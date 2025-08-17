  • Megjelenítés
Fontos stratégiai döntés előtt áll az EU Kínával kapcsolatban
Fontos stratégiai döntés előtt áll az EU Kínával kapcsolatban

Az Európai Unió stratégiai döntés előtt áll, amikor arról kell döntenie, hogyan kezelje a zöld technológiák terén kialakult kínai dominanciát. A védekező iparpolitika alkalmazása helyett meg kellene próbálnia egy közös platformot kialakítania Kínával a tiszta kereskedelem és beruházások terén, kihasználva a szabályalkotásban és a normakövetésben jelentkező erősségeit mindkét fél gazdasági érdekeinek előmozdítására.
Az év elején a kínai CATL, a világ legnagyobb akkumulátorgyártó cége bemutatott egy olyan elektromosjármű-akkumulátort, amely mindössze öt perc töltés után 520 kilométeres hatótávolságot képes biztosítani. A bejelentés egy hónappal azután történt, hogy a BYD, Kína vezető elektromosjármű-gyártója elindította saját ultragyorstöltő-rendszerét. A napenergia terén is megdöbbentőek a számok: a kínai cégek ma már évente több mint 1200 gigawattnyi napelemet tudnak előállítani.

Ezek a teljesítmények a globális zöld technológiák terén zajló verseny eredményei, amelyben Kína nagy fölénnyel vezet. Egyesek ezt a kínai termékek túlkínálatának problémájaként értelmezik. Egy másik megközelítés szerint azonban a világ többi része nem alkalmazza elég gyorsan ezeket a technológiákat. Míg Kína zöld feldolgozóipara nagy sebességgel pörög, addig más országoké alapjáraton döcög.

Ennek fényében Európa stratégiai döntés előtt áll. Válaszolhat defenzív iparpolitikával: az ellátási láncok biztosításával, vámemeléssel és hiábavaló felzárkózási kísérletekkel. Vagy pedig létrehozhat egy közös versenyképességi programot, amely lehetővé tenné Európa számára, hogy erősségeit – a szabályalkotást, a koalíciókötést és a normák meghatározását – felhasználja a zöld technológiák alkalmazási környezetének kialakítására, a szabványok meghatározására és a zöld beruházási keretek felügyeletére.

Az Európai Unió és Kína közötti kapcsolatokban az elmúlt években bekövetkezett törés ellenére a tiszta kereskedelem és beruházások terén való együttműködés nem is annyira elrugaszkodott gondolat.

A klímaváltozás okozta átalakulás a 21. század meghatározó politikai és gazdasági kihívása. Ezen a téren pedig az EU és Kína egymásra vannak utalva:

ha Európa lassítja a dekarbonizáció folyamatát, akkor kínai eszközök lehetnek majd parlagon, míg Kína megtorlással nézhet szembe, ha nem hajlandó a globális normáknak megfelelően együttműködni vagy igazodni. A kérdés most az, képesek-e konstruktívan alakítani a kölcsönös egymásrautaltságukból adódó helyzetet.

A klímavédelmi partnerség létrehozására nyitva álló szűk lehetőség kihasználásához olyan megállapodásra van szükség, amely elősegíti az egyes kormányok alapvető gazdasági érdekeit. Az EU számára ez azt jelenti, hogy csökkentenie kell a kínai importtól való függőséget, miközben az értékláncban feljebb lép. Kína számára pedig azt, hogy a változó világkereskedelmi környezetben meg kell őriznie a nagy értékű exportpiachoz való hozzáférését. A sikerhez mindkét fél részéről pragmatizmusra van szükség.

Az, hogy az EU és Kína hatékonyan tud-e együttműködni, több tényezőtől függ.

  • Először is, meg kell állapodniuk a helyi tartalomra (local content) vonatkozó követelményekről. Az EU-nak 2030-ra a zöld technológiák legalább 40%-a esetében a hazai gyártást kellene megcéloznia – nem csak az alacsony béreket kínáló összeszerelés, hanem az olyan magasabb értékű tevékenységek terén is, mint a kutatás-fejlesztés – a munkahelyteremtés és az ellenálló képesség megteremtése érdekében.
  • Másodsorban, minden partnerségnek meg kell nyitnia az utat a vegyes vállalatok előtt, amelyek segítettek Kínának a technológiai szintlépésben, és amelyek már most is kialakulóban vannak az EU akkumulátor- és autóiparában. Megfelelő struktúra esetén az ilyen partnerségek kölcsönös előnyöket biztosíthatnak a feleknek, miközben az együttműködést hosszú távú ipari stratégiák részévé tehetik.
  • Harmadsorban, a kereskedelmi intézkedéseket gondosan kell kalibrálni. Bár az EU 45,3%-os vámokat vetett ki a kínai elektromos járművekre, az import terén emelt akadályok önmagukban nem képesek megszüntetni a versenyképességbeli lemaradásokat. Legjobb esetben is csak kiegészíthetik az olyan stratégiai jellegű szakpolitikai erőfeszítéseket, mint a helyi tartalomra vonatkozó szabályok és az ipari partnerségek. Ha rosszul alkalmazzák a kereskedelmi intézkedéseket, akkor tovább gyengülhet Európa technológiai pozíciója ahelyett, hogy időt nyernének a Kínához történő felzárkózáshoz.
  • Negyedsorban, strukturált mobilitási rendszerekre van szükség. Néhány EU-tagállam már elkezdte korlátozni a vízumok kiadását kínai mérnökök számára. Ez rövidlátó intézkedés. Ha lehetővé tennék az európai cégek számára, hogy kínai tehetségeket alkalmazhassanak, és fordítva, akkor az biztosítaná, hogy kutatás-fejlesztési és tervezési tevékenység is történjen Európában, ne csak a végső összeszerelés.

Végső soron mindkét fél számára gazdasági és geopolitikai előnyökkel járna, ha megtalálnák a dekarbonizációs erőfeszítések terén az együttműködés módját.

  • A Kínával való együttműködés erősítené az EU ellenálló képességét, megerősítené ipari ágazatát, és a tiszta technológiák terén vezető szerepet biztosítana az uniónak.
  • Kína képes lenne a zöldtermék-többletét értékesíteni, biztosítaná a piacra jutást, és jelezné a világnak, hogy miközben az Egyesült Államok visszavonul a klímavédelmi törekvésektől, saját maga továbbra is elkötelezett a zöld növekedés mellett.

Az EU és Kína sokkal inkább összhangban van egymással, mint azt sokan gondolnák. Mindkettő nettó importőr a fosszilis energiahordozók terén. Mindkettő a karbonmentes technológiák jelentős gyártója, és így érdekeltek a zöld termékek iránti globális kereslet fenntartásában. A növekvő bizonytalanság közepette pedig mindkettő úgy tekint az energetikai átmenetre, mint amely a versenyképesség és az innováció legéletképesebb útja.

Ez a lehetőség azonban nem örökké fog fennállni. Mivel a tudományos és politikai határidők közelednek egymáshoz, az elkövetkező hónapok kritikus fontosságúak abban a tekintetben, hogy a világ a párizsi klímamegállapodás 1,5 Celsius fokos céljának eléréséhez vezető úton haladjon. A közelmúltban tartott EU-Kína csúcstalálkozó megteremtette a dekarbonizáció terén való szorosabb együttműködés alapjait. Mivel azonban egyre nagyobb a nyomás, hogy a novemberi belémi ENSZ klímakonferencia (COP30) előtt mutassák be a 2035-ös klímavédelmi célokat, az EU Tanácsának következő, dán elnökség alatt tartandó szeptemberi ülése kulcsfontosságú lesz.

Mivel számos európai ország – különösen Franciaország – egyértelműbb ipari és beruházási tervet sürget, mielőtt elkötelezné magát a 2035-ös emissziócsökkentési cél mellett, az EU állam- és kormányfőinek a szeptemberi ülésen ki kell alakítaniuk az ipar átalakításának kereteit. Ennek a tervnek fontos része lesz, hogy az EU miként lép fel Kínával szemben.

Azzal, hogy Európa azt a meggyőződést követi, hogy először az új megoldásokat kell kiépíteni, mielőtt a régit fokozatosan kivezetik, kezdi követni Kína stratégiáját. Ehhez azonban tanulnia kell e stratégia Kína általi következetes és szisztematikus megvalósításából, amelynek középpontjában a tiszta technológiák teljes értékláncának hosszú távú tervezése áll.

Kínának is fel kell mutatnia egy ambiciózus 2035-re vonatkozó emissziós célt, amely összhangban van a 2060-ra vonatkozó nettó zéró kibocsátási célkitűzéssel – amely nagyjából 30%-os csökkenést jelent a tetőző szén-dioxid-kibocsátáshoz képest, amelyet várhatóan ebben az évtizedben ér el. Ez erősítené Kína nemzetközi hitelességét, és elősegítené az EU erőteljes célkitűzései számára a mozgástér megteremtését.

Európa és Kína egyaránt a zöld növekedésre tette fel a jövőjét. Ahhoz, hogy ez sikeres legyen, és hogy a dekarbonizációból származó előnyöket teljes mértékben ki tudják használni, közös célokat kell találniuk a tiszta kereskedelem és a beruházások terén – ez azon kevés területek egyike, ahol a stratégiai önérdek és a globális közjavak még mindig közelednek egymáshoz.

Emmanuel Guerin
Az Európai Éghajlatvédelmi Alapítvány (ECF) kutatója, az ECF vezérigazgatójának különleges tanácsadója. Korábban a francia külügyminisztérium szakértőjeként is dolgozott, és részt vett a párizsi klímamegállapodás megalkotásában.

Bernice Lee
A Chatham House kutatója, különleges tanácsadója. Kiemelten a klímaváltozás, a fenntarthatóság, illetve a nemzetközi kereskedelem (különösen annak kínai relációinak) kérdéseit kutatja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

