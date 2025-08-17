Halálos baleset miatt jelentős fennakadások a balatoni vasúti közlekedésben

A Veszprémből 4:58-kor Budapestre tartó sebesvonat a Camping utcai fénysorompónál elütött egy gyalogost, aki a helyszínen életét vesztette. A helyszínelés jelenleg is tart,
ezért a Gárdony és Székesfehérvár közötti szakaszon a vonatok csak egy vágányon közlekedhetnek.
A székesfehérvári vonalon emiatt 15–20 perccel hosszabb menetidőre kell számítani, de vonatkimaradások is előfordulhatnak. Agárdon és Dinnyésen a vonatok mindkét irányban kizárólag a 2. vágányon állnak meg.
További forgalmi változások:
-
A Göcsej és a Bakony IC-k csak Veszprém és Székesfehérvár között járnak.
-
A G43-as vonatok csak Kőbánya-Kispest és Gárdony között közlekednek, míg a Z30-as vonatok a Déli pályaudvar és Kápolnásnyék között közlekednek.
-
A távolsági vonatok Kápolnásnyéken és Gárdonyban is megállnak.
-
Gárdony és Székesfehérvár között pótlóbuszok is segítik az utasokat.
A MÁV közölte, hogy a dél-balatoni és az észak-balatoni vonal IC-járatait helyjegyváltás nélkül is igénybe lehet venni, továbbá a Gárdony–Székesfehérvár szakaszon a Volán járatain is érvényesek a vasúti jegyek.
Címlapkép forrása: Portfolio
