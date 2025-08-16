  • Megjelenítés
Hurrikánveszély: lehet, hogy Európát is eléri Erin
Hurrikánveszély: lehet, hogy Európát is eléri Erin

Az Atlanti-óceán felett kialakult Erin hurrikán várhatóan elkerüli az Egyesült Államok partvidékét, és az óceán felett haladva észak felé tart, később Európát is elérheti - írta meg a Hungaromet Facebook oldalán.

Hurrikánná fejlődött az Atlanti-óceán felett nemrég kialakult légörvény, amelyet a meteorológiai szolgálat Erin névre keresztelt. A trópusi vihar a szakértők szerint a meleg tengervíz hatására további erősödésnek indulhat a következő időszakban.

A jelenlegi előrejelzések alapján a hurrikán pályája nagy valószínűséggel elkerüli a szárazföldet. Az előrejelzések szerint az USA keleti partvidékével nagyjából párhuzamosan, attól biztonságos távolságban, az óceán felett halad tovább északi irányba, majd fokozatosan távolodni fog az amerikai kontinenstől.

A meteorológiai modellek szerint nem kizárt, hogy Erin a későbbiekben mérsékeltövi ciklonná alakulva akár Európa partjait is elérheti,

bár ennek pontos valószínűségét egyelőre nem közölték a szakértők.

