Leállt a MÁV online jegyértékesítő felülete szombat délelőtt
Leállt a MÁV online jegyértékesítő felülete szombat délelőtt

MTI
Leállt a MÁV online jegyértékesítési szolgáltatása szombat délelőtt - tudatta a MÁV-csoport az MTI-vel.

Szombat délelőttől

rendszerhiba miatt nem működik a jegyértékesítés az online csatornákon, a MÁV appban és a jegy.mav.hu felületen sem,

a szakemberek jelenleg is dolgoznak a hiba elhárításán.

A hiba elhárításáig a vonatokon, a pénztárakban és az automatáknál lehetséges a jegyvásárlás - írták.

Frissítés:

A délután folyamán az MTI a Mávinform alapján arról írt, hogy

helyreállítátoták a hibát, így ismét működnek az online jegyértékesítési felületek

a MÁV appban és a jegy.mav.hu felületen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

