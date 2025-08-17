  • Megjelenítés
Itt az előrejelzés: idén is a bolondját járatja velünk az időjárás augusztus 20-án?
Gazdaság

Itt az előrejelzés: idén is a bolondját járatja velünk az időjárás augusztus 20-án?

MTI
|
Portfolio
Napos, meleg idővel indul a jövő hét, szerdán, az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen 29-35 Celsius-fok várható. Csütörtökön erős szél mellett befelhősödik az ég, többfelé várható zápor, zivatar, miközben a hőmérséklet is visszaesik. A hét végére ismét felszakadozik a felhőzet, és visszatér a napos idő, 30 fok alatti csúcshőmérséklettel - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Hétfőn nagyrészt gomolyfelhős, napos idő várható, a gomolyok időszakosan összeállhatnak, de csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet élénk, a Tiszántúlon időnként erős lökések kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 25-30 fok között alakul.

Kedden is gomolyfelhős, napos idő várható csapadék nélkül, a jellemzően északkeleti, keleti irányú szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban általában 11-16 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken alacsonyabb, míg a vízpartok mentén, a nagyobb városok belsejében, valamint a magasabban fekvő helyeken magasabb értékek is valószínűek. Délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.

Egyelőre valószínűtlen, hogy elmosná az eső a tűzijátékot

Szerdán, az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen napos időre kell készülni gomolyfelhőkkel,

majd a nap második felében nyugat felől felhősödés kezdődik, de csapadéknak még kicsi az esélye. A délire, délnyugatira forduló szél időnként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban jellemzően 11-17 fok között várható, azonban a hidegre érzékeny tájakon akár 10 fok alá is hűlhet a levegő, míg a vízpartok mentén, a nagyobb városok belsejében, valamint a magasabban fekvő helyeken enyhébb, melegebb lehet az éjszaka. A csúcsérték délután 29-35 fok között alakul.

augusztus 20 tűzijáték 2024 budapest főváros
Az augusztus 20-i ünnepi tűzijáték pirotechnikai eszközeit telepítik szakemberek a Margit hídon 2024. augusztus 16-án. Tavaly az este érkezett rövid eső miatt egy órával el kellett halasztani a műsort. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Csütörtökön fokozatosan befelhősödik az ég, többfelé várható zápor, zivatar, akár heves zivatar is előfordulhat.

Legkésőbb délkeleten, keleten valószínű csapadék, főként arrafelé maradhat hosszabb ideig napos az idő. Nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik a déli, délnyugati szél, amely idővel egyre több helyen északnyugatira, északira fordul és zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra döntően 16-22 fok közé hűl le a levegő, de a derültebb, hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Napközben nagy hőmérséklet-különbség valószínű az országban: az északnyugati vidékeken csupán 23, míg délkeleten 36 fok körül alakulhat a csúcsérték.

Nem lesz hatalmas hőség a hétvégén

Pénteken zömmel erősen felhős időre, további ismétlődő esőre, záporra, zivatarra kell számítani, a csapadék súlypontja a nap folyamán egyre keletebbre helyeződik, ezzel együtt nyugat felé szakadozásnak indulhat a felhőzet. Nagy területen erős lökések kísérhetik az északi, északnyugati szelet. A minimum 14-20 fok között valószínű, míg a csúcshőmérséklet ismét tág határok között várható, a borultabb, tartósabban csapadékos vidékeken csupán 20, míg délkeleten 29 fok körül alakulhat.

Szombaton a felhőzet felszakadozását követően gomolyfelhős, napos idő valószínű, záporeső elvétve előfordulhat. Az északnyugati, északi szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Hajnalban 9-17, délután 22-27 fok várható.

Vasárnap változó felhőzetre van kilátás, legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor. A jellemzően északnyugati irányú szél időnként megélénkül. Hajnalban 7-15, délután 23-28 fok várható.

Kapcsolódó cikkünk

Durva fordulat az időjárásban: a nyár egyik leghevesebb zivatarfrontja közeledik

Hurrikán van születőben az Atlanti-óceánon, ez pedig az internetes kereséseken is meglátszik

Brutális szupervihar formálódik, már aggódnak a hatóságok

Megérkezett az előrejezés: így alakul az időjárás holnaptól hazánkban

Címlapkép forrása: MTI

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
vihar feltörekvő
Gazdaság
Autósok, figyelem! Több autópályán is nehéz a haladás
Pénzcentrum
Itt a friss árlista: ennyibe kerülhet az Ország Tortája 2025-ben szeletenként a magyar cukrászdákban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility