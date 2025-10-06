  • Megjelenítés
Enélkül aligha lehet sikeres egy építőipari cég
Podcast

Enélkül aligha lehet sikeres egy építőipari cég

Az építőiparban egyre nagyobb jelentősége van annak, hogy az összetett projekteket ne csak papíron vagy különálló táblázatokban kövessék, hanem átlátható, digitális rendszerek támogassák a mindennapi működést. Ebben az adásban arra kerestük a választ, hogyan segítheti egy jól bevezetett CRM, vagy EPR a határidők, a költségek és az ügyfélkapcsolatok kezelését, és miként alakíthatja át a belső kommunikációt és a döntéshozatalt. Szó esik arról is, milyen gyakorlati előnyöket hozott a Stratos Magasépítőnél az ATMOS rendszer, és hogyan vált a digitalizáció a cég működésének szerves részévé. Vendégünk volt Papp Gábor, a Stratos Magasépítő vezérigazgatója.
Portfolio Future of Construction 2025
Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!
Információ és jelentkezés

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

A podcast a Stratos Magasépítő támogatásával jelent meg.

Címlapkép forrása: Portfolio

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility