmas kozmikus robbanást azonosítottak a csillagászok: eddig sosem látott folyamat áll a hátterében
Fontos felfedezés a szakértők szerint.
Annyit késtek a vonatok, hogy kirúgták a vasút vezérigazgatóját
8 évig vezette a társaságot.
Riasztó térképek érkeztek Magyarországról és a helyzet csak egyre súlyosbodik
Nem enyhül a szárazság.
Donald Trump szerint Putyin kész megállapodni Ukrajnát illetően a holnapi alaszkai találkozón
Az amerikai elnök szerint az orosz vezető már döntést hozott.
Észak-Koreában találkozott Kim-Dzsongunnal Putyin egyik fontos szövetségese
Köszönetet mondott neki.
Így bukhatod el a támogatást: a projekt jelenléti ív rejtélyei
A támogatott kutatás-fejlesztési projektek egyik legfontosabb, mégis gyakran alábecsült dokumentuma a projekt jelenléti ív, pedig ezen is múlhat a sikeres elszámolás.
A külföldi beruházások és a klímacélok kapcsolata
A zöld-FDI-t vizsgálva már több kutatás megállapította a korrelációt a megújuló energiahordozókba történő befektetések és a klímaváltozás elleni hatékony fellépés között.
Tényleg a mohóság és lobbi miatt ilyen drága egy-egy gyógyszer?
Nehéz megdönteni azt a vélekedést, hogy a gyógyszergyártók mohósága miatt nagyon drága egy-egy gyógyszer ára. A valóság ennél bonyolultabb: a gyártók ugyanis még így kisebb... The post T
Az AI a kor vasútja, csak arányosan kevesebbet költenek rá
A 19. század amerikai vasútépítési láza a busás megtérülésekről és a kor technológiai fejlettségének kiaknázásáról szólt: a tengerentúlon a GDP nagyjából 6 százalékát beletolták
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Egyszerre két csapatnak - tisztességtelen játék a világ legnagyobb opciós piacán
A Jane Street kezdetben a hihetetlen magas, havi majdnem 8 millió forintos gyakornoki fizetéseiről híresült el. Az összeget egyedi stratégiák kidolgozására kapták a gyakornokok -... The post Egy
Égető kérdések Franciaország jövőjéről
A helyi infrastruktúrák és közszolgáltatások sebezhetőségének rendszerszintű felmérése nélkülözhetetlen a hatékony alkalmazkodáshoz.
Hozamot, de másképp? Certifikátok a portfólióban
2025 augusztusában a nemzetközi pénzpiacokat továbbra is fokozott volatilitás, a geopolitikai feszültségek és az inflációs várakozások körüli bizonytalanság jellemzi. Az európai és amerik
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.