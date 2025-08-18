A héten 194 településen irtják a szúnyogokat

A kifejlett szúnyogok elleni földi kémiai védekezésre az addig nem érintett Duna menti területeken - a Dunakanyar településein, a Csepel-sziget térségében, valamint Baja és Mohács környékén - kerül sor. Ezen kívül Békés, Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye számos településén, valamint a Tisza-tónál lépnek fel a vérszívók ellen. Utóbbi két területen a tó és a holtágak szegélyzónáiban lévő állandó szúnyog-tenyészőhelyeken légi biológiai lárvagyérítést is végeznek - tartalmazza a közlemény.
Mint írták, az elmúlt hetekben a Dunán levonult árhullám jelentősebb szúnyoginváziót okozott az országban.
Az árhullámot követően a településekhez közeli, természetvédelmi oltalommal nem érintett területeken először biológiai lárvagyérítést végeztek a szakemberek, majd megkezdődtek a kifejlett szúnyogok elleni kezelések is. Ennek során platós gépjárművekre rögzített berendezésekkel, apró cseppekre bontva, alacsony dózisban, napnyugta után juttatják ki a szakemberek a szúnyogirtó szert, így a kezelés emberre és háziállatokra sem jelent veszélyt.
Az érintett önkormányzatok a saját médiafelületeiken tájékoztatják a lakosságot a munkavégzés napjáról, továbbá a katasztrófavédelem honlapján is megtalálható az aktuális ütemterv - tették hozzá.
Ugyanakkor - folytatták - az emberközeli életmódot folytató, hazánkban az elmúlt években megtelepedett úgynevezett inváziós fajok szerepe egyre jelentősebb a szúnyogártalomban. Ezért esőzések után kiemelten fontos a ház körül kialakuló kisebb vizek felszámolása. Ennek során célszerű megtisztítani a csatornákat, árkokat, a vízgyűjtő edényeket lefedni, a virágcserepekben, kerti játékokban megálló vizet kiönteni.
A ház körüli teendőkről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ plakátot és tájékoztatót készített, amelyek elérhetőek az intézmény honlapján - olvasható a közleményben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Elképesztő áttörés: boldogabbak azok az egerek, amelyek emberi agysejteket kaptak
Kínai tudósok végezték el a kísérletet.
Súlyos májbetegségre is jó a fogyasztó csodaszer
Ugrik a Novo Nordisk árfolyama.
Már igényelhető a diákhitel, van 9 százalékos és kamatmentes változata is
Az igénylés egyszerű.
Állítja az orosz hírszerzés: robbantást hiúsítottak meg, ezek a végzetes terv részletei
Szerintük az ukrán titkosszolgálat akciózott volna.
Hiába ünneplik a láncfűrészes elnököt, a hátsó ajtón már újra kopogtat a válság
A Covid óta nem ment csődbe annyi vállalat, mint most.
Emelkedéssel nyit a magyar tőzsde
Az OTP viszont esik.
Otthon Start: 3% alatti kamattal versenyezhetnek az ügyfelekért a bankok
Kiderült, milyen hitelösszeggel és futamidővel készülnek az egyes hitelintézetek.
Nagy nevek, rendkívül fontos témák a kilencedik Private Health Forumon!
Már csak hat hét van hátra.
Az AI gazdasági ára: Mibe kerül a terminátor-forgatókönyv elkerülése?
Amióta a szakértőkön kívüli világ is AI-lázban ég, a félelmek gyakran nagyobb sajtót kapnak, mint a technológiával járó előnyök. Vendégszerzőnk kutatások alapján vizsgálja meg, hogyan
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Otthon Start Program - Büntetési szabályok
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - Büntetési szabályok A 3%-os kamattámogatott Otthon Start Hitel óriási segítség lehet az ingatlanvásárlás előtt állóknak, a
Amikor Soros és Trump együtt szív
Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő
Követett részvények - 2025. augusztus
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban már a nagyvárosok épületeinek szerkezetén is jól mérhető hatása
Most van csak igazán csúcson a piaci koncentráció
Az elmúlt évek már bőven arról szóltak az amerikai részvénypiacon, hogy pár nagy techcég dominálja az S&P500-at. De igazából az index koncentrációja csak most ért... The post Most van c
Aggasztó vélemény az Otthon Start programról
Ritkán szoktam hírekről írni, mert őszintén szólva a napi változásokról írnak eleget a híroldalak. Viszont az Otthon Start hitelprogrammal kapcsolatban szeretnék reagálni pár véleményre, a
Stratégiai lehetőség ipari és kereskedelmi vállalkozások számára (x)
Mit bír ki egy tető 2025-ben? (x)
A szélsőséges időjárás nem a jövő problémája, te felkészültél?
Így változtatja meg Újbudát a Metrodom River: nem csak lakások épülnek (x)
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.