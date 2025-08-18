Folytatódik Pakisztán kálváriája, már 500 áldozata van a katasztrófának

Húsz ember halt meg hétfőn a Pakisztán északi részét sújtó, országszerte már több mint 500 halálos áldozatot követelő áradásokban - tájékoztatott az MTI.

Az Afganisztánnal szomszédos Hajbar-Pahtunhva tartomány egyik magas rangú tisztségviselője a sajtónak megerősítette a hírt, hozzátéve, hogy

a tartomány Szvabi nevű körzetében több települést elmosott az ár.

Hatósági források szerint a térségben több mint 200 embert még mindig keresnek, a mentési munkálatokat pedig a rossz időjárási körülmények nagyon megnehezítik. Helyszíni beszámolók szerint a folyamatosan szakadó esőben gyakran önkéntesek igyekeznek kiemelni a holttesteket a romok alól, a nők és a gyerekek pedig a környező hegyekben keresnek menedéket.

Avajsz Babar, a tartományi kormányzat egyik tagja azt mondta, csaknem 100 embert evakuáltak.

A Hajbar-Pahtunhvát, Gilgit-Baltisztánt és a kasmíri régió pakisztáni irányítás alatt álló részét sújtó árvizek ügyében hétfőn, Sehbaz Sarif miniszterelnök vezetésével magas szintű egyeztetésre is tartottak. A kormány ezt követően kiadott közleménye szerint az áradások okozta károk már több mint 126 millió pakisztáni rúpiára (mintegy 150 millió forint) rúgnak.

A meteorológiai intézet előrejelzése szerint az elkövetkező két hétben további heves esőzésekre lehet számítani, és nem várható enyhülés a monszunidőszakra jellemző kánikulában sem.

Több helybéli a sajtónak ivóvízhiányra panaszkodott, mert az áradásokban odaveszett állatok tetemei megfertőzték a kutakat és patakokat. A katasztrófavédelem részéről azt közölték, az érintett településekre nehezen tudnak segélyt eljuttatni, mert a víz az odavezető utakat is elmosta.

