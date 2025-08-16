Úgy hagyják el tömegek a sokat irigyelt országot, mintha nem lenne holnap

Rekordszintet ért el a kivándorló állampolgárok száma Új-Zélandon, miközben az ország gazdasági nehézségekkel küzd és emelkedik a munkanélküliség – írja a Reuters.

Az ország statisztikai hivatala pénteken közzétett adatai szerint a 2025 júniusával záruló évben 71 800 új-zélandi állampolgár hagyta el az országot, ami 13 éves csúcsot jelent.

Ez növekedést mutat az előző 12 hónapos időszak 67 500 fős adatához képest, de még mindig elmarad a 2012 februárjában mért 72 400 fős rekordtól.

A kivándorlók több mint egyharmada 30 év alatti, ami jól mutatja a fiatalok elvándorlásának trendjét. Közben az országba érkező külföldi állampolgárok száma is jelentősen, csaknem felére csökkent 2024-hez képest, ami tovább rontja a nettó migrációs egyenleget.

A kivándorlási hullám hátterében az 1991 óta legsúlyosabb gazdasági visszaesések egyike áll, amit elemzők az alacsony termelékenységnek és különböző szakpolitikai hibáknak tulajdonítanak.

A munkanélküliségi ráta közel ötéves csúcsra, 5,2%-ra emelkedett a második negyedévben, míg a munkaerőpiaci részvételi arány 2021 első negyedéve óta nem látott mélypontra süllyedt.

Az Új-Zélandi Jegybank 2024 augusztusa óta 225 bázisponttal csökkentette az alapkamatot, hogy támogassa a tavaly recesszióba süllyedt gazdaságot. Az első negyedévben már mutatkoztak a javulás jelei, amikor a GDP 0,8%-kal növekedett.

A 18-30 év közötti új-zélandiak a kivándorlók 38%-át teszik ki, ami azonban elmarad az 1979-es 60%-os csúcstól.

Közgazdászok szerint a kevesebb munkalehetőség és a magas megélhetési költségek miatt sokan a szomszédos Ausztráliába, az Egyesült Királyságba vagy más térségbeli országokba költöznek.

Ausztrália különösen vonzó célpont, mivel az új-zélandiaknak nincs szükségük munkavállalási vízumra, és az ország aktívan csábítja őket áttelepülési csomagokkal azokban az ágazatokban, ahol szakemberhiány mutatkozik.

Új-Zéland helyzete azért is izgalmas, mert a 2000-es években tömegek akartak az országba költözni. Ennek egyrészt az akkor vonzó, prosperáló gazdasági környezet volt az oka, másrészt popkulturális kultuszhely lett a Gyűrűk ura-trilóga filmjei miatt.

