  • Megjelenítés
Váratlan esemény a Paksi Atomerőműben: automatikus védelmi működés lépett életbe
Gazdaság

Váratlan esemény a Paksi Atomerőműben: automatikus védelmi működés lépett életbe

Portfolio
Vasárnap hajnalban egy még ismeretlen rendellenesség miatt automatikus védelmi működés történt a Paksi Atomerőmű 4. blokkján - számolt be az Országos Atomenergia Hivatal (OAH).

Az esemény következtében

a blokk teljesítményét először 180 megawattal csökkentették, majd a hibafeltárás miatt további 80 megawattos visszaterhelést hajtottak végre

– közölte az OAH. A 4. blokk jelenleg 320 megawattos teljesítményen üzemel (a teljes kapacitása 500 megawatt).

A szakemberek jelenleg is dolgoznak a hiba elhárításán. Az OAH hangsúlyozta: a blokk biztonsága nincs veszélyben, a történteknek nincs környezeti hatásuk, az erőmű állapotát pedig folyamatosan felügyelik.

Képernyőkép 2025-08-17 112742
A visszaterhelés a MAVIR termelési grafikonján is jól látszik.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
donald trump ursula von der leyen-amerika-Európai-Unió-gazdaság-nemzetközi-politika-találkozó-vezető
Gazdaság
Új front nyílt a kereskedelmi háborúban: a digitális tér miatt feszült össze az EU és Amerika
Pénzcentrum
Itt a friss árlista: ennyibe kerülhet az Ország Tortája 2025-ben szeletenként a magyar cukrászdákban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility