Hároméves csúcson Magyarország államadóssága – Hogy fog ez csökkenni az év végére?

Július végén a GDP 76%-át tette ki Magyarország bruttó államadóssága az első negyedéves 75,3% után. A jegybank pénzügyi számla statisztikája alapján
ennél magasabb utoljára három éve volt az államadósság.
2024 végén a GDP 73,5%-a volt az államadósság, ha nem sikerül az alá csökkenteni az arányt az év végére, akkor 2020 óta először fordulhat elő, hogy emelkedik az adósságráta. Akkor a globális koronavírus-járvány okozta jelentős költségvetési terhek és a gazdaság visszaesése együttesen okozták a megugrást. A dinamikus csökkentés ezután a gazdasági helyreállással sem jött el, mert a költségvetési hiány csak nagyon lassan csökkent, a gazdaság pedig 2022 második felétől stagnálásba kezdett.
A második negyedévben az államháztartás kötelezettségein belül az értékpapírok esetében jelentős növekedés történt tranzakcióból kifolyólag, ami elsősorban a külföld kiugró mértékű nettó államkötvény-vásárlásainak volt betudható – olvasható a jegybank beszámolójában.
Az adósságráta alakulása azért is kiemelten fontos, mert a piaci szereplők, befektetők és a hitelminősítők is kiemelten figyelik ezt az adatot. Utóbbi cégeknél a magyar adósságráta már jelenleg is magasabb, mint a hasonló besorolású országok átlaga, többször figyelmeztettek arra, hogy amennyiben megszakad az elmúlt évek csökkenő tendenciája, akkor az
negatívan befolyásolhatja a hitelminősítésünket.
Kérdés, le lehet-e faragni 73,5% alá a rátát december végéig. Elvileg ez nem lehetetlen, hiszen év közben többször volt magasabb az adósságráta, melyet aztán sikerült végül az előző évi szint alá szorítani. Épp most derült ki az is, hogy másfél éve nem látott likvid tartaléka van a magyar kormányzatnak, ebből akár az adósság „kozmetikázására” is lehet tér az év vége előtt. Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) júniusban 4 milliárd dollárnyi devizakötvényt bocsátott ki, az összeg egy részét tartalékként kezelik, melyből akár devizakötvények visszavásárlására is lehet mód az év második felében. Emellett a jegybanknál továbbra is jelentős, több mint 2200 milliárd forintnyi kötvény van a korábbi eszközvásárlási programból. Az adósságkezelő már 2024 végén is mintegy 1000 milliárd forintnyi ilyen forintkötvényt vásárolt vissza az MNB-től, ha lesz rá forrás, akkor idén is elképzelhető hasonló tranzakció az év végén. Vagyis elvileg nem kizárt a GDP 2,5%-ának megfelelő, mintegy 2000 milliárd forintos adósságcsökkentés végrehajtása az év második felében. Előbb azonban még látnunk kell a harmadik negyedéves adatot, hogy aztán decemberben kiderüljön, mekkora összegben kellene visszavásárolni állampapírokat ahhoz, hogy csökkenjen az adósságráta.
Nemrég az alapfolyamatok elemzésekor arra jutottunk, hogy a nominális GDP-növekedés és a költségvetési hiány mellett nehezen tud csökkenni az adósságráta. Ugyanakkor a kesz magas állománya akár biztosíthat teret erre.
A kellemetlen adósságpálya mellett azért kedvező adatok is vannak a jegybank pénzügyi számláiban az államháztartás szempontjából. Az államháztartás finanszírozási képessége az utolsó négy negyedévben a GDP mínusz 3,3%a volt,
ennél alacsonyabb deficitre 2020 eleje óta nem volt példa.
A háztartások pénzügyi vagyonával az alábbi cikkünkben foglalkoztunk részletesen:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Elárulta az európai nagyhatalom, hogy hajlandó-e katonákat küldeni Ukrajnába a béke érdekében
A háború lezárását követően.
Itt a bejelentés: három másik államból is kap katonákat Trump példátlan missziója
Több száz fegyveresről van szó.
Sorsdöntő esemény lesz a héten, ami egy neves stratéga szerint akár 15 százalékos zuhanást is hozhat a tőzsdén
Nagyon nem mindegy, mit fog mondani Jerome Powell.
Hazatért Magyarországra Kapu Tibor: elmondta, mi vár rá a következő időszakban
A továbbiakban is az űrkutatás területén maradna.
Trump átvert mindenkit a vámokkal, most mi lesz?
Egyre frusztráltabbak a kereskedelmi partnerek.
Megkongatta a vészharangot az ukrán főparancsnok: új offenzívára készül Oroszország, zajlik a felkészülés
Nem rózsás a helyzet a frontvonalon.
Óriási meglepetés: egy pillanat alatt elolvadt az európai exporttöblet a vámháború miatt
A szakértők szerint a neheze még csak ezután jön.
Másfél éve nem volt ennyi elkölthető pénze a magyar kormánynak
Devizája pedig a válság kellős közepén.
Az AI gazdasági ára: Mibe kerül a terminátor-forgatókönyv elkerülése?
Amióta a szakértőkön kívüli világ is AI-lázban ég, a félelmek gyakran nagyobb sajtót kapnak, mint a technológiával járó előnyök. Vendégszerzőnk kutatások alapján vizsgálja meg, hogyan
Otthon Start Program - Büntetési szabályok
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - Büntetési szabályok A 3%-os kamattámogatott Otthon Start Hitel óriási segítség lehet az ingatlanvásárlás előtt állóknak, a
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Amikor Soros és Trump együtt szív
Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő
Követett részvények - 2025. augusztus
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban már a nagyvárosok épületeinek szerkezetén is jól mérhető hatása
Most van csak igazán csúcson a piaci koncentráció
Az elmúlt évek már bőven arról szóltak az amerikai részvénypiacon, hogy pár nagy techcég dominálja az S&P500-at. De igazából az index koncentrációja csak most ért... The post Most van c
Aggasztó vélemény az Otthon Start programról
Ritkán szoktam hírekről írni, mert őszintén szólva a napi változásokról írnak eleget a híroldalak. Viszont az Otthon Start hitelprogrammal kapcsolatban szeretnék reagálni pár véleményre, a
Stratégiai lehetőség ipari és kereskedelmi vállalkozások számára (x)
Mit bír ki egy tető 2025-ben? (x)
A szélsőséges időjárás nem a jövő problémája, te felkészültél?
Így változtatja meg Újbudát a Metrodom River: nem csak lakások épülnek (x)
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?