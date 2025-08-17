Megkérdeztük az AI-t, miként hajtaná végre a magyar nyugdíjreformot

Inputok
A parancsokat (mély)kutatás módban tettük föl. Alap információként azt közöltük az AI-rendszerekkel, hogy a felosztó-kirovó nyugdíjrendszerek minőségét fenntarthatósággal és méltányossággal jellemezhetjük.
- A fenntarthatóság a hosszú távú finanszírozhatóságot, a bevételek és a kiadások egyensúlyát jelenti.
- A méltányosság pedig két dolgot takar: (a) ha nem is arányosságot, de összhangot a járulékok és a nyugdíjak között, (b) illetve a hátrányos helyzetűek pozitív diszkriminációját.
Azt kértük, hogy e hármas követelményrendszert vegyék figyelembe a szabályok kidolgozásában és a rendszerre jellemző paraméterek mértékének megállapításakor.
Egyben a konkrét kéréseinket az alábbi módon írtuk le:
- Részletes tanulmányt kértünk a magyar nyugdíjrendszerre a jelenlegi jogszabályi környezet keretei között figyelemmel a fenti hármas követelmény betarthatóságára, illetve a jelenlegi pénzügyi lehetőségekre.
- Részletes listát kértünk a szabályrendszer elvárható finomításáról és a nyugdíjrendszert leíró optimális paraméterekről.
- Végül azt kértük az AI-rendszerektől, hogy számolják ki az általuk javasolt modell költségvetési hatásait is.
Eredmények
A legpontosabb kutatást a Gemini 2.5 Flash, Deep Research opcióval kaptuk. A körülbelül 16 oldalas szöveg használhatóan írta le a jelenlegi magyar nyugdíjrendszert és problémáit. Három dimenzióban vizsgálódott: arányosság (ezt igazságosságnak nevezte), szolidaritás (ezt méltányosságnak nevezte), és fenntarthatóság.
Az arányosságról szólva leírta, milyen gondot okoz a tiszta árindexálás: az egymás utáni években nyugdíjba vonulók nyugdíja nem annyira az életpálya, hanem az éves átlagos reálbér növekedési ütemének különbségeit tükrözi. Emiatt javasolja a visszatérést a 2000 és 2009 közti vegyes ár-bér indexálásra. Például, 2024-ben az átlagos nettó keresetek 13,2%-kal nőttek, míg az infláció 3,7% volt, ezért első közelítésben a 2025-ben induló nyugdíjak reálértékben 9,1%-kal emelkednek a 2024-esekhez képest, miközben a régebben megállapított nyugdíjak reálértékben változatlanok maradtak.
A tanulmány részletesen foglalkozott a Nők40-nel, amely 2011 óta minden olyan nőnek, akinek a vonatkozó jogviszonya elérte a 40 évet, korhatár alatt is levonás nélküli nyugdíjba vonulást tesz lehetővé. (Korhatár fölött értelemszerűen nincs külön kedvezmény.) Hangsúlyozta az intézkedés ellentmondásosságát: egyrészt több évi korkedvezménnyel jutalmazza a jogosultakat, másrészt a valorizálás kikapcsolásával megállítja az induló nyugdíjak növekedését.
Ugyancsak helyes észrevétel, hogy a szolgálati idő beszámításának mértéke változó, az első húsz év majdnem kétszer annyit ér, mint a második húsz év, és 50 év szolgálati idő felett éri el a 100%-ot. Lehetőség van a nyugdíjnövelésre is: a nyugdíjkorhatár betöltése után, de a nyugdíj megállapítása nélkül szerzett minden 30 nap után 0,5%-os nyugdíjnövelés jár.
A szolidaritást vizsgálva kiegészítő vagy alapnyugdíj bevezetését javasolta.
A tanulmány külön foglalkozik a 2022-ben visszavezetett 13. havi nyugdíjjal, és (hivatkozás nélkül) átveszi az OECD 2024-es tanulmányának javaslatát: a mindenkori átlagnyugdíj legyen a különnyugdíj maximuma.
A fenntarthatósági kérdésekről szólva részletesen ismerteti a népességöregedés nyugdíjvonzatát: kevesebb dolgozónak kell több nyugdíjas ellátását fedeznie.
A tanulmány hangsúlyozza az általános korhatár automatikus, a várható élettartam növekedésével összekapcsolt emelésének az előnyeit: külön politikai küzdelem nélkül lehetővé teszi a kormányzatnak a népességöregedés egyik okának a semlegesítését. Hasonló előnnyel bírna, ha a szocho-kulcs drámai csökkentését legalább részben visszacsinálnák.
