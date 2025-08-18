  • Megjelenítés
Bombát találhattak a magyar nagyvárosban, kiürítik a környéket
Gazdaság

Bombát találhattak a magyar nagyvárosban, kiürítik a környéket

MTI
Feltételezett robbanóeszközt találtak hétfőn Debrecenben, a rendőrség az azonosítás idejére lezárja a környéket - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs altisztje az MTI-vel hétfőn.

Bólyi Bálint főtörzsőrmester elmondta: Debrecenben a Csata utcai építkezésen földmunkák során került elő a feltételezett robbanóeszköz.

Hozzátette: az azonosítás idejére a rendőrség mintegy 70 méteres sugarú körben lezárja és kiüríti a területet.

Kapcsolódó cikkünk

Országszerte tüntetnek Izraelben a háború lezárásáért

Elszabadult az utcai erőszak, forrong Magyarország szomszédja – Moszkva sem hagyta szó nélkül a zavargást

Hatszáz millió dollárért vásárolt be Amerika az új fegyverekből, most viszont úgy néz ki, mehet az egész a kukába

Olyan biztonsági malőr történt Amerikában, ami a Trump–Putyin-csúcs minden részletét kiadta

Fegyveres katonákat vetnek be Washington DC-ben – Trump kiadta a parancsot

Lopott MiG-29 alkatrészek: vizsgálat indult a Minisztériumban, már a NATO is reagált az esetre

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
GettyImages-2225613647-áradás-árvíz-csapadék-kár-katasztrófa-szemét-természeti-katasztrófa-város-viz
Gazdaság
Folytatódik Pakisztán kálváriája, már 500 áldozata van a katasztrófának
Pénzcentrum
Pár nap, és új díjszabás jön a palackvisszaváltásban: sokan kiborultak, azért ez kemény lesz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility