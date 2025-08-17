  • Megjelenítés
Megkérdeztük az AI-t, miként hajtaná végre a magyar nyugdíjreformot
Megkérdeztük az AI-t, miként hajtaná végre a magyar nyugdíjreformot

Több AI-rendszertől is tanulmányt kértünk a magyar nyugdíjrendszer reformjáról. A legpontosabb kutatást a Gemini 2.5 Flash, Deep Research opcióval kaptuk. A 16 oldalas elemzés többek között kiegészítő vagy alapnyugdíj bevezetését javasolta, illetve nagyon pozitívan értékelte az 1998 és 2010 közötti kötelező magánnyugdíjpillér működését. A tanulmány azonban nem érinti a járulékalap-plafonjának 2013-as eltörlését és a bent felejtett degresszió visszaerősödését, valamint az OECD 2024-es tanulmányához hasonlóan megáll a 13. havi nyugdíj maximálásánál, és nem mérlegeli az átlag alatti 13. havi nyugdíjak mindenkori nyugdíjátlagra emelését.
Inputok

A parancsokat (mély)kutatás módban tettük föl. Alap információként azt közöltük az AI-rendszerekkel, hogy a felosztó-kirovó nyugdíjrendszerek minőségét fenntarthatósággal és méltányossággal jellemezhetjük.

  • A fenntarthatóság a hosszú távú finanszírozhatóságot, a bevételek és a kiadások egyensúlyát jelenti.
  • A méltányosság pedig két dolgot takar: (a) ha nem is arányosságot, de összhangot a járulékok és a nyugdíjak között, (b) illetve a hátrányos helyzetűek pozitív diszkriminációját.

Azt kértük, hogy e hármas követelményrendszert vegyék figyelembe a szabályok kidolgozásában és a rendszerre jellemző paraméterek mértékének megállapításakor.

Egyben a konkrét kéréseinket az alábbi módon írtuk le:

  • Részletes tanulmányt kértünk a magyar nyugdíjrendszerre a jelenlegi jogszabályi környezet keretei között figyelemmel a fenti hármas követelmény betarthatóságára, illetve a jelenlegi pénzügyi lehetőségekre.
  • Részletes listát kértünk a szabályrendszer elvárható finomításáról és a nyugdíjrendszert leíró optimális paraméterekről.
  • Végül azt kértük az AI-rendszerektől, hogy számolják ki az általuk javasolt modell költségvetési hatásait is.

Eredmények

A legpontosabb kutatást a Gemini 2.5 Flash, Deep Research opcióval kaptuk. A körülbelül 16 oldalas szöveg használhatóan írta le a jelenlegi magyar nyugdíjrendszert és problémáit. Három dimenzióban vizsgálódott: arányosság (ezt igazságosságnak nevezte), szolidaritás (ezt méltányosságnak nevezte), és fenntarthatóság.

Az arányosságról szólva leírta, milyen gondot okoz a tiszta árindexálás: az egymás utáni években nyugdíjba vonulók nyugdíja nem annyira az életpálya, hanem az éves átlagos reálbér növekedési ütemének különbségeit tükrözi. Emiatt javasolja a visszatérést a 2000 és 2009 közti vegyes ár-bér indexálásra. Például, 2024-ben az átlagos nettó keresetek 13,2%-kal nőttek, míg az infláció 3,7% volt, ezért első közelítésben a 2025-ben induló nyugdíjak reálértékben 9,1%-kal emelkednek a 2024-esekhez képest, miközben a régebben megállapított nyugdíjak reálértékben változatlanok maradtak.

A tanulmány részletesen foglalkozott a Nők40-nel, amely 2011 óta minden olyan nőnek, akinek a vonatkozó jogviszonya elérte a 40 évet, korhatár alatt is levonás nélküli nyugdíjba vonulást tesz lehetővé. (Korhatár fölött értelemszerűen nincs külön kedvezmény.) Hangsúlyozta az intézkedés ellentmondásosságát: egyrészt több évi korkedvezménnyel jutalmazza a jogosultakat, másrészt a valorizálás kikapcsolásával megállítja az induló nyugdíjak növekedését.