Nagyon pozitívan értékeli az 1998 és 2010 közötti kötelező magánnyugdíjpillér működését, és nagyon negatívan az államosítás bizalomrontó hatását.
Dicséretes, hogy a tanulmány javasolja az átláthatóság és a kiszámíthatóság megteremtését, eszközként említette a több országban alkalmazott pontrendszert. (Ebben a bonyolult valorizálási képletek helyett az éves pontszámot, az éves egyéni keresetek és az átlagkereset hányadosát veszik, s ezek összege az életpontszám.)
A Költségvetési Tanácsot a 2010 előtti, néhány évig létező alakjában újra létrehozva, mederben lehetne tartani a partalan nyugdíjvitákat.
Hibák
Minden eredménye ellenére a tanulmány közel sem hibátlan. Furcsa módon nem érinti a járulékalap-plafonjának 2013-as eltörlését és a bent felejtett degresszió visszaerősödését. (1992 és 2012 között az induló nyugdíjak számításánál az éves egyéni nettó keresetnek csak a plafon alatti részét vették figyelembe. Az így kapott nyugdíjalapot a degresszió még egyszer megadóztatta, a 372 és 421 ezer forint közti részt 10%-kal, a 421 ezer forint fölötti részt 20%-kal.)
Pehelynyi súlyukhoz képest aránytalanul nagy helyet kapnak az úgynevezett méltányossági rendelkezések: a 3 és 8 ezer forint közti egyszeri emelések jelentéktelenek.
Amikor a keresetarányos mellett alapnyugdíj bevezetését javasolja, akkor végig kellene gondolnia, hogy a túladóztatást elkerülendő, főleg szja-ból vagy a már világrekorder áfából fedezendő alapnyugdíj mellett miként kellene ehhez csökkenteni a jelenleg 10%-os munkavállalói járulékkulcsot és a szolgálati évek átlagosan 2%-os hozamát. Nem egyszerűbb a degresszió?
Már a Kádár-rendszerben sem vált be a tanulmány által javasolt sávos emelés: akkor a 2%-os arányos emelést fix összegű emelés egészítette ki – hosszú távon nivellálva a nyugdíjakat. Más kérdés, hogy átmenetileg, az élelmiszerárak mostani elszabadulása miatt néhány évig lehetne progresszív nyugdíjemeléssel kísérletezni.
„Mindent bele” alapon a tanulmány a gyermeknevelést a nyugdíjakban is figyelembe venné. Erről a magyar nyugdíjközgazdászok nagyon sokat (túl sokat) beszélnek, de a magyar kormány még azt a kézen fekvő lépést sem teszi meg, hogy a nyugdíjbeszámításnál a családi adókedvezményt is figyelembe venné. (Igaz, a családi adókedvezmény járulékkiterjesztése miatt járulékoldalon már érvényesül a kedvezmény, méghozzá a kiskeresetűeknek kedvező módon.)
Egyetértve az átláthatóság követelésével, nem támogatjuk, hogy a MÁK a jelenleg is létező egyéni számlák részleteivel terhelje az állampolgárokat. A már említett pontrendszer bevezetése megkönnyítené a tájékoztatást, és javítaná a járulékfizetési érdekeltséget.
Amikor a termékenységi sikerekről beszámol, 2021-ben 1,59 volt a teljes termékenységi arány, elfelejti megemlíteni, hogy a mutató 2024-ben már visszaesett 1,35-ra.
A magánnyugdíjpénztárak kezdeti sikereinek említésénél (2,1%-os éves reálhozam 1998 és 2004 között), a tanulmány elfelejti hozzátenni, hogy záráskor, a nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság miatt is 2011-ben a 13 éves időszak összreálhozama 7%-os volt.
Az OECD-tanulmányhoz hasonlóan megáll a 13. havi nyugdíj maximálásánál, és nem mérlegeli az átlag alatti 13. havi nyugdíjak mindenkori nyugdíjátlagra emelését. Pedig ez lenne az egyenlőtlenségek mérséklésnek legegyszerűbb eszköze.
Félreértés, hogy a valorizálást nem évente végzik. Súlyosabb hiba, hogy a Nők40 költségvetési értékelésénél a tanulmány csak az éves 500 milliárd forintnyi kiadást említi, és elfelejti a körülbelül 200 milliárd forintnyi járulékkiesést.
