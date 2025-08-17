  • Megjelenítés
Nagyon csúnyán megszenvedte Izrael gazdasága az iráni konfliktust
Gazdaság

Nagyon csúnyán megszenvedte Izrael gazdasága az iráni konfliktust

Portfolio
Izrael gazdasága jelentősen visszaesett a második negyedévben, miután az Iránnal folytatott 12 napos konfliktus számos vállalkozás teljes leállását eredményezte - számolt be a Bloomberg.

A bruttó hazai termék (GDP) 3,5%-kal csökkent szezonálisan kiigazított, éves szintre vetített értékben - közölte vasárnap Izrael Központi Statisztikai Hivatala.

Ez jelentősen elmarad az elemzők által előrejelzett 0,2%-os növekedéstől.

Izrael június 13-án váratlan támadást indított Irán ellen, hogy csapást mérjen az iszlám köztársaság nukleáris programjára és katonai létesítményeire, amelyeket "egzisztenciális fenyegetésnek" minősített. Irán ballisztikus rakétatámadásokkal válaszolt, ami miatt sok izraeli kényszerült óvóhelyre.

Az iráni konfliktus leginkább a magánfogyasztási kiadásokra hatott, amelyek 4,1%-kal estek vissza, valamint a bruttó állóeszköz-felhalmozásra, amely 12,3%-os csökkenést mutatott a Központi Statisztikai Hivatal közleménye szerint.

Izrael központi bankja 3,3%-os éves növekedést prognosztizált, míg a pénzügyminisztérium a múlt héten 3,1%-ra csökkentette éves növekedési előrejelzését. E célok eléréséhez a gazdaságnak jelentősen fel kell lendülnie az év második felében, miközben Izrael a Gázai övezet feletti ellenőrzés átvételére készül a következő hetekben.

A tervezett hadművelet akár egymillió palesztin lakos kitelepítését is eredményezheti, és több tízezer tartalékos mozgósítását igényli, ami további kihívást jelent az ország gazdasága számára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
Elszállhat a világ áramfogyasztása
Gazdaság
Áttörés közelében a világ: egy évszázad után trónfosztás jöhet
Pénzcentrum
Itt a friss árlista: ennyibe kerülhet az Ország Tortája 2025-ben szeletenként a magyar cukrászdákban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility