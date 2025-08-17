  • Megjelenítés
Autósok, figyelem! Több autópályán is nehéz a haladás
Gazdaság

Autósok, figyelem! Több autópályán is nehéz a haladás

MTI
Heves esőzések, viharok nehezítik a közlekedést több autópályán is - figyelmeztetett az Útinform vasárnap délelőtt a honlapján.
  • A viharok érintik az M0-s autóút déli szektorát az M1-es és az M5-ös autópálya között,
  • az M1-es autópályát Tatabánya és Budapest között,
  • az M6-os és az M7-es autópályát Tárnok és Érd térségében,
  • továbbá az M2-es autóutat Vác térségében

- közölte az Útinform.

Címlapkép forrása: MTI

