Ez történhet a dollárral a neves stratéga szerint

Nagy dolgok lehetnek készülőben a dollár háza táján a sztárelemző szerint, aki azt is elmondta, hogy mi lehet a katalizátora a következő nagy mozgásnak a zöldhasúban.

Az elmúlt hetekben a dollár mozgása drasztikusan beszűkült és nagy kérdés, hogyan tovább.

A SocGen elemzője, Kit Juckes lehet, hogy megtalálta a megoldást és elmondja, hogy mire kell figyelni.

Megtudhatjuk azt is, hogy kamatvágás lehet reális a sztárelemző szerint.