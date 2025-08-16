Rekordösszeg áramlik a feltörekvő piacokra: 250 milliárd dollár hét hónap alatt

A Kínán kívüli feltörekvő piacokon működő bankok és vállalatok 2025 első hét hónapjában legalább 250 milliárd dollár értékben bocsátottak ki nemzetközi kötvényeket, ami a leggyorsabb ütem 2021 óta.

A JPMorgan elemzői szerint az éves kibocsátás elérheti a 370 milliárd dollárt, megközelítve a 2021-es rekordszintet.

A globális részvény- és kötvénypiacok élénkülése arra ösztönzi a vállalatokat, hogy kihasználják a csökkenő hitelfelvételi költségeket. A befektetők arra számítanak, hogy Donald Trump amerikai elnök vámfenyegetései a vártnál kisebb károkat okoznak a globális gazdaságnak, és az amerikai jegybank hamarosan kamatcsökkentésbe kezdhet.

A JPMorgan feltörekvő piaci vállalati kötvényindexének hozama még mindig körülbelül 6 százalék,

de a 10 éves amerikai államkötvényekhez viszonyított felára (spread) két százalékpont alá csökkent, ami közel két évtizede nem látott alacsony szint.

Alan Siow, a Ninety One vagyonkezelő feltörekvő piaci vállalati adósságrészlegének társvezetője szerint "a piac kezdi beárazni a Fed enyhébb monetáris politikáját... sok vállalat, amely eddig várakozó álláspontra helyezkedett, most felpörgeti a motorokat".

Kína egykor domináns szerepet játszott a feltörekvő piaci nemzetközi kötvénykibocsátásban, de 2021-től az ingatlanfejlesztők adósságválsága miatt a kínai kibocsátók inkább a hazai piacok felé fordultak, ahol az kamatlábak jelentősen csökkentek.

A feltörekvő piaci kormányok is rekordütemben bocsátanak ki nemzetközi adósságot, 2025-ben eddig több mint 160 milliárd dollár értékben.

Szaúd-Arábia kormánya és bankjai különösen nagy kibocsátók voltak idén, ahogy az ország hitelfelvétellel finanszírozza a belföldi beruházások növekedését és átvészeli az olajbevételek átmeneti csökkenését.

Bár Trump nemrég 50 százalékos vámokkal fenyegette meg Indiát és Brazíliát politikai viták miatt, a piac meglepően nyugodtan reagált. A befektetők úgy számolnak, hogy a tényleges hatás a kivételek és kereskedelmi megállapodások miatt jóval kisebb lesz a bejelentett számoknál.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio