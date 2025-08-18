Elképesztő áttörés: boldogabbak azok az egerek, amelyek emberi agysejteket kaptak

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A Fudan Egyetem Kínai Tudományos Akadémiájának és az UniXell Biotechnology cégnek a kutatói olyan módszert fejlesztettek ki, amellyel emberi őssejtekből A10-típusú dopaminerg neuronokat tudnak létrehozni. Ezeket a sejteket krónikus stressznek kitett, depressziós tüneteket mutató egerekbe ültették át.

A Cell Stem Cell folyóiratban augusztus 11-én megjelent tanulmány szerint

a beültetett sejtek jelentősen csökkentették az egerek szorongásos és "lemondó" viselkedését, miközben növelték az örömérzetre való képességet.

A kutatók megfigyelték, hogy a transzplantált neuronok sikeresen beépültek az egerek idegi hálózataiba.

A dopaminerg neuronok dopamint termelnek és bocsátanak ki, amely a motiváció, jutalmazás és mozgás szabályozásában játszik szerepet. A depressziós betegek gyakran szenvednek anhedóniától, vagyis képtelenek örömet érezni a korábban élvezetes tevékenységek során, ami összefüggésbe hozható a csökkent dopaminaktivitással.

Az A10 neuronok különösen fontosak a jutalmazási rendszerben, és működési zavaruk összefüggésbe hozható a depresszióval, skizofréniával és drogfüggőséggel. A kutatók szerint ez a célzott sejtterápia jelentős előnyt jelenthet a széles spektrumú gyógyszerekkel szemben, mivel kevesebb nem kívánt mellékhatással járhat.

Ez a tanulmány erős koncepcionális bizonyítékot szolgáltat az A10-neuron alapú terápia klinikai alkalmazására a major depresszió kezelésében, és kiterjeszti a sejtterápia potenciális alkalmazási területeit a pszichiátriai betegségekre

– írták a kutatók.

Címlapkép forrása: Shutterstock