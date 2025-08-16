Úgy hagyják el tömegek a sokat irigyelt országot, mintha nem lenne holnap

Az ország statisztikai hivatala pénteken közzétett adatai szerint a 2025 júniusával záruló évben 71 800 új-zélandi állampolgár hagyta el az országot, ami 13 éves csúcsot jelent.
Ez növekedést mutat az előző 12 hónapos időszak 67 500 fős adatához képest, de még mindig elmarad a 2012 februárjában mért 72 400 fős rekordtól.
A kivándorlók több mint egyharmada 30 év alatti, ami jól mutatja a fiatalok elvándorlásának trendjét. Közben az országba érkező külföldi állampolgárok száma is jelentősen, csaknem felére csökkent 2024-hez képest, ami tovább rontja a nettó migrációs egyenleget.
A kivándorlási hullám hátterében az 1991 óta legsúlyosabb gazdasági visszaesések egyike áll, amit elemzők az alacsony termelékenységnek és különböző szakpolitikai hibáknak tulajdonítanak.
A munkanélküliségi ráta közel ötéves csúcsra, 5,2%-ra emelkedett a második negyedévben, míg a munkaerőpiaci részvételi arány 2021 első negyedéve óta nem látott mélypontra süllyedt.
Az Új-Zélandi Jegybank 2024 augusztusa óta 225 bázisponttal csökkentette az alapkamatot, hogy támogassa a tavaly recesszióba süllyedt gazdaságot. Az első negyedévben már mutatkoztak a javulás jelei, amikor a GDP 0,8%-kal növekedett.
A 18-30 év közötti új-zélandiak a kivándorlók 38%-át teszik ki, ami azonban elmarad az 1979-es 60%-os csúcstól.
Közgazdászok szerint a kevesebb munkalehetőség és a magas megélhetési költségek miatt sokan a szomszédos Ausztráliába, az Egyesült Királyságba vagy más térségbeli országokba költöznek.
Ausztrália különösen vonzó célpont, mivel az új-zélandiaknak nincs szükségük munkavállalási vízumra, és az ország aktívan csábítja őket áttelepülési csomagokkal azokban az ágazatokban, ahol szakemberhiány mutatkozik.
Új-Zéland helyzete azért is izgalmas, mert a 2000-es években tömegek akartak az országba költözni. Ennek egyrészt az akkor vonzó, prosperáló gazdasági környezet volt az oka, másrészt popkulturális kultuszhely lett a Gyűrűk ura-trilóga filmjei miatt.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
Otthon Start Program: új kötelezettséget ró a kormány a bankokra
Új részletek jelentek meg egy rendelettervezetben.
Úgy hagyják el tömegek a sokat irigyelt országot, mintha nem lenne holnap
Egykoron az egyik legvonzóbb a bevándorlási célpont volt.
Amíg a világ Trumpra figyelt, ébredezik a piaci bedőlések ősanyja
Van, aki szerint már át is lépték a piacok a Rubicont.
Katasztrofális a helyzet: szúnyoginvázió sokkolja a Balatont
Bajban a vendéglátás, idegesek a vendégek.
Eddig nyeltek a gazdasági szereplők, most robbannak be az árak
A Barclay's elemzése szerint elkerülhetetlen az infláció felpörgése a vámok után.
Olyan összeg áramlik a legvonzóbb állampapírokba, ami felér egy kisebb ország GDP-jével
Új rekord látszik, de a befektetők egy része hátraarcot fújt.
Megszólaltak Ukrajna legeltökéltebb szövetségesei: „még több fegyvert küldünk”
Csak egy igazságos békét fogadnak el.
Kijött a legújabb ChatGPT, izgalmas stratégiai újítással kápráztat el a lekedveltebb AI-modell
Hogyan lett még okosabb és jobb a GPT-5, mint elődjei?
Követett részvények - 2025. augusztus
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban már a nagyvárosok épületeinek szerkezetén is jól mérhető hatása
Most van csak igazán csúcson a piaci koncentráció
Az elmúlt évek már bőven arról szóltak az amerikai részvénypiacon, hogy pár nagy techcég dominálja az S&P500-at. De igazából az index koncentrációja csak most ért... The post Most van c
Aggasztó vélemény az Otthon Start programról
Ritkán szoktam hírekről írni, mert őszintén szólva a napi változásokról írnak eleget a híroldalak. Viszont az Otthon Start hitelprogrammal kapcsolatban szeretnék reagálni pár véleményre, a
Így bukhatod el a támogatást: a projekt jelenléti ív rejtélyei
A támogatott kutatás-fejlesztési projektek egyik legfontosabb, mégis gyakran alábecsült dokumentuma a projekt jelenléti ív, pedig ezen is múlhat a sikeres elszámolás.
A külföldi beruházások és a klímacélok kapcsolata
A zöld-FDI-t vizsgálva már több kutatás megállapította a korrelációt a megújuló energiahordozókba történő befektetések és a klímaváltozás elleni hatékony fellépés között.
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Tényleg a mohóság és lobbi miatt ilyen drága egy-egy gyógyszer?
Nehéz megdönteni azt a vélekedést, hogy a gyógyszergyártók mohósága miatt nagyon drága egy-egy gyógyszer ára. A valóság ennél bonyolultabb: a gyártók ugyanis még így kisebb... The post T
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?