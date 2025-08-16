  • Megjelenítés
Megérkezett az előrejezés: így alakul az időjárás holnaptól hazánkban
Ahogy arra már az elmúlt napok előrejelzései alapján is számítani lehetett, ma tetőzik a hőség Magyarországon. Holnaptól egy hidegfront éri el hazánkat, aminek hatására néhány fokot visszaesik a hőmésréklet és nő a zivatarok kialakulásának esélye - számolt be friss időjárás-jelenésében a HungaroMet.

A holnap érkező hidegfrontot követően egy Magyarországtól észak-nyugatra elhekyezkedő anticiklon peremére kerül majd hazánk, így napos, meleg időre lehet számítani az előrejelzés szerint.

Az előttünk álló éjszaka az ország nagy részén növekszik majd a gomolyfelhőzet, a hőmérséklet pedig még igen magasan, 19 és 24 Celsius-fok között alakul majd.

Holnap napközben országszerte sok napsütésre lehet számítani, de a vasárnap folyamán egyre erőteljesebbé válik a gomoly és fátyolfelhő képződés.

A Dunántúlon kisebb, míg a Dunától keletre nagyobb számban fordulhatnak majd elő záporok, illetve zivatarok. A hőmérséklet 27 és 33 Celsius-fok között alakul majd.

A jövőhét első felében meleg, nyári időre lehet készülni, majd a hét közepén egy újabb hullámzó frontrendszer fogja mérsékelni a meleget.

