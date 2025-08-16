Lángok csaptak fel Budapesten: kigyulladt az aljnövényzet Zugló és Rákospalota határán

A tűz Budapest XIV. és XV. kerületének határán,
az M3-as autópálya bevezető szakasza mellett, a Szuglói körvasútsor közelében keletkezett, ahol a száraz aljnövényzet gyulladt ki.
A fővárosi hivatásos tűzoltók oltják a lángokat, amelyek gyorsan terjednek - írták.
Leállt a MÁV online jegyértékesítő felülete
Délelőtt óta nem lehet interneten jegyet venni.
Bejelentette Zelenszkij: ő is az Egyesült Államokba utazik
Washingtonban találkozik majd Donald Trumppal.
Szabályosan ünnepelnek Oroszország vezetői a Trump-Putyin találkozó után
A Kreml pezsgőt bont.
Bejelentette Trump: nem lesz fegyverszünet, teljesen mást terveznek Putyinnal
Szerinte a fegyverszünet nem jelent tartós megoldást.
Hurrikánveszély: lehet, hogy Európát is eléri Erin
Tovább erősödhet a vihar.
Óriási leépítési hullám söpör végig: ezrek veszíthetik el állásukat a legnagyobb cégeknél
Sorra jöttek idén a bejelentések.
