Halálos baleset miatt jelentős fennakadások a balatoni vasúti közlekedésben
Gazdaság

Halálos baleset miatt jelentős fennakadások a balatoni vasúti közlekedésben

Portfolio
Vasárnap reggel halálos baleset történt Agárdon, amely komoly fennakadásokat okoz a Budapest és a Balaton közötti vasúti közlekedésbe - közölte a MÁV.

A Veszprémből 4:58-kor Budapestre tartó sebesvonat a Camping utcai fénysorompónál elütött egy gyalogost, aki a helyszínen életét vesztette. A helyszínelés jelenleg is tart,

ezért a Gárdony és Székesfehérvár közötti szakaszon a vonatok csak egy vágányon közlekedhetnek.

A székesfehérvári vonalon emiatt 15–20 perccel hosszabb menetidőre kell számítani, de vonatkimaradások is előfordulhatnak. Agárdon és Dinnyésen a vonatok mindkét irányban kizárólag a 2. vágányon állnak meg.

További forgalmi változások:

  • A Göcsej és a Bakony IC-k csak Veszprém és Székesfehérvár között járnak.

  • A G43-as vonatok csak Kőbánya-Kispest és Gárdony között közlekednek, míg a Z30-as vonatok a Déli pályaudvar és Kápolnásnyék között közlekednek.

  • A távolsági vonatok Kápolnásnyéken és Gárdonyban is megállnak.

  • Gárdony és Székesfehérvár között pótlóbuszok is segítik az utasokat.

A MÁV közölte, hogy a dél-balatoni és az észak-balatoni vonal IC-járatait helyjegyváltás nélkül is igénybe lehet venni, továbbá a Gárdony–Székesfehérvár szakaszon a Volán járatain is érvényesek a vasúti jegyek.

Címlapkép forrása: Portfolio

