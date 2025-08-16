Leállt a MÁV online jegyértékesítő felülete szombat délelőtt

Leállt a MÁV online jegyértékesítési szolgáltatása szombat délelőtt - tudatta a MÁV-csoport az MTI-vel.

Szombat délelőttől

rendszerhiba miatt nem működik a jegyértékesítés az online csatornákon, a MÁV appban és a jegy.mav.hu felületen sem,

a szakemberek jelenleg is dolgoznak a hiba elhárításán.

A hiba elhárításáig a vonatokon, a pénztárakban és az automatáknál lehetséges a jegyvásárlás - írták.

Frissítés:

A délután folyamán az MTI a Mávinform alapján arról írt, hogy

helyreállítátoták a hibát, így ismét működnek az online jegyértékesítési felületek

a MÁV appban és a jegy.mav.hu felületen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio