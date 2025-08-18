Drága lenne a földgáz? Ilyen alacsony árat idén még nem láttunk

Az európai gázárak hétfőn új éves mélypontra estek, miközben az EU-s tárolói szintek az elmúlt évek egyik legalacsonyabb értékét mutatják. Magyarország tárolói ugyan az uniós átlagnál is alacsonyabb töltöttségen állnak, de fogyasztásarányosan nézve viszont kiemelkedő számokat látunk. Röviden megnéztük, hogy mi a helyzet az uniós gázpiacon.

Az európai gázárakat meghatározó, benchmarknak számító holland TTF tőzsdén jegyzett következő havi földgáz ára hétfő reggel 30,65 euró/MW-on nyitott, ami

a 2025-ös év eddigi legalacsonyabb árszintje.

A kínálat-keresleti dinamikák mellett mindez azt is jelezheti, hogy a kereskedők egyre inkább a geopolitikai helyzet enyhülésével és az orosz gázra vonatkozó szankciók esetleges lazításával számolnak. Donald Trump amerikai elnök a mai napon Zelenszkij ukrán elnök mellett több európai vezetőt is vendégül lát (a Tettrekészek Koalíciójának bizonyos tagjait) a Fehér Házban, köztük Ursula von der Leyen bizottsági elnököt, Emmanuel Macron francia elnököt és Mark Ruttét, a NATO főtitkárát. A tárgyalások középpontjában az amerikai és orosz elnök között lezajlott hétvégi alaszkai egyeztetések lesznek.

Tatjana Mitrova, a Columbia Egyetem energiapolitikai kutatója szerint bár diplomáciailag jelentős eseményen vagyunk túl,

jelenleg semmi nem utal arra, hogy egy esetleges megállapodás - legyen az fegyverszünet vagy béke- változtatna Európa gázellátási tervein.

Szerinte a helyzet továbbra is rendkívül bizonytalan, az orosz energia visszatérése az európai piacra egyelőre csak spekuláció. A kutató úgy látja, hogy az EU nem gazdasági, hanem elvi döntést hozott az orosz gázról való leválás kapcsán, aminek körülményei egy megállapodás esetén sem változnának.

Eközben az európai és magyarországi gázpiac

Az Európai Bizottság által közölt adatok szerint a 2025-ös évben eddig a teljes gázimport 33,9%-a származott LNG-ből, annak fele Amerikából. A második legnagyobb forrás a norvégiai gázmezők kitermelése, amely 30%-ot tesz ki a teljes behozatalból. E kettőn kívül a dobogót Észak-Afrika és az uniós belső kitermelés foglalta el 10,1% és 9,9%-kal. A maradék 16,1%-ot Nagy-Britannia, Oroszország és a Kaszpi-térségből (főleg Azerbajdzsánból) származó gáz teszi ki.

Ha a gáztárolói adatokat nézzük, akkor jelenleg Európai Uniós szinten 73,5%-os töltöttségen állnak a tárolók. Bár a historikus adatok alapján, az elmúlt 5 évet vizsgálva az idei részarányos töltöttségi szint a második legalacsonyabb, de még mindig jóval magasabban van, mint 2021-ben - akkor 62,3%-on álltak a tárolók.

Az alacsonyabb töltöttség részben az év eleji gázár-volatilitásnak köszönhető, amelyben nagy szerepet játszott az unió által alkalmazott kötelező tárolófeltöltési előírás. Január és február között sok spekulatív kereskedő jelent meg a gázpiacon, akik a szűkösebb kínálatot és a fix keresletet kihasználva próbáltak nagy profitra szert tenni. A begyűrűző hatás miatt rengeteg olyan kereskedői pozíció jelent meg a piacon, amik az árak emelkedésére "fogadtak", ezzel még tovább növelve az gáz árát.

Az Európai Unió is észlelte a problémát, ezért 2025 júliusában két évvel meghosszabbította e szabályokat, de úgy, hogy további rugalmasságot vezetett be, lehetővé téve a tagállamok számára, hogy igazodjanak a folyamatosan változó piaci feltételekhez és fellépjenek az esetleges piaci manipulációval szemben. A döntés értelmében végül

Megmaradt a gáztárolásra vonatkozó kötelező 90%-os célérték, de annak elérése rugalmas időkeretet biztosít az EU - október 1. és december 1. közé eső időpontban bármikor lehetséges

Másrészt bevezetésre került egy 10%-os rugalmassági mozgástér a tárolási kapacitások feltöltésével kapcsolatos nehézségek esetére.

És hogyan áll Magyarország? Az uniós átlaghoz képest kicsit elmaradva, jelenleg 65%-on állnak a hazai tárolók. Hozzá kell tenni, hogy az uniós tagállamok között jelentős különbségek vannak a gáztárolói kapacitásokban, ezért a pontosabb összehasonlításhoz célszerű azt vizsgálni, hogy az adott ország tárolói kapacitása az éves gázfogyasztásának hány százalékát képes fedezni. Magyarország teljes tárolókapacitása - párnagázzal együtt - 6 milliárd köbméter felett van, amelynek kétharmadával a Magyar Földgáztároló Zrt. rendelkezik - 4 tárolóban összesen 4,43 milliárd köbméter. Eközben éves gázfogyasztásunk 8-10 milliárd köbméter között alakult az elmúlt években, tehát egy közelítő átlagos 9 milliárd köbméter esetén elmondhatjuk, hogy a hazai teljes tárolókapacitás képes fedezni az éves fogyasztás több mint 60-70%-át.

Ez kiemelkedően magas önellátást biztosító érték az EU-ban.

Az európai gázárak tartós csökkenése mindenesetre jelentős könnyebbséget jelenthet az ipari fogyasztók és a háztartások számára, amelyek az elmúlt években a magas energiaárak miatt komoly terheket viseltek.

