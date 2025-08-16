Masszív sztrájkba kezdenek a légitársaság dolgozói: 620 járatot törölnek

Az Air Canada közölte, hogy a munkabeszüntetés idejére minden járatát törli.
Kanada legnagyobb légitársasága szombat kora reggelre már több mint 620 járatot törölt, aminek következtében a világ minden táján utazók egyelőre nem tudnak elrepülni.
A légiutas-kísérők jelenleg a levegőben eltöltött idő után kapnak fizetést, de szakszervezetük azt akarta elérni, hogy a járatok között a földön eltöltött időért és az utasok beszállásakor nyújtott segítségért is kapjanak kompenzációt.
A légiutas-kísérők szombatra tüntetést szerveztek a nagyobb kanadai repülőtereken.
Az Air Canada és fapados leányvállalata, az Air Canada Rouge napi általában 130 000 utast szállít. Az Air Canada a külföldi légitársaságok közül a legtöbb járatot üzemelteti az Egyesült Államokba.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiadták Magyarországon a piros riasztást: 40 fokos hőség lesz
Extrém időjárási körülmények várhatók.
Mi lesz most az Oroszország elleni szankciókkal? Egyértelmű választ adott Donald Trump
Putyin nem véletlen mosolygott az egész találkozón.
Trump azt mondja, titkos üzenetet kapott - Lehet, hogy sikerült elkerülni egy hatalmas háborút?
Kína állítólag nagy ígéretet tett.
Miközben Trump és Putyin tárgyaltak, az oroszok ballisztikus rakétát lőttek ki Ukrajnára
Semmi nem változott a háború intenzitása kapcsán.
Megérkezett az első ukrán reakció a Trump-Putyin csúcsra: „gyomorforgató, szégyenteljes, értelmetlen”
Kijevben nem éppen örülnek a találkozó kimenetelének.
Nagyot nyert Putyin a Trump-találkozóval, de még nincs vége - 5 fontos válasz az alaszkai csúcsról
Vegyük végig, mi történt, mi történhet.
Brüsszel figyelmeztet: végleg elbukhatnak a vidéki térségek Magyarországon is
Három veszély egyszerre fenyegeti a lemardó országrészeket az EU-ban.
Nem üres kézzel érkezett Donald Trump a találkozóra - Csőre töltött fegyverrel készülnek az eredménytelen tárgyalásokra
Erőteljes fellépést készít elő Washington, ha nem sül el jól a találkozó.
Követett részvények - 2025. augusztus
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban már a nagyvárosok épületeinek szerkezetén is jól mérhető hatása
Most van csak igazán csúcson a piaci koncentráció
Az elmúlt évek már bőven arról szóltak az amerikai részvénypiacon, hogy pár nagy techcég dominálja az S&P500-at. De igazából az index koncentrációja csak most ért... The post Most van c
Aggasztó vélemény az Otthon Start programról
Ritkán szoktam hírekről írni, mert őszintén szólva a napi változásokról írnak eleget a híroldalak. Viszont az Otthon Start hitelprogrammal kapcsolatban szeretnék reagálni pár véleményre, a
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Így bukhatod el a támogatást: a projekt jelenléti ív rejtélyei
A támogatott kutatás-fejlesztési projektek egyik legfontosabb, mégis gyakran alábecsült dokumentuma a projekt jelenléti ív, pedig ezen is múlhat a sikeres elszámolás.
A külföldi beruházások és a klímacélok kapcsolata
A zöld-FDI-t vizsgálva már több kutatás megállapította a korrelációt a megújuló energiahordozókba történő befektetések és a klímaváltozás elleni hatékony fellépés között.
Tényleg a mohóság és lobbi miatt ilyen drága egy-egy gyógyszer?
Nehéz megdönteni azt a vélekedést, hogy a gyógyszergyártók mohósága miatt nagyon drága egy-egy gyógyszer ára. A valóság ennél bonyolultabb: a gyártók ugyanis még így kisebb... The post T
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.