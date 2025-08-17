Öt forduló után szakadtak meg a tárgyalások, brutális vámok a láthatáron

Az amerikai kereskedelmi tárgyalóküldöttség lemondta augusztus végi indiai látogatását, így jelenleg úgy néz ki, hogy elmarad a kétoldalú kereskedelmi megállapodásról szóló egyeztetés. Ez pedig azt jelentené, hogy augusztus 27-től életbe lépnek az indiai árukra kivetett amerikai 25%-os másodlagos vámok.

Az augusztus 25-29. közé tervezett tárgyalásokat elhalasztották, és egyelőre nem tűztek ki új időpontot a kétoldalú kereskedelmi megállapodás folytatására

- közölte egy, az ügyet jól ismerő forrás a Reutersnek.

Hivatalosan még nem erősítették meg: az indiai amerikai nagykövetség nem adott további tájékoztatást a kereskedelmi és vámtárgyalásokról és India kereskedelmi minisztériuma sem válaszolt azonnal a hírügynökség megkeresésére.

Donald Trump amerikai elnök augusztus elején 25%-os másodlagos vámot helyezett kilátásba az indiai árukra, amit Újdelhi folyamatos orosz olajimportjával indokolt. Jelenleg a hatályban lévő vám mértéke 25 % (augusztus 1-től), ami további 25 %-os másodlagos vámmal egészülhet ki augusztus 27-től, így összességében egy 50%-os vámtarifával kell majd számolnia Indiának - ami az amerikai kereskedelmi partnerek között az egyik legmagasabb érték.

az intézkedés jelentősen kiélezte a két ország közötti feszültséget.

India külügyminisztériuma szerint az országot igazságtalanul büntetik az orosz olaj vásárlása miatt, miközben az Egyesült Államok és az Európai Unió továbbra is importál árukat Oroszországból.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images