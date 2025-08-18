Hároméves csúcson Magyarország államadóssága – Hogy fog ez csökkenni az év végére?

A második negyedév végére a GDP 76%-ára emelkedett Magyarország bruttó államadóssága – derül ki az MNB előzetes pénzügyi számla statisztikájából. Ezzel egyre távolabb kerül a 2024 végén látott 73,5%-os adósságráta, aminél alacsonyabbat kellene elérni fél év alatt.

Július végén a GDP 76%-át tette ki Magyarország bruttó államadóssága az első negyedéves 75,3% után. A jegybank pénzügyi számla statisztikája alapján

ennél magasabb utoljára három éve volt az államadósság.

2024 végén a GDP 73,5%-a volt az államadósság, ha nem sikerül az alá csökkenteni az arányt az év végére, akkor 2020 óta először fordulhat elő, hogy emelkedik az adósságráta. Akkor a globális koronavírus-járvány okozta jelentős költségvetési terhek és a gazdaság visszaesése együttesen okozták a megugrást. A dinamikus csökkentés ezután a gazdasági helyreállással sem jött el, mert a költségvetési hiány csak nagyon lassan csökkent, a gazdaság pedig 2022 második felétől stagnálásba kezdett.

A második negyedévben az államháztartás kötelezettségein belül az értékpapírok esetében jelentős növekedés történt tranzakcióból kifolyólag, ami elsősorban a külföld kiugró mértékű nettó államkötvény-vásárlásainak volt betudható – olvasható a jegybank beszámolójában.

Az adósságráta alakulása azért is kiemelten fontos, mert a piaci szereplők, befektetők és a hitelminősítők is kiemelten figyelik ezt az adatot. Utóbbi cégeknél a magyar adósságráta már jelenleg is magasabb, mint a hasonló besorolású országok átlaga, többször figyelmeztettek arra, hogy amennyiben megszakad az elmúlt évek csökkenő tendenciája, akkor az

negatívan befolyásolhatja a hitelminősítésünket.

Kérdés, le lehet-e faragni 73,5% alá a rátát december végéig. Elvileg ez nem lehetetlen, hiszen év közben többször volt magasabb az adósságráta, melyet aztán sikerült végül az előző évi szint alá szorítani. Épp most derült ki az is, hogy másfél éve nem látott likvid tartaléka van a magyar kormányzatnak, ebből akár az adósság „kozmetikázására” is lehet tér az év vége előtt. Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) júniusban 4 milliárd dollárnyi devizakötvényt bocsátott ki, az összeg egy részét tartalékként kezelik, melyből akár devizakötvények visszavásárlására is lehet mód az év második felében. Emellett a jegybanknál továbbra is jelentős, több mint 2200 milliárd forintnyi kötvény van a korábbi eszközvásárlási programból. Az adósságkezelő már 2024 végén is mintegy 1000 milliárd forintnyi ilyen forintkötvényt vásárolt vissza az MNB-től, ha lesz rá forrás, akkor idén is elképzelhető hasonló tranzakció az év végén. Vagyis elvileg nem kizárt a GDP 2,5%-ának megfelelő, mintegy 2000 milliárd forintos adósságcsökkentés végrehajtása az év második felében. Előbb azonban még látnunk kell a harmadik negyedéves adatot, hogy aztán decemberben kiderüljön, mekkora összegben kellene visszavásárolni állampapírokat ahhoz, hogy csökkenjen az adósságráta.

Nemrég az alapfolyamatok elemzésekor arra jutottunk, hogy a nominális GDP-növekedés és a költségvetési hiány mellett nehezen tud csökkenni az adósságráta. Ugyanakkor a kesz magas állománya akár biztosíthat teret erre.

A kellemetlen adósságpálya mellett azért kedvező adatok is vannak a jegybank pénzügyi számláiban az államháztartás szempontjából. Az államháztartás finanszírozási képessége az utolsó négy negyedévben a GDP mínusz 3,3%a volt,

ennél alacsonyabb deficitre 2020 eleje óta nem volt példa.