Ugyancsak helyes észrevétel, hogy a szolgálati idő beszámításának mértéke változó, az első húsz év majdnem kétszer annyit ér, mint a második húsz év, és 50 év szolgálati idő felett éri el a 100%-ot. Lehetőség van a nyugdíjnövelésre is: a nyugdíjkorhatár betöltése után, de a nyugdíj megállapítása nélkül szerzett minden 30 nap után 0,5%-os nyugdíjnövelés jár.

A szolidaritást vizsgálva kiegészítő vagy alapnyugdíj bevezetését javasolta.

A tanulmány külön foglalkozik a 2022-ben visszavezetett 13. havi nyugdíjjal, és (hivatkozás nélkül) átveszi az OECD 2024-es tanulmányának javaslatát: a mindenkori átlagnyugdíj legyen a különnyugdíj maximuma.

A fenntarthatósági kérdésekről szólva részletesen ismerteti a népességöregedés nyugdíjvonzatát: kevesebb dolgozónak kell több nyugdíjas ellátását fedeznie.

A tanulmány hangsúlyozza az általános korhatár automatikus, a várható élettartam növekedésével összekapcsolt emelésének az előnyeit: külön politikai küzdelem nélkül lehetővé teszi a kormányzatnak a népességöregedés egyik okának a semlegesítését. Hasonló előnnyel bírna, ha a szocho-kulcs drámai csökkentését legalább részben visszacsinálnák.

Nagyon pozitívan értékeli az 1998 és 2010 közötti kötelező magánnyugdíjpillér működését, és nagyon negatívan az államosítás bizalomrontó hatását.

Dicséretes, hogy a tanulmány javasolja az átláthatóság és a kiszámíthatóság megteremtését, eszközként említette a több országban alkalmazott pontrendszert. (Ebben a bonyolult valorizálási képletek helyett az éves pontszámot, az éves egyéni keresetek és az átlagkereset hányadosát veszik, s ezek összege az életpontszám.)

A Költségvetési Tanácsot a 2010 előtti, néhány évig létező alakjában újra létrehozva, mederben lehetne tartani a partalan nyugdíjvitákat.

Hibák

Minden eredménye ellenére a tanulmány közel sem hibátlan. Furcsa módon nem érinti a járulékalap-plafonjának 2013-as eltörlését és a bent felejtett degresszió visszaerősödését. (1992 és 2012 között az induló nyugdíjak számításánál az éves egyéni nettó keresetnek csak a plafon alatti részét vették figyelembe. Az így kapott nyugdíjalapot a degresszió még egyszer megadóztatta, a 372 és 421 ezer forint közti részt 10%-kal, a 421 ezer forint fölötti részt 20%-kal.)

Pehelynyi súlyukhoz képest aránytalanul nagy helyet kapnak az úgynevezett méltányossági rendelkezések: a 3 és 8 ezer forint közti egyszeri emelések jelentéktelenek.

Amikor a keresetarányos mellett alapnyugdíj bevezetését javasolja, akkor végig kellene gondolnia, hogy a túladóztatást elkerülendő, főleg szja-ból vagy a már világrekorder áfából fedezendő alapnyugdíj mellett miként kellene ehhez csökkenteni a jelenleg 10%-os munkavállalói járulékkulcsot és a szolgálati évek átlagosan 2%-os hozamát. Nem egyszerűbb a degresszió?

Már a Kádár-rendszerben sem vált be a tanulmány által javasolt sávos emelés: akkor a 2%-os arányos emelést fix összegű emelés egészítette ki – hosszú távon nivellálva a nyugdíjakat. Más kérdés, hogy átmenetileg, az élelmiszerárak mostani elszabadulása miatt néhány évig lehetne progresszív nyugdíjemeléssel kísérletezni.

