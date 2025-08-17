  • Megjelenítés
MÁV: feloldották a korlátozást, szabad a pálya a Balaton felé
MÁV: feloldották a korlátozást, szabad a pálya a Balaton felé

MTI
Feloldották a korlátozást a székesfehérvári vasútvonalon Agárdnál, ahol vasárnap halálos baleset történt, helyreállhat a menetrend - közölte a Mávinform a honlapján.

Vasárnap kora reggel halálra gázolt egy gyalogost a Budapestre elindult sebesvonat Agárdon,

a Camping utcai fénysorompós vasúti átjáróban.

A baleset miatt egy ideig csak egy vágányon közlekedhettek a vonatok Gárdony és Székesfehérvár között, hosszabb menetidőre és vonatkimaradásokra kellett számítani a székesfehérvári vasútvonalon.

Mostanra befejezték a helyszínelést Agárdnál, már nincs korlátozás Gárdony és Székesfehérvár között, helyreállhat a menetrend a vonalon.

