  • Megjelenítés
Folytatódik Pakisztán kálváriája, már 500 áldozata van a katasztrófának
Gazdaság

Folytatódik Pakisztán kálváriája, már 500 áldozata van a katasztrófának

MTI
|
Portfolio
Húsz ember halt meg hétfőn a Pakisztán északi részét sújtó, országszerte már több mint 500 halálos áldozatot követelő áradásokban - tájékoztatott az MTI.

Az Afganisztánnal szomszédos Hajbar-Pahtunhva tartomány egyik magas rangú tisztségviselője a sajtónak megerősítette a hírt, hozzátéve, hogy

a tartomány Szvabi nevű körzetében több települést elmosott az ár.

Hatósági források szerint a térségben több mint 200 embert még mindig keresnek, a mentési munkálatokat pedig a rossz időjárási körülmények nagyon megnehezítik. Helyszíni beszámolók szerint a folyamatosan szakadó esőben gyakran önkéntesek igyekeznek kiemelni a holttesteket a romok alól, a nők és a gyerekek pedig a környező hegyekben keresnek menedéket.

Avajsz Babar, a tartományi kormányzat egyik tagja azt mondta, csaknem 100 embert evakuáltak.

A Hajbar-Pahtunhvát, Gilgit-Baltisztánt és a kasmíri régió pakisztáni irányítás alatt álló részét sújtó árvizek ügyében hétfőn, Sehbaz Sarif miniszterelnök vezetésével magas szintű egyeztetésre is tartottak. A kormány ezt követően kiadott közleménye szerint az áradások okozta károk már több mint 126 millió pakisztáni rúpiára (mintegy 150 millió forint) rúgnak.

A meteorológiai intézet előrejelzése szerint az elkövetkező két hétben további heves esőzésekre lehet számítani, és nem várható enyhülés a monszunidőszakra jellemző kánikulában sem.

Több helybéli a sajtónak ivóvízhiányra panaszkodott, mert az áradásokban odaveszett állatok tetemei megfertőzték a kutakat és patakokat. A katasztrófavédelem részéről azt közölték, az érintett településekre nehezen tudnak segélyt eljuttatni, mert a víz az odavezető utakat is elmosta.

Kapcsolódó cikkünk

Tombol az erdőtűz Spanyolországban, fontos turistaútvonalat kellett lezárni

Természeti katasztrófa történt Pakisztánban - Több mint 300 ember meghalt

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
budai vár budapest_getty_stock
Gazdaság
Hároméves csúcson Magyarország államadóssága – Hogy fog ez csökkenni az év végére?
Pénzcentrum
Pár nap, és új díjszabás jön a palackvisszaváltásban: sokan kiborultak, azért ez kemény lesz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility