Új front nyílt a kereskedelmi háborúban: a digitális tér miatt feszült össze az EU és Amerika

Bár a Fehér Ház és az amerikai külügy egyelőre nem reagált a megkeresésekre, és az Európai Bizottság sem kommentálta a hírt, a hírügynökség forrásaira hivatkozva úgy tudja, hogy az USA szerint az EU digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálycsomagja

indokolatlan költségeket ró az amerikai techvállalatokra, és korlátozza a szólásszabadságot.

Az uniós álláspont ezzel szemben az, hogy a szabályozás kulcsfontosságú az online környezet tisztábbá és biztonságosabbá tételében, különösen a gyűlöletbeszéd és a gyermekek ellen irányuló bűncselekmények visszaszorításában. Brüsszel ezért kizártnak tartja azt, hogy lazítson az előírásokon.

A Financial Times forrásai szerint nem világos, hogy az Egyesült Államok célja csak a tárgyalási pozíció javítása, vagy komolyan ragaszkodik a digitális szabályok módosításához. Brüsszel mindenesetre hajthatatlan: a digitális tér szabályozása az EU egyik legfontosabb politikai prioritása, és

könnyen újabb konfliktushoz vezethet a két nyugati hatalom között.

A júliusi megállapodás értelmében az Egyesült Államok 15%-os importvámot vezetett be a legtöbb uniós termékre – ez fele az eredetileg belengetett 30%-os szintnek. A megállapodás részeként Donald Trump amerikai elnök egy rendeletben mérsékelné az uniós autók exportjára kivetett vámot 27,5%-ról 15%-ra. Ez a lépés azonban szintén csúszik, amíg a közös nyilatkozat nem készül el.

