Brutális szupervihar formálódik, már aggódnak a hatóságok

Hamarosan 5-ös erősségű lesz az Erin hurrikán. A viharrendszer jelenleg 375 kilométerre található San Juan városától (Puerto Rico) északkeletre,
maximális tartós szélerőssége eléri a 250 km/órát.
Az Erin által keltett hullámok a hétvégén érintik az északi Szél-szigetek, a Virgin-szigetek, Puerto Rico, Hispaniola és a Turks- és Caicos-szigetek egyes részeit - közölte az NHC.
A Saffir–Simpson skálán az 5-ös a legerősebb besorolás, vagyis ez jelenti a maximális intenzitást: tartós szélsebessége eléri vagy meghaladja a 252 km/h-t.
Egy ilyen hurrikán extrém pusztító erővel bír, képes még a jól megépített házakban is súlyos károkat okozni, a tetőket és falakat letépni, sőt teljes épületeket megsemmisíteni.
Az infrastruktúrában átfogó rombolást visz véghez, megbéníthatja az elektromos hálózatot, a vízellátást és a közlekedési rendszereket. A természetben is hatalmas károkat okoz: a fákat gyökerestől csavarhatja ki, a járműveket elsodorhatja a szél. A tengerparti területeken a vihardagály több méteres vízszintemelkedést idézhet elő, amely egész településeket is eláraszthat.
Az Erin hullámai a jövő hét elején elérik a Bahama-szigeteket, Bermudát és az Egyesült Államok keleti partvidékét is.
Az előrejelzések szerint az Erin vasárnapig heves esőzéseket okoz az északi Szél-szigeteken, a Virgin-szigeteken és Puerto Ricóban.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