„Mindent bele” alapon a tanulmány a gyermeknevelést a nyugdíjakban is figyelembe venné. Erről a magyar nyugdíjközgazdászok nagyon sokat (túl sokat) beszélnek, de a magyar kormány még azt a kézen fekvő lépést sem teszi meg, hogy a nyugdíjbeszámításnál a családi adókedvezményt is figyelembe venné. (Igaz, a családi adókedvezmény járulékkiterjesztése miatt járulékoldalon már érvényesül a kedvezmény, méghozzá a kiskeresetűeknek kedvező módon.)

Egyetértve az átláthatóság követelésével, nem támogatjuk, hogy a MÁK a jelenleg is létező egyéni számlák részleteivel terhelje az állampolgárokat. A már említett pontrendszer bevezetése megkönnyítené a tájékoztatást, és javítaná a járulékfizetési érdekeltséget.

Amikor a termékenységi sikerekről beszámol, 2021-ben 1,59 volt a teljes termékenységi arány, elfelejti megemlíteni, hogy a mutató 2024-ben már visszaesett 1,35-ra.

A magánnyugdíjpénztárak kezdeti sikereinek említésénél (2,1%-os éves reálhozam 1998 és 2004 között), a tanulmány elfelejti hozzátenni, hogy záráskor, a nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság miatt is 2011-ben a 13 éves időszak összreálhozama 7%-os volt.

Az OECD-tanulmányhoz hasonlóan megáll a 13. havi nyugdíj maximálásánál, és nem mérlegeli az átlag alatti 13. havi nyugdíjak mindenkori nyugdíjátlagra emelését. Pedig ez lenne az egyenlőtlenségek mérséklésnek legegyszerűbb eszköze.

Félreértés, hogy a valorizálást nem évente végzik. Súlyosabb hiba, hogy a Nők40 költségvetési értékelésénél a tanulmány csak az éves 500 milliárd forintnyi kiadást említi, és elfelejti a körülbelül 200 milliárd forintnyi járulékkiesést.

A várható élettartam kapcsán az elemzés adós marad az élettartamrés bemutatásával: a kisebb keresetűek/nyugdíjúak, különösen a férfiak, a statisztika szerint évekkel korábban halnak meg. Ez nem csak a szolidaritás erősítését támogatja, hanem önmagában is indokolja a lefelé is rugalmas korhatár fokozatos visszavezetését: hogyha korábban halnak meg, akkor korábban is mehessenek nyugdíjba, így például évente fél évvel csökkentve a minimális korhatárt, 2032-ben már 62 évesen is nyugdíjba lehessen menni, 3 évvel rövidebb szolgálati idővel és kevesebb valorizálással büntetve a korán távozókat. A tanulmány nem vette figyelembe, hogy a Nők40 átmenetileg viszont előnyhöz juttatja őket a nyugdíjfolyósítás melletti járulékmentes továbbdolgozás lehetősége.

A vegyes indexáláshoz való visszatérés éves költsége nem néhány tíz, hanem néhány száz milliárd forint. Csak a már említett tavalyi évet figyelembe véve, a reálbér-növekedés 9%-nak felét véve, a nyugdíjkiadás 6 ezer milliárd forintnyi összegét megszorozva a 4,5%-os értékkel, 270 milliárd forintot kapunk. (Azt csak zárójelben jegyezzük meg, hogy ebben az esetben a kormány jobban odafigyelt volna, hogy a KSH béradatai ne szálljanak el.)

Összegzés

Összességében érdekesnek találtuk az ismertetett (és más) AI-elemzések nyugdíjreform-javaslatait. Számos ponton magunk is tanultunk belőle, és ajánljuk másoknak is. Ugyanakkor könnyen lehetne még jobb anyagot készíteni. Mindenképpen maradnának még vitatott pontok, de legalább az információk közösek volnának.

A részletesen ismertetett tanulmány összességében jónak mondható. Hasznos lenne, ha mind a kormány, mind az ellenzék használná az AI-t, mielőtt felelőtlen intézkedéseket hoznak vagy javasolnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

