Lángok csaptak fel Budapesten: kigyulladt az aljnövényzet Zugló és Rákospalota határán

Kigyulladt az aljnövényzet Zugló és Rákospalota határán, a tűzoltók a Szuglói körvasútsornál oltják a lángokat - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szombaton délben.

A tűz Budapest XIV. és XV. kerületének határán,

az M3-as autópálya bevezető szakasza mellett, a Szuglói körvasútsor közelében keletkezett, ahol a száraz aljnövényzet gyulladt ki.

A fővárosi hivatásos tűzoltók oltják a lángokat, amelyek gyorsan terjednek - írták.

