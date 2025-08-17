Itt az előrejelzés: idén is a bolondját járatja velünk az időjárás augusztus 20-án?

Hétfőn nagyrészt gomolyfelhős, napos idő várható, a gomolyok időszakosan összeállhatnak, de csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet élénk, a Tiszántúlon időnként erős lökések kísérhetik.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 25-30 fok között alakul.
Kedden is gomolyfelhős, napos idő várható csapadék nélkül, a jellemzően északkeleti, keleti irányú szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban általában 11-16 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken alacsonyabb, míg a vízpartok mentén, a nagyobb városok belsejében, valamint a magasabban fekvő helyeken magasabb értékek is valószínűek. Délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
Egyelőre valószínűtlen, hogy elmosná az eső a tűzijátékot
Szerdán, az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen napos időre kell készülni gomolyfelhőkkel,
majd a nap második felében nyugat felől felhősödés kezdődik, de csapadéknak még kicsi az esélye. A délire, délnyugatira forduló szél időnként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban jellemzően 11-17 fok között várható, azonban a hidegre érzékeny tájakon akár 10 fok alá is hűlhet a levegő, míg a vízpartok mentén, a nagyobb városok belsejében, valamint a magasabban fekvő helyeken enyhébb, melegebb lehet az éjszaka. A csúcsérték délután 29-35 fok között alakul.
Csütörtökön fokozatosan befelhősödik az ég, többfelé várható zápor, zivatar, akár heves zivatar is előfordulhat.
Legkésőbb délkeleten, keleten valószínű csapadék, főként arrafelé maradhat hosszabb ideig napos az idő. Nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik a déli, délnyugati szél, amely idővel egyre több helyen északnyugatira, északira fordul és zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra döntően 16-22 fok közé hűl le a levegő, de a derültebb, hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Napközben nagy hőmérséklet-különbség valószínű az országban: az északnyugati vidékeken csupán 23, míg délkeleten 36 fok körül alakulhat a csúcsérték.
Nem lesz hatalmas hőség a hétvégén
Pénteken zömmel erősen felhős időre, további ismétlődő esőre, záporra, zivatarra kell számítani, a csapadék súlypontja a nap folyamán egyre keletebbre helyeződik, ezzel együtt nyugat felé szakadozásnak indulhat a felhőzet. Nagy területen erős lökések kísérhetik az északi, északnyugati szelet. A minimum 14-20 fok között valószínű, míg a csúcshőmérséklet ismét tág határok között várható, a borultabb, tartósabban csapadékos vidékeken csupán 20, míg délkeleten 29 fok körül alakulhat.
Szombaton a felhőzet felszakadozását követően gomolyfelhős, napos idő valószínű, záporeső elvétve előfordulhat. Az északnyugati, északi szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Hajnalban 9-17, délután 22-27 fok várható.
Vasárnap változó felhőzetre van kilátás, legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor. A jellemzően északnyugati irányú szél időnként megélénkül. Hajnalban 7-15, délután 23-28 fok várható.
