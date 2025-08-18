Hatalmas adócsökkentésnek örül a piac a világ legnépesebb országában

Komoly emelkedést produkáltak hétfőn az indiai részvények miután Narendra Modi miniszterelnök komoly adócsökkentési tervekkel pörgetné fel a gazdaságot. Az ország komoly gazdaági problémákkal néz szembe az amerikai büntetővámok miatt, részben ezt ellensúlyoznák a tervezett intézkedések.

Egy százalékkal erősödött hétfőn az indiai Nifty 50 tőzsdeindex miután a kormány jelentős adócsökkentéseket lengetett be. Narendra Modi miniszterelnök még pénteki beszédében vázolta fel a terveit, melyekről egyre több részlet derül ki.

A forgalmi adót kétkulcsossá alakítanák át 5%-os és 18%-os kulcsokkal, eltörölnék a korábbi 12%-os és 28%-os különadót egyes termékek esetében. A lépéssel az egyszerűsítés mellett kimondott cél a gazdasági növekedés élénkítése a világ legnépesebb országában.

A lépés egyik nagy nyertese az elemzők szerint az indiai autóipar lehet, mely a kereslet növekedéséből profitálhat. A kormány célja, hogy az adócsökkentéssel ellensúlyozzák az amerikai büntetővámok hatásait. Washington 25%-os extra vámot vetett ki az indiai exportra arra hivatkozva, hogy az orosz olaj vásárlásával Moszkva háborús gépezetét finanszírozza India. Így a teljes vámteher 50%-ra emelkedett.

India eddig is a belső fogyasztásra épült, az export súlya jóval kisebb a gazdaságban. Éppen ezért a tervezett adócsökkentés bőven ellensúlyozhatja az amerikai vámok gazdasági hatásait

– mondta a CNBC-nek az Aberdeen régiós szakembere.

Címlapkép forrása: Shutterstock

