  • Megjelenítés
Lángok csaptak fel Budapesten: kigyulladt az aljnövényzet Zugló és Rákospalota határán
Gazdaság

Lángok csaptak fel Budapesten: kigyulladt az aljnövényzet Zugló és Rákospalota határán

MTI
Kigyulladt az aljnövényzet Zugló és Rákospalota határán, a tűzoltók a Szuglói körvasútsornál oltják a lángokat - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szombaton délben.

A tűz Budapest XIV. és XV. kerületének határán,

az M3-as autópálya bevezető szakasza mellett, a Szuglói körvasútsor közelében keletkezett, ahol a száraz aljnövényzet gyulladt ki.

A fővárosi hivatásos tűzoltók oltják a lángokat, amelyek gyorsan terjednek - írták.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
időjárás-mezőgazdaság-meteorológia-hőmérséklet-hőség-előrejelzés-nyár-aszály-csapadék
Gazdaság
Ha nem állítjuk meg a felmelegedést, brutális aszály vár ránk
Pénzcentrum
Működik a sokmilliós lakástrükk: ehhez még az Otthon Start program se kell, de nem árt figyelni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility