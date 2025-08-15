  • Megjelenítés
Úgy visszatáncolt az amerikai pénzügyminiszter, mintha nem lenne holnap
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter pontosította szavait: nem a Fed sorozatos kamatcsökkentésére tett javaslatot, hanem arra utalt, hogy a modellek alapján a semleges kamatszint körülbelül 150 bázisponttal alacsonyabb lenne a jelenleginél. Hangsúlyozta, nem mondta meg a jegybanknak, mit tegyen.
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter elmondta, hogy

nem sürgeti az amerikai jegybankot egy kamatcsökkentési sorozatra, csupán arra mutatott rá, hogy a modellek szerint a „semleges” kamatszint körülbelül 1,5 százalékponttal lenne alacsonyabb.

Nem mondtam meg a Fednek, hogy mit tegyen” – hangsúlyozta Bessent csütörtökön a Fox Businessnek adott interjúban, utalva előző napi kijelentésére, miszerint a jegybank „elindulhatna egy kamatvágási sorozat felé”. Csütörtökön hozzátette: „Azt mondtam, hogy a semleges kamatszint eléréséhez nagyjából 150 bázispontos csökkentésre lenne szükség.” „Nem hívtam fel őket arra, hogy ezt meg is tegyék” – tette hozzá.

Óvatosan feltételeznénk az amerikai pénzügyminiszterről, hogy a Soros alapjánál eltöltött 14 éve alatt alatt, az angol jegybank bedöntése közben megtanulta, hogy egy pénzügyminiszter szavainak van súlya, és komolyan veszi azokat a piac. A visszakozása inkább annak lehet köszönhető, hogy az inflációs adatok rosszak lettek és ilyenkor ekkora kamatcsökkentést sürgetni szakmailag felelőtlen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

