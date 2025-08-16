  • Megjelenítés
Masszív sztrájkba kezdenek a légitársaság dolgozói: 620 járatot törölnek
Gazdaság

Masszív sztrájkba kezdenek a légitársaság dolgozói: 620 járatot törölnek

MTI
Az Air Canada több mint 10 ezer dolgozója lépett sztrájkba szombaton, miután nem sikerült megkötni a bérmegállapodást a kitűzött, pénteki időpontig.

Az Air Canada közölte, hogy a munkabeszüntetés idejére minden járatát törli.

Kanada legnagyobb légitársasága szombat kora reggelre már több mint 620 járatot törölt, aminek következtében a világ minden táján utazók egyelőre nem tudnak elrepülni.

A légiutas-kísérők jelenleg a levegőben eltöltött idő után kapnak fizetést, de szakszervezetük azt akarta elérni, hogy a járatok között a földön eltöltött időért és az utasok beszállásakor nyújtott segítségért is kapjanak kompenzációt.

A légiutas-kísérők szombatra tüntetést szerveztek a nagyobb kanadai repülőtereken.

Az Air Canada és fapados leányvállalata, az Air Canada Rouge napi általában 130 000 utast szállít. Az Air Canada a külföldi légitársaságok közül a legtöbb járatot üzemelteti az Egyesült Államokba.

Kapcsolódó cikkünk

Evakuálás Dél-Franciaországban: repteret, autópályát is lezártak

Visszaüthet Donald Trump bosszúja: úgy néz ki, nem lesz semmi a hatalmas Gripen-üzletből

Hatalmas hadiipari megállapodás a láthatáron, ezzel hoppon maradhat Amerika

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
GettyImages 2210239532 (2)-diplomácia-építészet-épület-európa-európai-külügyminisztérium-nemzetközi-unió-zászló
Gazdaság
Döntött Romániáról a Fitch Ratings
Pénzcentrum
Működik a sokmilliós lakástrükk: ehhez még az Otthon Start program se kell, de nem árt figyelni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility