Feltúrják a Hegyalja utat, még éppen az iskolakezdés előtt
Augusztus 21-e és 29-e között burkolatjavítást végeznek az I. kerületi Hegyalja úton az Avar utca – Harkály utca – Sánc utca útszakaszokon a centrum felé vezető irányban - tájékoztatott a Budapest Közút. A munkálatokat az őszi iskolakezdés előtti, de már a nagyobb korlátozásokat igénylő munkákat követő időszakra ütemezték be, hogy összességében minél kisebb legyen a városi közlekedésre gyakorolt hatása. A Hegyalja úton most esedékes nagyobb felületjavítás segít elérni, hogy a centrum irányú autóbuszsávban hosszú évekig nem legyen szükség hasonló nagyobb beavatkozásra.

A nyári karbantartási munkák következtében bevezetett jelentős forgalomkorlátozások megszűntével, még az iskolakezdést megelőzően elvégzik az I. kerületi Hegyalja út egy-egy szakaszának újraaszfaltozását, a balesetveszélyes úthibák megszüntetését. A Budapest Közút fenntartási feladatai körében ütemezte be a Hegyalja út Avar utca – Harkály utca – Sánc utca szakaszainak javítását a centrum felé vezető irányban.

Augusztus 21-től 24-ig a Hegyalja út Harkály utca és Sánc utca közötti szakaszán a centrum felé vezető oldalon az autóbuszsáv felújítására kerül sor.

A munkavégzés ideje alatt a közúti forgalom és az autóbuszok a belső sávban közlekedhetnek.

Augusztus 25-től 29-ig az Avar utca és a Harkály utca közötti szakaszon a centrum felé vezető forgalmi sávok felújítása következik. A munkaterület mellett egy forgalmi sávon tud majd áthaladni a közúti forgalom.

A forgalmirend-változásról a BKK folyamatosan tájékoztatja az utazókat. Az M1-M7 bevezető felől érkezők a városhatárnál lévő információs táblákon tájékoztatást kapnak a korlátozásról, és a javasolt alternatív útvonalakról.

