Drága lenne a földgáz? Ilyen alacsony árat idén még nem láttunk

Az európai gázárakat meghatározó, benchmarknak számító holland TTF tőzsdén jegyzett következő havi földgáz ára hétfő reggel 30,65 euró/MW-on nyitott, ami
a 2025-ös év eddigi legalacsonyabb árszintje.
A kínálat-keresleti dinamikák mellett mindez azt is jelezheti, hogy a kereskedők egyre inkább a geopolitikai helyzet enyhülésével és az orosz gázra vonatkozó szankciók esetleges lazításával számolnak. Donald Trump amerikai elnök a mai napon Zelenszkij ukrán elnök mellett több európai vezetőt is vendégül lát (a Tettrekészek Koalíciójának bizonyos tagjait) a Fehér Házban, köztük Ursula von der Leyen bizottsági elnököt, Emmanuel Macron francia elnököt és Mark Ruttét, a NATO főtitkárát. A tárgyalások középpontjában az amerikai és orosz elnök között lezajlott hétvégi alaszkai egyeztetések lesznek.
Tatjana Mitrova, a Columbia Egyetem energiapolitikai kutatója szerint bár diplomáciailag jelentős eseményen vagyunk túl,
jelenleg semmi nem utal arra, hogy egy esetleges megállapodás - legyen az fegyverszünet vagy béke- változtatna Európa gázellátási tervein.
Szerinte a helyzet továbbra is rendkívül bizonytalan, az orosz energia visszatérése az európai piacra egyelőre csak spekuláció. A kutató úgy látja, hogy az EU nem gazdasági, hanem elvi döntést hozott az orosz gázról való leválás kapcsán, aminek körülményei egy megállapodás esetén sem változnának.
Eközben az európai és magyarországi gázpiac
Az Európai Bizottság által közölt adatok szerint a 2025-ös évben eddig a teljes gázimport 33,9%-a származott LNG-ből, annak fele Amerikából. A második legnagyobb forrás a norvégiai gázmezők kitermelése, amely 30%-ot tesz ki a teljes behozatalból. E kettőn kívül a dobogót Észak-Afrika és az uniós belső kitermelés foglalta el 10,1% és 9,9%-kal. A maradék 16,1%-ot Nagy-Britannia, Oroszország és a Kaszpi-térségből (főleg Azerbajdzsánból) származó gáz teszi ki.
Ha a gáztárolói adatokat nézzük, akkor jelenleg Európai Uniós szinten 73,5%-os töltöttségen állnak a tárolók. Bár a historikus adatok alapján, az elmúlt 5 évet vizsgálva az idei részarányos töltöttségi szint a második legalacsonyabb, de még mindig jóval magasabban van, mint 2021-ben - akkor 62,3%-on álltak a tárolók.
Az alacsonyabb töltöttség részben az év eleji gázár-volatilitásnak köszönhető, amelyben nagy szerepet játszott az unió által alkalmazott kötelező tárolófeltöltési előírás. Január és február között sok spekulatív kereskedő jelent meg a gázpiacon, akik a szűkösebb kínálatot és a fix keresletet kihasználva próbáltak nagy profitra szert tenni. A begyűrűző hatás miatt rengeteg olyan kereskedői pozíció jelent meg a piacon, amik az árak emelkedésére "fogadtak", ezzel még tovább növelve az gáz árát.
Az Európai Unió is észlelte a problémát, ezért 2025 júliusában két évvel meghosszabbította e szabályokat, de úgy, hogy további rugalmasságot vezetett be, lehetővé téve a tagállamok számára, hogy igazodjanak a folyamatosan változó piaci feltételekhez és fellépjenek az esetleges piaci manipulációval szemben. A döntés értelmében végül
- Megmaradt a gáztárolásra vonatkozó kötelező 90%-os célérték, de annak elérése rugalmas időkeretet biztosít az EU - október 1. és december 1. közé eső időpontban bármikor lehetséges
- Másrészt bevezetésre került egy 10%-os rugalmassági mozgástér a tárolási kapacitások feltöltésével kapcsolatos nehézségek esetére.
És hogyan áll Magyarország? Az uniós átlaghoz képest kicsit elmaradva, jelenleg 65%-on állnak a hazai tárolók. Hozzá kell tenni, hogy az uniós tagállamok között jelentős különbségek vannak a gáztárolói kapacitásokban, ezért a pontosabb összehasonlításhoz célszerű azt vizsgálni, hogy az adott ország tárolói kapacitása az éves gázfogyasztásának hány százalékát képes fedezni. Magyarország teljes tárolókapacitása - párnagázzal együtt - 6 milliárd köbméter felett van, amelynek kétharmadával a Magyar Földgáztároló Zrt. rendelkezik - 4 tárolóban összesen 4,43 milliárd köbméter. Eközben éves gázfogyasztásunk 8-10 milliárd köbméter között alakult az elmúlt években, tehát egy közelítő átlagos 9 milliárd köbméter esetén elmondhatjuk, hogy a hazai teljes tárolókapacitás képes fedezni az éves fogyasztás több mint 60-70%-át.
Ez kiemelkedően magas önellátást biztosító érték az EU-ban.
Az európai gázárak tartós csökkenése mindenesetre jelentős könnyebbséget jelenthet az ipari fogyasztók és a háztartások számára, amelyek az elmúlt években a magas energiaárak miatt komoly terheket viseltek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Elképesztő áttörés: boldogabbak azok az egerek, amelyek emberi agysejteket kaptak
Kínai tudósok végezték el a kísérletet.
Súlyos májbetegségre is jó a fogyasztó csodaszer
Ugrik a Novo Nordisk árfolyama.
Már igényelhető a diákhitel, van 9 százalékos és kamatmentes változata is
Az igénylés egyszerű.
Állítja az orosz hírszerzés: robbantást hiúsítottak meg, ezek a végzetes terv részletei
Szerintük az ukrán titkosszolgálat akciózott volna.
Hiába ünneplik a láncfűrészes elnököt, a hátsó ajtón már újra kopogtat a válság
A Covid óta nem ment csődbe annyi vállalat, mint most.
Emelkedéssel nyit a magyar tőzsde
Az OTP viszont esik.
Otthon Start: 3% alatti kamattal versenyezhetnek az ügyfelekért a bankok
Kiderült, milyen hitelösszeggel és futamidővel készülnek az egyes hitelintézetek.
Nagy nevek, rendkívül fontos témák a kilencedik Private Health Forumon!
Már csak hat hét van hátra.
Az AI gazdasági ára: Mibe kerül a terminátor-forgatókönyv elkerülése?
Amióta a szakértőkön kívüli világ is AI-lázban ég, a félelmek gyakran nagyobb sajtót kapnak, mint a technológiával járó előnyök. Vendégszerzőnk kutatások alapján vizsgálja meg, hogyan
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Otthon Start Program - Büntetési szabályok
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - Büntetési szabályok A 3%-os kamattámogatott Otthon Start Hitel óriási segítség lehet az ingatlanvásárlás előtt állóknak, a
Amikor Soros és Trump együtt szív
Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő
Követett részvények - 2025. augusztus
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban már a nagyvárosok épületeinek szerkezetén is jól mérhető hatása
Most van csak igazán csúcson a piaci koncentráció
Az elmúlt évek már bőven arról szóltak az amerikai részvénypiacon, hogy pár nagy techcég dominálja az S&P500-at. De igazából az index koncentrációja csak most ért... The post Most van c
Aggasztó vélemény az Otthon Start programról
Ritkán szoktam hírekről írni, mert őszintén szólva a napi változásokról írnak eleget a híroldalak. Viszont az Otthon Start hitelprogrammal kapcsolatban szeretnék reagálni pár véleményre, a
Stratégiai lehetőség ipari és kereskedelmi vállalkozások számára (x)
Mit bír ki egy tető 2025-ben? (x)
A szélsőséges időjárás nem a jövő problémája, te felkészültél?
Így változtatja meg Újbudát a Metrodom River: nem csak lakások épülnek (x)
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?