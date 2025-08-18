A Fed döntéshozója szerint a fogyasztók egyre feszültebbek, a vámok valódi költségeket jelentenek

Raphael Bostic, az atlantai Fed elnöke háromnapos délkeleti körútja során azt tapasztalta, hogy a magas kamatok és a vámok egyaránt szorítják a családokat és a vállalkozásokat. Bár továbbra is valószínűnek tart egy idei kamatcsökkentést, óvatosságra int, mert szerinte a gazdasági kilátások rendkívül bizonytalanok.

Raphael Bostic, az atlantai Fed vezetője északi Alabamát és Mississippit járta be, ahol bankárokkal, vállalkozókkal és oktatókkal találkozott. A visszajelzésekből két fő tanulságot vont le:

a fogyasztók egyre nagyobb nyomás alatt állnak, és a vámok ténylegesen érezhető költségeket jelentenek a gazdaság szereplői számára.

Bostic elmondta, hogy a magas kamatszint továbbra is nehéz helyzetbe hozza a cégeket és a háztartásokat. A vállalkozások profitmarzsait szűkíti, míg a családok számára megnehezíti a lakásvásárlást. Emellett a munkaerőhiány is komoly gondot jelent, a cégek kétségbeesetten próbálják megtartani a meglévő dolgozóikat.

A Fed döntéshozói körében is megoszlanak a vélemények: míg egyesek szerint Donald Trump vámjai csak átmeneti árnyomást okoznak, mások attól tartanak, hogy tartós inflációs kockázatot jelentenek. A legutóbbi júliusi ülésen két kormányzó – Christopher Waller és Michelle Bowman – kamatvágás mellett voksolt, ami több évtized óta az első kettős ellenszavazás volt. Bostic jelezte: egy kamatcsökkentést idén még reálisnak tart, de nincs elköteleződve annak időpontja mellett.

A helyszíni látogatások során Bostic szembesült a vámok kézzelfogható hatásaival is.

A Tiffin Motorhomes nevű lakóautó-gyártó például 60%-os értékesítéscsökkenést szenvedett el a kamatemelések miatt az utóbbi 3 évben, miközben az acél és alumínium vámok 2%-kal növelték költségeiket. A cég a költségek felét kénytelen volt a fogyasztókra áthárítani. Bostic úgy fogalmazott: „A vámok valódi költségek, amelyeket nem lehet a végtelenségig elnyelni.”

A bankárok beszámolói szerint a fogyasztói feszültség egyre inkább láthatóvá válik.

Egyes hitelfelvevők, akik korábban pontosan törlesztettek, most késedelmesen fizetnek, mások már hónapos elmaradásban vannak. „Az árak emelkedtek, de a bérek nem követték őket” – fogalmazott egy helyi bankvezető.

Bostic hangsúlyozta, hogy a következő hetek munkaerőpiaci adatai kulcsfontosságúak lesznek a Fed szeptemberi ülésén várható döntés szempontjából.

Figyelni fogják az álláshelyek számát, a bérek alakulását és a munkaerőpiaci részvételt. Bár továbbra is nyitott egy kamatvágásra, úgy látja: „a világ jelenleg számos lehetséges kimenettel bír”, ezért óvatos, lépésről lépésre történő megközelítést tart szükségesnek.

Címlapkép forrása: Shutterstock

