Rekordösszeg áramlik a feltörekvő piacokra: 250 milliárd dollár hét hónap alatt

A Kínán kívüli feltörekvő piacokon működő bankok és vállalatok 2025 első hét hónapjában legalább 250 milliárd dollár értékben bocsátottak ki nemzetközi kötvényeket, ami a leggyorsabb ütem 2021 óta.
A JPMorgan elemzői szerint az éves kibocsátás elérheti a 370 milliárd dollárt, megközelítve a 2021-es rekordszintet.
A globális részvény- és kötvénypiacok élénkülése arra ösztönzi a vállalatokat, hogy kihasználják a csökkenő hitelfelvételi költségeket. A befektetők arra számítanak, hogy Donald Trump amerikai elnök vámfenyegetései a vártnál kisebb károkat okoznak a globális gazdaságnak, és az amerikai jegybank hamarosan kamatcsökkentésbe kezdhet.
A JPMorgan feltörekvő piaci vállalati kötvényindexének hozama még mindig körülbelül 6 százalék,
de a 10 éves amerikai államkötvényekhez viszonyított felára (spread) két százalékpont alá csökkent, ami közel két évtizede nem látott alacsony szint.
Alan Siow, a Ninety One vagyonkezelő feltörekvő piaci vállalati adósságrészlegének társvezetője szerint "a piac kezdi beárazni a Fed enyhébb monetáris politikáját... sok vállalat, amely eddig várakozó álláspontra helyezkedett, most felpörgeti a motorokat".
Kína egykor domináns szerepet játszott a feltörekvő piaci nemzetközi kötvénykibocsátásban, de 2021-től az ingatlanfejlesztők adósságválsága miatt a kínai kibocsátók inkább a hazai piacok felé fordultak, ahol az kamatlábak jelentősen csökkentek.
A feltörekvő piaci kormányok is rekordütemben bocsátanak ki nemzetközi adósságot, 2025-ben eddig több mint 160 milliárd dollár értékben.
Szaúd-Arábia kormánya és bankjai különösen nagy kibocsátók voltak idén, ahogy az ország hitelfelvétellel finanszírozza a belföldi beruházások növekedését és átvészeli az olajbevételek átmeneti csökkenését.
Bár Trump nemrég 50 százalékos vámokkal fenyegette meg Indiát és Brazíliát politikai viták miatt, a piac meglepően nyugodtan reagált. A befektetők úgy számolnak, hogy a tényleges hatás a kivételek és kereskedelmi megállapodások miatt jóval kisebb lesz a bejelentett számoknál.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Otthon Start Program: új kötelezettséget ró a kormány a bankokra
Új részletek jelentek meg egy rendelettervezetben.
Úgy hagyják el tömegek a sokat irigyelt országot, mintha nem lenne holnap
Egykoron az egyik legvonzóbb a bevándorlási célpont volt.
Amíg a világ Trumpra figyelt, ébredezik a piaci bedőlések ősanyja
Van, aki szerint már át is lépték a piacok a Rubicont.
Katasztrofális a helyzet: szúnyoginvázió sokkolja a Balatont
Bajban a vendéglátás, idegesek a vendégek.
Eddig nyeltek a gazdasági szereplők, most robbannak be az árak
A Barclay's elemzése szerint elkerülhetetlen az infláció felpörgése a vámok után.
Olyan összeg áramlik a legvonzóbb állampapírokba, ami felér egy kisebb ország GDP-jével
Új rekord látszik, de a befektetők egy része hátraarcot fújt.
Megszólaltak Ukrajna legeltökéltebb szövetségesei: „még több fegyvert küldünk”
Csak egy igazságos békét fogadnak el.
Kijött a legújabb ChatGPT, izgalmas stratégiai újítással kápráztat el a lekedveltebb AI-modell
Hogyan lett még okosabb és jobb a GPT-5, mint elődjei?
Követett részvények - 2025. augusztus
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban már a nagyvárosok épületeinek szerkezetén is jól mérhető hatása
Most van csak igazán csúcson a piaci koncentráció
Az elmúlt évek már bőven arról szóltak az amerikai részvénypiacon, hogy pár nagy techcég dominálja az S&P500-at. De igazából az index koncentrációja csak most ért... The post Most van c
Aggasztó vélemény az Otthon Start programról
Ritkán szoktam hírekről írni, mert őszintén szólva a napi változásokról írnak eleget a híroldalak. Viszont az Otthon Start hitelprogrammal kapcsolatban szeretnék reagálni pár véleményre, a
Így bukhatod el a támogatást: a projekt jelenléti ív rejtélyei
A támogatott kutatás-fejlesztési projektek egyik legfontosabb, mégis gyakran alábecsült dokumentuma a projekt jelenléti ív, pedig ezen is múlhat a sikeres elszámolás.
A külföldi beruházások és a klímacélok kapcsolata
A zöld-FDI-t vizsgálva már több kutatás megállapította a korrelációt a megújuló energiahordozókba történő befektetések és a klímaváltozás elleni hatékony fellépés között.
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Tényleg a mohóság és lobbi miatt ilyen drága egy-egy gyógyszer?
Nehéz megdönteni azt a vélekedést, hogy a gyógyszergyártók mohósága miatt nagyon drága egy-egy gyógyszer ára. A valóság ennél bonyolultabb: a gyártók ugyanis még így kisebb... The post T
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.