A várható élettartam kapcsán az elemzés adós marad az élettartamrés bemutatásával: a kisebb keresetűek/nyugdíjúak, különösen a férfiak, a statisztika szerint évekkel korábban halnak meg. Ez nem csak a szolidaritás erősítését támogatja, hanem önmagában is indokolja a lefelé is rugalmas korhatár fokozatos visszavezetését: hogyha korábban halnak meg, akkor korábban is mehessenek nyugdíjba, így például évente fél évvel csökkentve a minimális korhatárt, 2032-ben már 62 évesen is nyugdíjba lehessen menni, 3 évvel rövidebb szolgálati idővel és kevesebb valorizálással büntetve a korán távozókat. A tanulmány nem vette figyelembe, hogy a Nők40 átmenetileg viszont előnyhöz juttatja őket a nyugdíjfolyósítás melletti járulékmentes továbbdolgozás lehetősége.
A vegyes indexáláshoz való visszatérés éves költsége nem néhány tíz, hanem néhány száz milliárd forint. Csak a már említett tavalyi évet figyelembe véve, a reálbér-növekedés 9%-nak felét véve, a nyugdíjkiadás 6 ezer milliárd forintnyi összegét megszorozva a 4,5%-os értékkel, 270 milliárd forintot kapunk. (Azt csak zárójelben jegyezzük meg, hogy ebben az esetben a kormány jobban odafigyelt volna, hogy a KSH béradatai ne szálljanak el.)
Összegzés
Összességében érdekesnek találtuk az ismertetett (és más) AI-elemzések nyugdíjreform-javaslatait. Számos ponton magunk is tanultunk belőle, és ajánljuk másoknak is. Ugyanakkor könnyen lehetne még jobb anyagot készíteni. Mindenképpen maradnának még vitatott pontok, de legalább az információk közösek volnának.
A részletesen ismertetett tanulmány összességében jónak mondható. Hasznos lenne, ha mind a kormány, mind az ellenzék használná az AI-t, mielőtt felelőtlen intézkedéseket hoznak vagy javasolnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Váratlan esemény a Paksi Atomerőműben: automatikus védelmi működés lépett életbe
Egyelőre nem tudják az okát.
Hatszáz millió dollárért vásárolt be Amerika az új fegyverekből, most viszont úgy néz ki, mehet az egész a kukába
Kézifegyvereknél ekkora botrány még nem volt Washingtonban.
Új front nyílt a kereskedelmi háborúban: a digitális tér miatt feszült össze az EU és Amerika
Csak nem sikerült mindent megbeszélni.
Durva fordulat az időjárásban: a nyár egyik leghevesebb zivatarfrontja közeledik
Figyelmeztetés érkezett.
A Nyugati pályaudvarra is megérkezett a magyar autópályák ikonikus étele
Tovább terjeszkedik a Mol.
Mutatunk egy pofonegyszerű trükköt, ezt bárki ellesheti az amerikai befektetőktől
Egyetlen gazdagító döntés, amit könnyű leutánozni.
Diplomáciai vezércsel? A First Lady közvetlen üzenetet küldött Putyinnak
Különleges pillanat.
Öt forduló után szakadtak meg a tárgyalások, brutális vámok a láthatáron
A világ egyik legnagyobb gazdaságáról van szó.
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Amikor Soros és Trump együtt szív
Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő
Követett részvények - 2025. augusztus
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban már a nagyvárosok épületeinek szerkezetén is jól mérhető hatása
Most van csak igazán csúcson a piaci koncentráció
Az elmúlt évek már bőven arról szóltak az amerikai részvénypiacon, hogy pár nagy techcég dominálja az S&P500-at. De igazából az index koncentrációja csak most ért... The post Most van c
Aggasztó vélemény az Otthon Start programról
Ritkán szoktam hírekről írni, mert őszintén szólva a napi változásokról írnak eleget a híroldalak. Viszont az Otthon Start hitelprogrammal kapcsolatban szeretnék reagálni pár véleményre, a
Így bukhatod el a támogatást: a projekt jelenléti ív rejtélyei
A támogatott kutatás-fejlesztési projektek egyik legfontosabb, mégis gyakran alábecsült dokumentuma a projekt jelenléti ív, pedig ezen is múlhat a sikeres elszámolás.
A külföldi beruházások és a klímacélok kapcsolata
A zöld-FDI-t vizsgálva már több kutatás megállapította a korrelációt a megújuló energiahordozókba történő befektetések és a klímaváltozás elleni hatékony fellépés között.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?