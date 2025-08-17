  • Megjelenítés
Új front nyílt a kereskedelmi háborúban: a digitális tér miatt feszült össze az EU és Amerika
Gazdaság

Új front nyílt a kereskedelmi háborúban: a digitális tér miatt feszült össze az EU és Amerika

Portfolio
Az Európai Unió és az Egyesült Államok folyamatosan dolgozik a júliusban létrejött kereskedelmi megállapodás véglegesítésén, ám a közös nyilatkozat kiadása tovább csúszik. A Financial Times értesülései szerint a vita fő oka az, hogy Washington „nem vámjellegű akadályoknak” tekinti az EU digitális szabályait, amelyeket Brüsszel viszont vörös vonalnak tart.

Bár a Fehér Ház és az amerikai külügy egyelőre nem reagált a megkeresésekre, és az Európai Bizottság sem kommentálta a hírt, a hírügynökség forrásaira hivatkozva úgy tudja, hogy az USA szerint az EU digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálycsomagja

indokolatlan költségeket ró az amerikai techvállalatokra, és korlátozza a szólásszabadságot.

Az uniós álláspont ezzel szemben az, hogy a szabályozás kulcsfontosságú az online környezet tisztábbá és biztonságosabbá tételében, különösen a gyűlöletbeszéd és a gyermekek ellen irányuló bűncselekmények visszaszorításában. Brüsszel ezért kizártnak tartja azt, hogy lazítson az előírásokon.

A Financial Times forrásai szerint nem világos, hogy az Egyesült Államok célja csak a tárgyalási pozíció javítása, vagy komolyan ragaszkodik a digitális szabályok módosításához. Brüsszel mindenesetre hajthatatlan: a digitális tér szabályozása az EU egyik legfontosabb politikai prioritása, és

könnyen újabb konfliktushoz vezethet a két nyugati hatalom között.

A júliusi megállapodás értelmében az Egyesült Államok 15%-os importvámot vezetett be a legtöbb uniós termékre – ez fele az eredetileg belengetett 30%-os szintnek. A megállapodás részeként Donald Trump amerikai elnök egy rendeletben mérsékelné az uniós autók exportjára kivetett vámot 27,5%-ról 15%-ra. Ez a lépés azonban szintén csúszik, amíg a közös nyilatkozat nem készül el.

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
india oil-finomító-forgalom-ipar-kamion-közlekedés-olaj-szállítás-üzemanyag
Gazdaság
Öt forduló után szakadtak meg a tárgyalások, brutális vámok a láthatáron
Pénzcentrum
Itt a friss árlista: ennyibe kerülhet az Ország Tortája 2025-ben szeletenként a magyar cukrászdákban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility