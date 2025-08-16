Döntött Romániáról a Fitch Ratings

A New York-i székhelyű nemzetközi hitelminősítő fenntartotta a negatív kilátásokat is. Július végén a Standard&Poor’s is megerősítette Románia minősítését a befektetésre ajánlott legalsó kategóriában.
A döntés indoklásában a Fitch Ratings kiemelte, hogy Románia az Európai Unió tagállama, ami pozitívan befolyásolja a tőkebeáramlást és a megítélést a nemzetközi pénzpiacon.
A besorolás negatív kilátásai a hatalmas költségvetési hiányt és a gyors ütemben növekvő államadósságot tükrözik.
A hitelminősítő felhívja a figyelmet a kormány által foganatosított, illetve bejelentett, az államháztartás konszolidációját célzó megszorító intézkedések gerjesztette feszültségekre:
A költségvetési kiigazítás társadalmi-gazdasági ára, a kormánykoalíción belüli feszültségek és szélsőjobboldali populista pártok erős támogatottsága jelentős politikai kihívást jelentenek".
A Fitch Ratings elemzői arra számítanak, hogy Románia idei GDP-arányos költségvetési hiánya 7,4 százalék lesz, a jövő évi 6,3 százalék, a 2027-es pedig 5,9 százalék. A hitelminősítő prognózisa szerint az államháztartási konszolidáció ellenére Románia államadóssága 2027-ben a GDP 63,4 százalékára, 2029-ben pedig közel 70 százalékára nő. A Fitch idén 1 százalék alatti gazdasági növekedésre számít, 2026-ban és 2027-ben pedig 1,2 százalék körülire.
