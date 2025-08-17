Nagyon csúnyán megszenvedte Izrael gazdasága az iráni konfliktust

A bruttó hazai termék (GDP) 3,5%-kal csökkent szezonálisan kiigazított, éves szintre vetített értékben - közölte vasárnap Izrael Központi Statisztikai Hivatala.
Ez jelentősen elmarad az elemzők által előrejelzett 0,2%-os növekedéstől.
Izrael június 13-án váratlan támadást indított Irán ellen, hogy csapást mérjen az iszlám köztársaság nukleáris programjára és katonai létesítményeire, amelyeket "egzisztenciális fenyegetésnek" minősített. Irán ballisztikus rakétatámadásokkal válaszolt, ami miatt sok izraeli kényszerült óvóhelyre.
Az iráni konfliktus leginkább a magánfogyasztási kiadásokra hatott, amelyek 4,1%-kal estek vissza, valamint a bruttó állóeszköz-felhalmozásra, amely 12,3%-os csökkenést mutatott a Központi Statisztikai Hivatal közleménye szerint.
Izrael központi bankja 3,3%-os éves növekedést prognosztizált, míg a pénzügyminisztérium a múlt héten 3,1%-ra csökkentette éves növekedési előrejelzését. E célok eléréséhez a gazdaságnak jelentősen fel kell lendülnie az év második felében, miközben Izrael a Gázai övezet feletti ellenőrzés átvételére készül a következő hetekben.
A tervezett hadművelet akár egymillió palesztin lakos kitelepítését is eredményezheti, és több tízezer tartalékos mozgósítását igényli, ami további kihívást jelent az ország gazdasága számára.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
