Baleset az Üllői útnál, pótlóbuszok járnak a villamos helyett

Elgázolt egy embert egy villamos a főváros XIX. kerületében az Üllői úton hétfő reggel, a baleset miatt az 50-es villamos helyett pótlóbusz jár egy szakaszon.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) azt írta, hogy a gázolás a Fő utca és a Batthyány utca közötti szakaszon történt.

A tűzoltók kiemelték a szerencsétlenül járt embert a szerelvény alól, majd átadták a mentőknek.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) arról tájékoztatott, hogy a baleset miatt az 50-es villamos a Villanytelep és a Határ út között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak a közlekedők.

